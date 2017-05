Sellia (21) synes ikke trøndere kler seg så kreativt

Sellia Goba (21)

Hva har du på deg?

– Jeg har på en vintagejakke fra Italia! Den er kjøpt for kanskje seks år siden, så jeg burde vel egentlig gjøre noe med den. Den runde veska har jeg kjøpt på et loppemarked. Jeg husker ikke hva stedet het, men det var nesten endestoppet til buss nummer åtte. Buksa er også fra loppemarked, og jeg har sydd dem litt inn slik at de passer. Jeg sliter med å finne dressbukser som passer, så dermed kjøper jeg de billig, slik at hvis jeg syr feil er det ikke noe krise. Skoene er fra en Blåkors-butikk.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Veldig billig! Jeg er student så jeg har ikke råd til å kjøpe dyre ting. Dermed syns jeg det er veldig gøy å gå på loppemarkeder, og liker å finne fine ting til en billig penge. Kanskje er jeg litt gjerrig, he he. Jeg handler nesten ikke på andre butikker enn det som er brukt, og prøver dermed å være litt bevist på produksjon og miljø. Det er ofte veldig mye fint å finne brukt. Ellers liker jeg godt å gå komfortabelt kledd, og jeg er veldig frysen, så her i Trondheim hvor det er så kaldt går jeg ofte med veldig mange lag. For det meste ser jeg ut som en sigøyner, og går rundt med mye skjerf fordi jeg er kald.

Er du opptatt av mote?

– Jeg er egentlig ikke så opptatt av det, men jeg er veldig glad i klær. Det er kanskje et typisk svar at «jeg bryr meg lissom ikke», for faktum er jo at alle blir jo påvirket av moten uansett om man følger med eller ikke. Gjennom det man ser i butikkvinduene og på reklamene blir man jo ledet til å følge en viss mote. For eksempel er rosa veldig inn nå, og det vil kanskje prege min stil ved at jeg kjøper et rosa plagg på bruktbutikk. Men jeg er ikke slavisk opptatt av mote og hva som er inn akkurat nå, men jeg blir sikkert påvirket av det i ubevisstheten.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Jeg syns ikke det er så kreativt, men jeg får heller ikke inntrykk av at det er lite dømmende, så jeg er veldig avslappet i stilen her i byen. Samtidig er det ikke så mange som går helt «crazy» med stilen. Det hadde vært morsommere for bybildet om det var enda mer eksentriske folk.

Bernt Ferner (22)

Hva har du på deg?

– Jeg på meg en hjemmestrikka genser. Den er det min mor som har stikket til meg! Buksa er helt plain fra H&M, men skinnskoene er kjøpt på nett. Solbrillene er fra merket Jeepers Peepers. På armen har jeg hårstrikker av praktiske grunner! Av og til må håret bare unna.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Stilen min er veldig pariodebasert. For en stund tilbake var den veldig hettebasert, hvor jeg gjemte hele håret i en hette hele tida. Jeg hadde også en gang en denim-periode, hvor jeg kjøpte meg en heldress i dongri. Fra denim til at nå er det strikka-looken jeg går for, som passer til dette været. Håret har kanskje også blitt en del av stilen min. Akkurat nå er jeg i en rund periode med briller.

Er du opptatt av mote?

– Jeg er opptatt av mote i den forstand at jeg tenker over klærne jeg kjøper og går i, men ikke videre enn det. Bare jeg finner noe jeg ser kul ut i er jeg fornøyd. Jeg leser lite av motemagsiner, for å si det sånn.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er veldig mye kult, ass! Jeg ser mye bra folk med bra klær. De fleste i Trondheim har bra stil.

Mona Simers Melhus (19)

Hva har du på deg?

– Jeg har på en kåpe, som min mormor fant til meg. Veska er faktisk en fake Louis Vuitton. Ellers har jeg svarte sko, svarte vie bukser, og «oldschool» briller, som jeg har fått fra mamma! Skjerfet fikk jeg også av henne. Jeg tok på det røde skjerfet i dag slik at stilen ikke skulle bli helt gravferd.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Jeg liker en god blanding, og den kan variere. Jeg tar på det jeg føler for! Noen ganger går jeg i mønstrete klær, mens andre ganger er jeg helt nøytral og går i svart. En dag går jeg med mer klassiske klær, mens en annen dag er jeg litt hippie. Spesielt om sommeren; da blir det farger og «chill».

Er du opptatt av mote?

– Jeg er opptatt av estetikk, det er viktig. Fine farger og fine stoffer er viktig for meg. Jeg ser også litt på instagram, men jeg leser ikke moteblader. Dessuten kjøper jeg ikke så mye klær, men arver mye og får mye som gaver.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Stilene her er veldig forskjellige. De faktisk som er opptatt av klær kler seg ikke veldig utfordrende, det er jo ikke akkurat en storby. Det er mye hverdagsklær og turklær og treningstøy, men jeg ser stadig vekk folk som kler seg pent!

