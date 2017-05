Nei da, du blir ikke mer fyllesyk med alderen

Den store dagen er unnagjort, nasjonaldagen er feiret med brask og bram. Du tok kanskje såpass i at du ble med på en heisatur både natt til 17. mai og på den store dagen? Og det kjennes kanskje ekstra godt i dag?

Dagen derpå er velkjent for de fleste som opp gjennom årene har inntatt en enhet eller to for mye med alkohol. Med årene har du kanskje merket at den påfølgende dagen også blir litt verre enn da du var ung og sprek.

- Jeg var aldri fyllesyk før.

Henslengt på sofaen, ganske utkjørt etter kalaset dagen i forveien, tenker du tilbake til velmaktsdagene. Ingenting kunne stoppe deg da. Øl til forrett, ei vinflaske som hovedrett og kankje et par sure og søte paraplydrinker på byen i steiksol til dessert. Sommerfesten var en høydare, og dagen etter var ingen utfordring. Nå er historien en helt annen.

Ingen dokumentasjon

Det skal visstnok være slik at du med årene får verre bakrus. Men stemmer dette? Jørg Mørland, rettstoksikolog og professor i Folkehelseinstituttet (FHI), er ikke overbevist om det.

- Det er en påstand som jeg gjennom årene i hvert fall aldri har funnet noe dokumentert på, heller ikke fjor da jeg gikk gjennom faglitteraturen for en bok om rusmidler. Derfor tror jeg heller ikke det er noen forskjell på det som ung og gammel, uttaler han.

Den 75 år gamle professoren har i mange år jobbet med rusmiddelforskning, og har vært forfatter av flere ulike fagartikler og bøker innen sitt fagfelt. Nå er han fagdirektør i område for helsedata ved FHI. Han tror opplevelsen av at bakrusen er verre som godt voksen har sin naturlige forklaring.

- Det er med alkohol som med andre rusmidler. Ved gjentatt bruk kan man etter hvert utvikle en toleranse for det, og er derfor nødt til å innta større mengder for å få den samme følelsen som da man var yngre.

- Det at man blir fyllesyk er en motreaksjon fra kroppen, og jo mer man drikker, jo verre blir også bakrusen. Det er i hvert fall det som er nærliggende å tro, fortsetter han.

Myter

Ifølge Mørland er det altså ikke at du har blitt eldre som er bakgrunnen for den dårlige formen.

- Påstander som at økte bakrusplager har å gjøre med at muskulatur erstattes av fett, eller at eventuell langsommere alkoholforbrenning, eller acetaldehyd skulle ha noe med bakrus å gjøre, savner faglig dokumentasjon. Er du så fornuftig at du drikker mindre med årene, vil nok bakrusplagene bli tilsvarende lettere. Det viser bare at det er mange myter om alkohol, avslutter han.