Disse leilighetene på Bakklandet og Møllenberg får du for under fire millioner

For mens man i midtbyen kan finne seg en boplass for under to millioner kroner , viser markedet at man må opp mot fire millioner kroner for å få en leilighet i området Møllenberg og Bakklandet.

Til gjengjeld får man da en god del mer bruksareal for pengene enn det man gjør i midtbyen, faktisk opp mot dobbelt så mye plass.

Vi satte et tak på fire millioner kroner i totalpris, og sitter etter et kjapt søk på finn.no igjen med tre objekter som ligger ute for salg.

Den ene av leilighetene befinner seg faktisk i et vernet bygg på Bakklandet, som stammer fra helt tilbake til midten av 1800-tallet.

Til en totalpris på drøyt 4 030 000 kroner kan du nemlig få en leilighet i det gamle teglbrennerverket på Øvre Bakklandet. Verket ble i sin tid omgjort til leiligheter, og nå ligger altså en av dem tilgjengelig på finn.no. Den går over to plan og har et bruksareal på 87 kvadratmeter.

Den andre av de to leilighetene som for øyeblikket er tilgjengelig på Bakklandet finner vi i Lillegårdsbakken. Her ligger en leilighet med et bruksareal på 61 kvadratmeter ute til 3 990 000 kroner. Også denne leiligheten tilhører det gamle Trondheim, da den ble bygget helt tilbake i 1913.

På Møllenberg finner vi den rimeligste av de tre objektene innenfor begrensningene vi har satt, nærmere bestemt i Wessels gate, rett overfor Solsiden.

Leiligheten, med et bruksareal på 40 kvadratmeter, ligger ute til en prisantydning på 2 750 000 kroner. Den ble bygget så tidlig som i 1890.

Det lå flere enn tre objekter ute på finn.no, men alle som ikke ble nevnt i artikkelen var solgt på det tidspunktet artikkelen ble skrevet.