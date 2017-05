Selmas motetips: - Det er ikke kult å følge trender

Sjekk bildekarusellen øverst i saken for flere detaljer og mer inspirasjon.

Selma Stang Lund (20)

Hva har du på deg?

– Jeg har på meg en arvet skinnjakke, som er arvet av en god venninne av pappa som en er slags tante for meg, som fant den fram fra loftet sitt. Hun brukte den vel i sine glansdager. Ellers har jeg på en hjemmestrikka Islender-genser, og en Levis-bukse jeg fant på Fretex i forrige uke. Skoene er fra Adidas, og så har jeg en Fjellreven-sekk på ryggen.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Jeg liker det som er laidback og jeg mikser og trikser. Jeg kan også pynte meg, men da er det med egen vri. Jeg går for eksempel aldri i høye heler, men heller i snickers. Ellers liker jeg en «clean» stil, og jeg er veldig glad i å kjøpe brukt og finne kule ting.

Er du opptatt av mote?

– Det er kult å ikke følge trender egentlig. Jeg vil gjerne gå egne veier, men blir jo ofte selv revet med ubevist. Jeg er vel ikke så opptatt av å følge med på motebildet, men heller plukke opp ting her og der. Ellers liker jeg å se tilbake, og er veldig glad i 80- og 90- talls klær. Jeg liker å handle vintage, og flere av plaggene jeg kjøper er fra denne perioden. Men så er jo disse stilene også i motebildet.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Jeg følger ikke så mye med på mannen i gata, men det er mange jeg kjenner som kler seg bra. Mange har god stil, men det er mye likt. Jeg så det senest på vei hit, hvor to venninner hadde på nesten de samme klærne. De hadde helt like skjerf og helt like jakker, så det var tydelig to venninner som likte akkurat det samme. Folk kunne kanskje vært mer kreative, men folk kler seg jo bra. Ellers syns jeg det er kule butikker her i byen.

Julie Roll (24)

Hva har du på deg?

– Nå har jeg på meg en Iron Maiden t-skjorte og en «chocker» med enhjørning. Buksen er fra H&M, og solbrillene er fra Krakow i Polen. Jeg har selvfølgelig også på mange ringer, som jeg også kjøpte i Polen. Skoene er fra Dunes i New York.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Den er variert, og jeg bytter hver dag. Jeg bruker ofte helt sorte klær med gull og sølv som detaljer, og jeg er veldig glad i butikkene Urban og Fretex. Noen ganger er jeg litt mer «guttat», mens andre dager mer feminin. Når stilen er mer maskulin går jeg ofte med caps og «baggy» klær. Når jeg kler meg feminint bruker jeg gjerne high waist bukser.

Er du opptatt av mote?

– Jeg tror ikke jeg har fulgt det som egentlig er moten. Jeg ser selvfølgelig bilder på nett og blir inspirert av dette, men jeg har ikke fulgt en spesiell mote, men jeg er opptatt av hva jeg kler meg i.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er mye av det samme, men noen har veldig kul stil! Personlig syns jeg det er mye «basic» fra H&M. Spesielt hos jentene føler jeg at det er enten eller; enten har man klær fra Urban og Carlings, eller så er man mer dollete. Det å gå i det alle andre har på seg er ikke jeg noe glad i.

Tora Tveiten (16)

Hva har du på deg?

– Det er en blanding av klær fra bruktbutikker og vanlige butikker. Jumpsuiten er fra et vintagemarked som be arrangert på Livid Jeans, t-skjorten er fra Monki, mens hettegenseren og jakken er fra H&M. Skoene er av merket New Balance. Beltet er fra Carlings, mens Mario-smykket er fra Outland. Øredobbene fikk jeg av kjæresten min, og det er Totoro, en japansk filmkarakter.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Jeg henter mest inspirasjon fra 80- og 90- tallet. Det var veldig kule tidsperioder, hvor man kunne hente inspirasjon fra hva som helst. Man kunne gjøre som man ville uten at folk skulle dømme deg. Akkurat slik føler jeg at jeg kan gjøre nå. Jeg er for eksempel veldig glad i store klær! Da jeg gikk på ungdomsskolen kunne jeg få litt rare blikk fordi jeg ikke kledde meg vanlig, men etter at jeg ble eldre og alles stil forandret seg, følte jeg at situasjonen forandret seg, og nå kan alle gjøre hva de vil.

Er du opptatt av mote?

– Jeg er interessert i å ta meg godt ut, og vise at jeg er en personlighet, så jeg er opptatt av stil og klær, men er litt i mot motebransjen på visse områder. Man blir mer presset til å gjøre ting med stilen sin hvis man er veldig opptatt av motebildet.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er veldig lite variert. Jeg går på Katedralskolen, og der er det lite variert på en uvanlig måte. Generelt er det veldig mye likt, og det er ikke så lett å skille seg ut i denne byen, men det er noen som gjør det, og det syns jeg er veldig bra!

