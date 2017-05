5 ting du ikke vet om Twin Peaks

Baklengssnakkende dverger, vedkubbebærende damer og langhårede menn ved fotenden av senga.

Ja, det er bare til å gjøre seg klar til å freakes ut nå som ny sesong med «Twin Peaks» er i gang!

Og har du ikke sett serien før, er det selvfølgelig anbefalt å dra gjennom alle de gamle episodene fra 90-tallet (pluss eventuelt filmen) før du begynner på den nye sesongen. Det er ikke uten grunn at serien har fått kultstatus og rekrutterer stadig nye tilhengere!

Er du allerede fan, kan du nok mye om serien fra før. Men her er noen greier du kanskje ikke visste om...!

#1: Tilfeldige Bob!

Skuespilleren Frank Silva, som spiller Bob (grøss!) ble oppdaget ved en tilfeldighet. Egentlig var Silva en del av crewet på settet som gjør klart props og møbler før filming - helt til han ved et uhell kom med i et bilde. Regissør David Lynch likte det han så, og ga Silva fikk en sentral rolle, både i TV-serien og i filmen.

#2: Skulle egentlig hete noe annet

Serien skulle egentlig hete «Northwest passage». Dette var en referanse til passasjen mellom Nord-Amerika og Canada, og kanskje en metafor på karakteren Laura Palmers reise til den andre siden.

#3: Innbyggertallet var for lavt!

Innbyggertallet i Twin Peaks var opprinnelig så lavt som 5.120. Men tv-kanalen ABC protesterte mot et så lavt antall, fordi de fryktet at folk i mer urbane strøk dermed ikke ville klare å leve seg inn i handlingen hvis serien var lagt til et så lite sted. Dermed ble det endret til 51.201! Tallet er svært synlig på veiskiltet i Twin Peaks-introen.

#4: Donna + MacGyver! <3

Visste du at Lara Flynn Boyle som spiller Donna Hayward i Twin Peaks var sammen med MacGyver-skuespiller Richard Dean Anderson? Det varte visstnok ikke så lenge, men løye likavel! Ekstra løye er det jo at begge 90-tallsseriene plutselig er blitt aktuelle igjen. Kjekkasen Lucas Till har hovedrollen som helten bevæpnet med sølvteip og lommekniv i «nye» MacGyver. (Karakteren Donna dukker imidlertid ikke opp igjen i den nye Twin Peaks-sesongen, verken i form av Lara Flynn Boyle eller noen andre.)

#5: Spoiler-Gorbatsjov

Mikal Gorbatsjov er kanskje mest kjent som den siste sovjetiske lederen. Men han var også kjempefan av Twin Peaks! SÅ fan at han gjerne ville vite hvem som drepte Laura Palmer før alle andre - og brukte sine politiske kontakter for alt det var verdt! I boka Reflections: An Oral History of Twin Peaks blir det hevdet at Gorbatsjov ba George Bush, daværende president av USA, å finne ut hvem som var morderen for ham. George Bush ringte Carl Lindner, som hadde kjøpt opp store deler av Aaron Spelling Productions som produserte serien, som igjen ringte Aaron Spelling, som igjen ringte styreleder av selskapet (Jules Haimovitz), som igjen ringte regissør David Lynch - som ikke røpte noe som helst! Puh!

