Duckys klimaråd: - Ta turen til din lokale festival!

Ducky er en startup som jobber med klimavennlig teknologi, og som i en serie vil komme med flere gode tips til hvordan du på en enkel måte kan bli mer klimavennlig og miljøbevisst.

Alle verdens klimagassutslipp kommer fra enkeltpersoners behov etter varer og tjenester. Nettopp derfor er summen av de enkle og små tiltakene hver dag så viktige! Det fører ikke bare til å redusere eget fotavtrykk, men til at vi gjennom egne handlinger skaper gode holdninger i hele samfunnet til bærekraft.

LES OGSÅ: Elever sparer miljøet i Trøndersk klimamesterskap

Kjøp mindre - Lev mer

Tingene eier oss - de skaper ofte stress. Jag etter noe nytt, hele tiden. Ta en pause, sjekk ut hva som gir deg glede av det du eier og behold det. Resten kan du selge eller gi videre til andre som setter pris på det. Å ha mindre er blitt en trend, å ha ting som har en historie er en måte å vise at vi er opptatt av det som har vært, sy om eller selg videre er blitt butikk.

Mangler du noe? Er det noen som har det, som kan leie det til deg? Eller kan du skaffe det brukt? Hvis ikke, kan du investere i kvalitetsprodukter som kan repareres og brukes lenge? Disse spørsmålene er gode ledetråder for å være en bærekraftig forbruker.

LES OGSÅ: Her kan du shoppe miljøvennlig mote

Det å bruke pengene dine på tjenester i stedet for produkter er et annet godt tips for å leve mer bærekraftig. Ta med deg kjæresten på kino, få familien til å spise ute en fredagskveld, eller stikk på en festival. Dette er en god måte å investere i plassen du bor i, i lokale arbeidsplasser, og ikke minst å vise at du setter pris på kulturtilbudet. Visste du at det ble solgt 2 millioner mobiltelefoner i Norge i fjor? Det betyr at 38% av Norges befolkning kjøpte seg ny mobiltelefon.

En naturlig del av samtalen

Å påvirke dem du har rundt deg til å ta mer miljøvennlige valg kan virke utfordrende. Å rose kompisen for å ha syklet til skolen eller kjæresten for å ha laget restepizza til daten er gode måter å fremsnakke små bærekraftige valg i hverdagen. De fleste av oss gjør små tiltak hver dag, uavhengig av bevisstheten av vår miljøpåvirkning eller ikke. Å gjøre de du er glad i bevisst på miljøgevinsten, påvirker du dem til å tenke litt mer på dette neste gang de gjør en investering.

KLIMAVENNLIG HÅRKLIPP?: Her kan du få «grønt» hår i Trondheim

La bærekraft og miljø bli en naturlig del av samtalen. Ved å dele din motivasjon for å velge den smakfulle falafelburgeren neste gang gjengen er ute, kan du skape positiv nysgjerrighet rundt vegetarmat og bryte ned fordommer.

Hva med maten jeg spiser hver dag?

Når vi spiser mat fra eller av dyr, kan hvert dyr sammenlignes med en matfabrikk på randen av konkurs. Det kreves mye mer næring inn (i kua) enn det man får ut (som melk). Mesteparten av klimagassutslippene kommer fra fôrdyrkingen (som i stor grad består av soya og mais), metan (“raping”) fra drøvtyggere og hugging av regnskog. Visste du at det i dag finnes gode alternativer til melkeprodukter laget av blant annet havre, ris og soya? Ved å støtte gode alternativer til meieriprodukter blir du med på å redusere klimagassutslipp og fremme nye, miljøvennlige produkter.

I tillegg til å være bra for jorda, reduserer en plantebasert diett risikoen for alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og slag. I tillegg vil kroppen din bli kjempeglad for alle fibrene, vitaminene og næringsstoffene som finnes i et plantebasert kosthold.

Det er ikke nødvendig å bli veggis, men kanskje du kan bytte ut litt av kjøttet i dagens middag med linser eller bønner?

SLIK GJØR DU HUDPLEIERUTINEN MER MILJØVENNLIG: Alt du finner i dette kjøleskapet er gratis

#TRAVELENJOYRESPECT

Nordmenn gjennomførte 21,9 millioner reiser i hele 2016. Det er 4,16 reiser per person (5 258 317 innbyggere). Da betyr det jo mye at reisen ikke har negative konsekvenser for lokal natur og kultur?

2017 er FN-året for bærekraftig turisme og er en unik mulighet for deg som turist å bidra til positive ringvirkninger - en verden med velstand og velvære for alle. Vi i Ducky anbefaler at du før du reiser tenker gjennom hva du faktisk ønsker å oppleve på reisen. Hvordan kan du på grønnest mulig måte komme deg dit? Er reisen dit en del av målet? Opererer destinasjonen etter bærekraftige prinsipper?

Må du reise til Syden hver sommer - eller er det like trivelig med en tur til Danmark i år som i fjor? Det utgjør en stor forskjell når du velger en kortere flytur. Det er også mye å hente ved å ta grep om de daglige bilturene til jobb, skole og butikken. Vi foreslår å teste ut en bilfri dag i uka og se hvordan det fungerer!