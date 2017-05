15 samtaleemner du kan imponere med på første date

Den første daten skiller seg på mange måter fra et vanlig stevnemøte. Du har i de fleste tilfeller svært lite kjennskap til personen du skal treffe, og dermed et knappere tidsrom på å gjøre et godt inntrykk.

Her får du 15 temaer som får praten til å flyte:

Hvordan nordmenn signaliserer at de skal av bussen

Kunsten å lage så lite lyd og kroppsbevegelser som mulig når vi skal av bussen, er vi nordmenn noen kløppere på. Da røsker vi litt i sekken, veska og øretelefonene for å signalisere til sidemannen at nå må de jammen flytte seg. Et host eller hark gjør også susen, i det man retter på jakka. Det er dette som gjør nordmenn norske.

Når Netflix kommer til å skjønne – at ja, jeg er her fortsatt!

Vi kjenner alle til de sekundene som går i mellom episodene, der skjermen blir svart, og du skimter ditt eget fortumlede speilbilde på PC-skjermen. «Ser du på fortsatt?» har Netflix anstendigheten til å spørre om. Ja, selvfølgelig er jeg her, og det er bare å spille av neste episode så jeg slipper å røre meg mer enn nødvendig.

Donald Trump

Akkurat som Nytt på Nytt, liker jeg å vite hva Donald har gjort uke etter uke. Vi kan diskutere fyren til vi blir blå i trynet, og det er ikke rart, fordi han er tross alt ganske innholdsrik.

Norske familier på chartertur

Annenhver dag med basseng og strand. Dusjer deretter, pynter seg og drar på hotellrestauranten, hvor de prater dårlig engelsk, og kelneren bare ”You from Norway? Jaj snakka norsk”. Hele familien ler, og må tipse. På flyturen hjem herjer det kaos, når man skal prøve å få kvota til å stemme på Taxfree’n. Den typiske, småharry charterturen med familien, kort oppsummert.

Eldre mennesker som husker hver minste detalj

”Jeg husker det var litt overskyet den 5.mai i 67, da hu Kari skulle leie Dagros inn i fjøset”. Jeg husker ikke en gang hvilket alderstrinn jeg gikk på skolen i 2008. Under slike samtaler er det lett å føle at det er en selv som ligger an til å få demens først, til tross for sin unge alder.

Historier fra Tinder

Hva er det verste og mest komiske du har opplevd på Tinder? Alt fra ekstremt dårlige sjekkereplikker til sjokkerende utsagn man har blitt tilsendt, kan lett føre til gode historier. –Har du falt fra himmelen? Fordi du ser ut som en engel. Virkelig? Det er den du går for?

«Lifehacks» i studentlivet

Vi har alle vært her under et tidspunkt i livet. Kjedelig budsjettsnakk gidder man ikke, men det er ikke dumt å utveksle et par røvertriks for hvordan man kan prøve å leve det gode liv selv om lommeboka ikke er av den tjukkeste typen. Er det forresten mulig å bestille pizza på døra når man er på vei hjem fra byen, og deretter spørre om man får sitte på med pizzabilen til leveringsadressen? Spør for en venn.

Hvilke magiske krefter vi trodde vi hadde når vi var barn

Det er komisk å tenke tilbake på alle de forskjellige framgangsmåtene man prøvde som barn, for å fremkalle sine skjulte superkrefter. Kunne man sveve, eller kanskje få ting til å røre på seg ved å se på dem hardt nok? Utallige timer på lekeplassen ble kastet bort på dette, men likevel sitter man igjen med kun én superkraft som voksen – formidle at man skal av bussen uten å bruke ord.

SKAM

SANA, SANA, SANA. Når vi trodde SKAM ikke kunne bli bedre, så dukker denne hijabkledde dama opp i hovedrollen i sesong fire, og rocker verden for oss SKAM-elskere. Utfordringene hun møter ved å beherske to kulturer i ungdomstilværelsen er både interessant og komisk. Også må vi snakke om Chris som konstant er på flørter’n med yoghurtskeia. Fyttigrisen, så gøy den dama er.

Vektere som leker politi

Det ligger stor underholdningsverdi i det å iaktta kjøpesenter-vektere som løper rundt og leker politi. I løpet av ansettelsesprosessen har nok enkelte fått det for seg at de har blitt rekruttert av CIA, og en kan jo begynne å lure på om dette stemmer.

Hvordan det er å forholde seg til fire årstider i løpet av en dag

Solen skinner, men skal man våge seg til å gå for en lett utejakke? Kanskje det er like greit å gå for kjeledressen, for om fem minutter kan det tross alt blåse opp til snøstorm. Dette vet vi trøndere.

«As we say in Norway - goodbye on the bathroom you old chocolate»

Norske uttrykk oversatt til engelsk er kanskje en veldig enkel og dårlig form for humor, men den er verdt å nevne likevel. You were caught on the peach, I’ve shat on the drag, and do you wanna hear a joke? Cat with a tie, HE-HE. Nordmenn, altså.

Når noen vil diskutere et viktig tema som du ikke kan noe om

Du har hatt en travel uke, og kanskje ikke holdt deg så oppdatert på nyhetsbildet, som det du burde ha gjort. - Sykt det som skjedde i Syria akkurat nå, altså. Du har fått med deg det? kommer det fra en medstudent. Du vil ikke innrømme at du har vært så opptatt med dine egne selvsentrerte i-landsproblemer, og må rett og slett ro deg i land ved å late som om du er informert om situasjonen. - Ja, selvfølgelig! Helt sjokkert jeg, piper det fra deg mens du gremmes over at du ikke har klart å konsentrert deg om noe utenfor din egen lille hverdagsboble.

Brusflaska du la i fryseren for ei uke siden

Det er ikke en god følelse når du står i kassa på Rema og skal til å betale, da du plutselig kommer på Pepsi Max-flaska du la i fryseren for ei uke siden. Ironisk hvordan man ikke har tid til at brusen skal bli kald, men må ta seg tid til å vaske fryseren etter en kullsyreholdig eksplosjon.

Paradise Hotel-språket

En del uttrykk og ord fra denne reality-serien har sakte men sikkert blitt integrert i det norske språk. Nå er det fort gjort å måle ting på en skala fra 0 – 110 % , si at man har skutt seg selv i leggen som følge av den minste feil, og argumentere for sine feiltrinn med at livet er et lære, og at man alltid må lære.