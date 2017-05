Åtte enkle og effektive øvelser med egen kroppsvekt

Her er åtte enkle og effektive øvelser som vil få svetten til å sile, syren til å poppe fram, og gi deg muskler av stål. Best av alt, de krever ikke noe annet enn din egen kropp!

Mountain Climbers

Stå i Push-ups-posisjon med skuldrene rett over hendene med en strak kropp.

Gjør et lite hopp med beina, og trekk inn den ene foten slik at kneet treffer albuen samtidig som tærne treffer bakken. Hopp tilbake samtidig som du drar opp motsatt fot på samme måte.

Sprawls

Stå oppreist, hopp bak med føttene, og fall ned mot gulvet.

Ta deg imot med strake armer samtidig som du presser hofta ned mot bakken.

Utnytt spretten i hofta og skyv den tilbake og opp i lufta samtidig som du trekker føttene til deg, før du reiser deg opp igjen til startposisjonen.

Sit Throughs

Stå på alle fire, med skuldrene på linje over hendene, og en 90-graders knekk i hofte- og kneleddet.

Løft motsatt hånd og vri foten under overkroppen samtidig som du går fra å ha rumpa opp i lufta, til å få rumpa pekende ned mot bakken. Roter tilbake, og bytt til motsatt fot/hånd.

Falling Forward Lunges

Stå oppreist, ta ett langt steg frem og senk hele kroppen frem og møt bakken med foten og begge hendene på innsiden av denne foten.

Spark deg helt opp til stående i en lang og kraftig bevegelse før du gjentar med motsatt fot.

Push-Throughs

Stå på alle fire, med skuldrene på linje over hendene, og en 90-graders knekk i hofte- og kneleddet.

Repetisjonene starter med at du skyver kroppen tilbake slik at rumpa kommer bak mot hælene og skuldrene er et stykke bak hendene.

Herfra skyver du deg fram til en lav push-ups-posisjon, med mål om å være så nær bakken som mulig gjennom bevegelsen. Skyv deg tilbake, og gjenta.

Sideplank to Toe-Touches

Ligg på siden. Løft deg opp slik at du står på ytterkanten av den ene foten, mens den andre hånden er plassert rett ned mot bakken i en linje ned fra skuldrene.

Strekk ut motsatt hånd og fot før du trekker øvre arm og fot frem foran kroppen, og tar på tærne, før du går tilbake til startposisjonen, vrir deg rundt og gjentar på motsatt side.

Walk-outs

Stå oppreist, len deg fremover til armene treffer bakken.

Fortsett med å lene vekten fremover samtidig som du går kroppen utover med å ta små steg med armene.

Gå så langt som du klarer, før du går tilbake ved hjelp av armene. Bena holdes strake gjennom hele bevegelsen.

Toe-touches

Legg deg på ryggen, og strekk beina rett opp i luften. Herfra skal du opp og ta på tærne dine, ned med ryggen i bakken, og opp og ta på tærne igjen.

Vil du sette alt sammen til en treningsøkt? Jobb ett minutt på hver av øvelsene, og gå gjennom alle åtte øvelsene uten pause mellom. Ta fire minutter pause når hele runden er gjennomført. Totalt gjennomfører du tre runder!