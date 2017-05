Slik blir du hårfin til nasjonaldagen

Trd.by har fått Støen til å fortelle om de mest trendy håroppsettene som gjør deg klar til feiringen.

Dette trenger du:

- En arbeidsbørste som gjerne har en spiss på enden. Den skal være god å jobbe med.

- Hårspray.

- Tørrspray.

- Silkdrops.

- Hårspenner.

- Små hårstrikker av gummi.

Fiskebensflette med tvinning

1. Krøll hele håret med stor krøllstav (dette gjør at håret blir lettere å jobbe med og håret legger seg finere i fletta)

2. Bruk tørrsjampo i hodebunnen for å få litt hold og grep i frisyren.

3. Ta en del av kronepartiet og fest dette håret med en liten strikk.

4. Drar så litt i håret med en spisskam på krona for å få volum. Her kan det også tuperes litt først.

5. Flett håret som henger ned fra strikken i en fiskebensflette. En slik flette er strammere en ei vanlig flette.

6.Ta så en seksjon med hår fra høyre side, tvinn dette håret, og drar litt i tvinningene for å få volum og mer tekstur.

7. Lager så et hull i fletta og tré tvinningen gjennom. Gjenta dette fra venstre side, og jobb deg slik fra side til side hele veien ned.

8. Fester så håret med strikk.

9. Avslutter med å tvinne en liten hårtust rundt enden for å skjule strikken.

10. Pynt opp med en blomsterkrans!

«Messy»

1. Starter med å dele håret inn i midtskill.

2. Begynn i front på én side hvor du tar en liten del med hår i et strikk, og deretter vrenger håret i strikket. Håret som er blitt snurret ferdig i strikk skal ligge under neste parti med hår og strikk.

3. Ta en ny del med hår fra hver side av hårpartiet du nettopp satte en strikk i. Da har du to lokker med hår, som du igjen setter en strikk i. Vreng så også dette hårpartiet, og fortsett slik hele veien ned.

4. Når du kommer ned mot lengdene, deler du håret i fletta i tre, tar de to bakerste delen foran den tredje delen, setter i strikk og vrenger. Fortsett slik helt til håret festes i et strikk der du ønsker å avslutte fletten.

5. Pynter med ekte blomster for å få litt farge i frisyren. Gi beskjed til blomsterbutikken at det skal i hår, da setter de på et feste til blomstene.

Krøllet hår med blomsterkrans

1. Krøller alt håret med en stor krøllstav.

2. Tuperer i bunn for å få volum.

3. Setter på en flott blomsterkrans. Her er det alltid flottest med ekte blomster, noe du kan bestille på en del blomsterbutikker i sentrum.

Tre fletter - én frisyre

1. Krøll alt håret med en stor krøllstav for å skape fine krøller og bevegelse i håret.

2. På den ene siden av skillet med minst mengde hår, deler man av to seksjoner med hår til fletter.

3. Flett øverste parti i en vanlig kinaflette.

4. Flett så partiet under to den du allerede har lagd, med «waterfall»-teknikk. Det vil si at man lar høyre delen henge ned, mens man tar opp nytt parti med hår for hver gang man fletter.

5. Fest de to flettene i en strikk.

6. Ta deretter ut en trekant med hår fra andre siden av skillet og flett denne også med «waterfall»-teknikk og fest den sammen med flettene fra andre siden med en strikk.

7. Pynter festet med noen friske blomster.