- Dette tar du med til champagnefrokosten

Frokosten ved hotellet er kjent langt utenfor fylkesgrensa og har blitt kåret til landets beste 10 år på rad. Lasse Waagbø vet med andre ord hva han snakker om.

- Enten du er vert eller du skal ta med noe til frokosten er det lurt å velge noe du kan lage dagen i forveien. 17. mai blir det travelt nok uansett, forteller Waagbø.

Spekemat er alltid populært. Gå på en delikatessebutikk eller matbutikk med godt utvalg og velg skinker av god kvalitet, helst lokalprodusert. Spekefatet kan enkelt settes sammen dagen før, dekkes med plast og tas fram før servering. Det samme gjelder ostefat .

Forbered dagen før

Waagbø forteller også at egg alltid er populært, både vanlig kokt egg, fylt egg, posjert, eggerøre, eggesalat og små omeletter med ulikt fyll er sikre vinnere. Røkt laks , helst tykke rause skiver du skjærer selv, og reker er utmerkede følgesvenner.

Andre forslag er roastbiff, svinestek, skinke og kylling . Og vil du tilføre frokostbordet noe litt utenom det helt vanlige: lun, helst hjemmelaget, leverpostei med sprøstekt bacon og sopp eller gravet laks med potet, eple og sennep . Eller hva med yoghurt og müsli ?

- Hovedregelen er at du tar med noe du liker, mener mat- og drikkesjefen. Sørg også for å snakke sammen med de andre gjestene for å unngå at alle tar med seg det samme.

Søt avslutning

Noen må også stå for tilbehøret, det er vel så viktig. Potetsalat er bankers, det samme er remulade , og ekstra imponerende er det om det er hjemmelaget. En grønn salat er også kjekk å ha med.

- Godt brød, helst et surdeigsbrød , er viktig, eller hjemmelaget knekkebrød . Gode tomater er også et must, mener frokosteksperten.

Og sørg for all del for at noen har med en søt avslutning til kalaset.

- Den som har med noe søtt har en tendens til å bli den største helten i selskapet, forteller Waagbø. Selv foretrekker han konfekt servert med presskannekaffe . Hjemmelaget kjeks, cupcakes, scones og croissanter kan også gi heltestatus. Pavlovaen kan du spare til senere på dagen.

Husk å legge Champagnen i kjøleskapet

Også må vi heller ikke glemme selve Champagnen. Hotellets egen vinkelner, Petter Rusten, anbefaler å starte dagen med en enkel lys Champagne , helst laget på bare Chardonnay-druer.

- All Champagne går til mat, men det er best å starte med noe lett tidlig på morgenen, forteller han.

Det er også innafor å servere de rimeligere boblene Cava og Prosecco , selv om man kan få god Champagne ned til vel 200-lappen. Er det 17. mai, så er det 17. mai. Jordbærene bør derimot holdes langt unna champagneglasset.

- Jordbær og Champagne er faktisk ingen god match, det er bare en myte. Champagnen er tørr, mens jordbær er søtt, de fungerer derfor ikke godt sammen, forteller Rusten og legger til at det aller viktigste å huske på er å legge Champagnen i kjøleskapet dagen før.

- Ingen vil ha varm Champagne. Den smaker best mellom 5 og 10 grader. Glem heller ikke å ha gode alkoholfrie alternativer , som ferskpresset juice eller en lokalprodusert eplemost.

