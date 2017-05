Slik dekker du 17. mai-bordet

Den største festdagen av alle festdager, men hvordan skal du dekke bordet? Enten du får besøk av venner eller familie, til frokost eller middag, er nasjonaldagen den beste dagen å gjøre ekstra stas på gjestene med et lekkert festbord. Vi har besøkt tre ulike interiørbutikker som har dekket hvert sitt festbord, i hver sin stil.

Mikseren

Hos Kremmerhuset på Byhaven kjøpesenter er det ingen tvil om at det er 17. mai som skal feires. En løper i det norske flagget dekker lengden av bordet, og høye glass står klar til å fylles med bobler.

– Det er jo fest, og da må champagneglassene frem. Man må jo heller ikke ha champagne i glassene, man kan for eksempel ha brus eller limonade i, det er bare ekstra hyggelig å drikke fra fine glass, sier butikkleder Kine Wahl.

Det kjente sylteglasset som har preget de tusen hjem i over 100 år, står spredt langs hele bordet med både blomster og stearinlys i. Fjøl som dekkbrikker, med matchende lysestaker, gir et spennende uttrykk sammen med linduken og keramikkserviset. Miksen av materialer skaper kontraster og liv i bordet.

– Når man først har en sånn dag er det innafor å kjøre på. Hvis du passer på å bruke rolige farger så trenger det ikke bli så rotete. Vi har valgt grå tallerkener foran hvite for at det skal bryte litt.

Den enkle

Dersom du ønsker en litt roligere variant, har gjengen på Unikko mange gode og enkle råd. Tenk rødt, hvitt og blått, men dra gjerne inn litt av det grønne da grønt er et solid vårtegn.

Siden de klassiske Marimekko-koppene har blått, kraftig print, har de gått for hvitt servise utenom.

– Ta igjen farger i servietter og duker hvis du velger de hvite tallerkenene. Du kan enkelt få deg en duk i både ensfarget eller mønster ved å kjøpe metervare. Det er fort gjort, og ikke minst økonomisk, sier innehaver og daglig leder, Wibeke Krohn.

Hun mener at det enkle ofte kan være det beste, og at man ikke nødvendigvis trenger massevis av forskjellig stasj på bordet for å få det stemningsfullt. Maten står også for dekoren, og du får mye fine bær i Norges farger.

– Bak en kake, og pynt den med blåbær og jordbær. Det er faktisk veldig enkelt, og heller ikke dyrt. Jeg har brukt to bunner for å få kaken ekstra høy. Bunnen kan du omså kjøpe ferdig hos dagligvarebutikken, bare pass på å fukte den godt nok.

Også et bærekraftig budskap ligger bak valget av servise.

– Vi er opptatt av design som varer. Koppen med blomsterprintet har levd i over 60 år, og kan brukes til så mange forskjellige anledninger. Vi holder på å forsøple hele kloden vår, så det er viktig å være litt miljøbevisst foran å skulle bytte ut alt til enhver tid.

Den klassiske

Lange stearinlys, hvitt servise og rene linjer. Tilbords på Solsiden kjøpesenter har gått for en klassisk stil til 17. mai, med en liten kreativ tvist.

– Alt trenger ikke stå rett oppå hverandre. Dekk kuverten litt annerledes, men husk på symmetri, sier daglig leder, Torunn Fenstad.

Annenhver kuvert har samme oppstilling, og det blir et morsomt uttrykk uten at det blir rotete. Iskremkjeksen med vårlige blomster oppi er et kreativt påfunn som tilfører farge til bordet, samtidig som det er veldig enkelt.

– Du setter bare de blomstene du ønsker å bruke ned i litt oasis, så surrer du plast rundt før du putter blomstene oppi iskremkjeksen. Det trenger ikke koste så mye, du er jo ikke nødt til å ha det fineste, dyreste porselenet. Bruk servietter med farge og morsomme detaljer, så holder det. Hvis du bytter ut stearinlysene og serviettene, blir dette fort et lekkert bord til en sommerfest og.