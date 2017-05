Her er 25 selskapslokaler du kan leie i Trondheim

1. Frimurerlogen

Frimurerlogen er kanskje ett av byens flotteste bygg, men det er ikke bare utsiden som er pent å se på.

Innenfor byggets fire vegger venter nemlig et stort antall selskapslokaler som kan huse alt fra 6 til 500 mennesker. Her kan du leie alt fra en enorm ballsal, til en koselig liten kafé eller et lite møterom. Så enten du skal arrangere julebord for hele kontoret eller bare en liten samling med vennegjengen kan du velge og vrake her.

Les også: Snart kan du få en smak av Firenze på Solsiden

2. Tregården Restaurant

Hjemmekoselige Tregården Restaurant på Persaunet har det du trenger, enten du skal ha et mindre selskap for familien eller et julebord for hele bedriften. Storsalen er prima for en større samling og kan ha opptil 120 gjester, mens det mindre selskapslokalet er perfekt for en mindre fest med inntil 60 gjester.

3. Restaurant Kommandanten

Vi holder oss i den ærværdige og historiske gaten, og fortsetter med Kristiansten Festning. Det er nemlig mer enn bare et flott utkikkspunkt, du kan faktisk leie lokaler inne i selve festningen. Med 6 ulike lokaler til leie, som passer for alt fra 20 - 300 personer, kan du også her velge og vrake. Gjestene blir garantert imponerte når de finner ut at festen skal holdes i en festning!

4. Banksalen

Hvorfor ikke slå et slag for elegansen og feire i Banksalen? Bygget ble ferdigstilt i 1882 og den originale stilen er fortsatt godt bevart. Det kommer ikke til å mangle på storslagne omgivelser her, og da er alt du trenger den gode stemningen. Banksalen drives av de samme folka bak Frati, AiSuma og ØX, så her får du også strålende mat med på kjøpet

Les også: Matblogger Aarti Kapoor: Slik lykkes du med indisk mat

5. Havfruen Restaurant

Med Nidelven like utenfor vinduet kan du nyte en herlig utsikt fra Havfruen, i tillegg til strålende mat. De tilbyr både et mindre selskapslokale som passer for inntil 18 gjester, eller så kan du reservere hele underetasjen som huser inntil 50 gjester. Slår du sammen begge rommene får du plass til 70 gjester. Hele restauranten kan også reserveres, og de kan tilby mer enn bare sjømat.

6. Lille Skansen

Foto: Cecilie Wold Andersen

En skal ikke skue hunden på hårene, og selv om Lille Skansen ikke virker så stor har de godt med plass til selskapet. Med plass til 55 gjester og en utrolig utsikt over fjorden, kommer du ikke til å angre på at du la selskapet eller møtet ditt hit. Skal du ha selskap om sommeren kan du nyte den store uteterrassen i tillegg.

7. Scandic Lerkendal

Lyst til å arrangere selskap med panoramautsikt over den flotte byen? Da er Scandic Lerkendal

løsningen! Med plass til alt fra 12 til 2000 mennesker finner du et rom som passer deg, uansett om det er familiemiddag eller julebord for hele konsernet.

8. Quality Hotel Augustin

Med en plassering like ved Trondheim Torg skal det kanskje godt gjøres å komme nærmere hjertet av byen enn Quality Hotel Augustin? Her kan du velge mellom fire ulike selskapslokaler, med kapasitet fra 40 til 120 gjester hver. Kommer gjestene dine langveis fra kan de enkelt overnatte på hotellet også.

9. Lille London

En tur på Lille London har du kanskje vært en sen kveld, men visste du at du også kan leie det til selskapet ditt? Denne engelske puben skaper en prima ramme for et litt annerledes selskap, hvor den gode stemningen er garantert. Selskapslokalet i 2. etasje huser opptil 90 gjester, og Churchill Room huser inntil 35 gjester. Det er et godt alternativ til en litt annerledes fest!

LES OGSÅ: Dette er utelivsbransjens nyeste tilskudd

10. Radisson Blu Royal Garden Hotell

Like ved Nidelven ligger Radisson Blu Royal Garden Hotell, som kan by på en lang rekke ulike alternativer. Med 18 forskjellige møte-og konferanselokaler finner du garantert noe som passer deg og ditt selskap her. Den største salen rommer inntil 650 gjester, og får du tilreisende gjester stopper Flybussen like utenfor døra.

11. Café 3B

I kjelleren til Café 3B finner du et selskapslokale til inntil 170 personer. Her kan du ta med deg egen mat, og er midt i blinken for en linjeforeningsfest, bursdag eller bare en samling av gode venner. Storskjerm får du også.

12. Nidaros Pilegrimsgård

Hvorfor ikke samle vennegjengen, familien eller bedriften til en trivelig samling ved Nidelvens bredder? Da er Nidaros Pilegrimsgård løsningen! Her får du et koselig lokale for inntil 16 personer i Midtbyen. De tilbyr også overnatting dersom du har gjester som trenger det.

Les også: Denne digge isen kan du nyte med god samvittighet

13. To Tårn

Foto: Petter Steen Angell

Visste du at du kan leie møterommet til To Tårn Bryggeri? Med plass til 20 personer og 6 meter storslagen takhøyde er det et lyst og trivelig lokale som venter på deg. Hvis dere ønsker en omvisning i bryggeriet kan det også arrangeres. Kanskje du skal legge neste samling med vennegjengen hit?

14. DIGS

Hos DIGS i Olav Tryggvasons gate kan du leie deres selskapslokale, med plass til inntil 65 gjester, og nyte godt av den sentrumsnære beliggenheten. De har også to mindre møterom.

15. IL Tronds klubbhus

Foto: Mari-Anne Myrberget

Dersom du trenger et lokale til konfirmasjon, dåp eller en rolig bursdag kan du leie IL Tronds klubbhus på Rosenborg. Dersom du ikke ønsker å bestille mat og drikke selv kan du bruke kjøkkenet som finnes på bygget. Det er verdt å merke seg at huset ikke leies ut mellom mai og juni, da det er stor aktivitet. Men det kan gjøres unntak, skal vi tro nettsiden deres. Bygget, som vant Trondheim Kommunes byggeskikkpris i 2013, kan også leies til møter og konferanser.

16. Vertshuset Tavern på Sverresborg

Klar for en fest i historiske omgivelser? På Sverresborg folkemuseum venter Vertshuset Tavern, som kan huse 8 til 40 gjester. De kan tilby alt fra enkle småretter til 3-retters måltider, eller hvorfor ikke prøve helstekt kveite eller pattegris servert på bordet? Tradisjonsmaten står i fokus her og det blir garantert en lun og avslappet stemning.

17. Lademoen Bydelshus

Med et fint uteområde, stor sal, garderobeløsning og moderne kjøkken mangler Lademoen Bydelshus bare selskapsgjester. Hovedsalen kan huse inntil 75 gjester, og er ypperlig for konfirmasjoner, mens kjøkkenet har sitteplasser til 25.

18. Skistua

Ønsker du frisk luft og en naturskjønn ramme rundt selskapet ditt får du det på Skistua. Bymarkas kronjuvel byr på strålende utsikt og kan huse inntil 360 gjester, så her skal det ikke stå på plassen. De kan tilby ulike menyløsninger for selskapet ditt, i tillegg til audiovisuelt utstyr, og selv om det er et tradisjonelt bygg er det moderne innredning som venter deg.

19. Nova Hotell

På Cicignons Plass i Midtbyen finner du Nova Hotell, som har 3 selskapsrom. Med sitteplasser fra 100 - 150 gjester er det nok av rom til både vennegjengen og familien. Når festen er over er det enkelt å komme seg hjemover, eller ordne seg noe nattmat. Eller traske opp på hotellrommet og finne roen i senga.

20. Berg Prestegård

Berg Prestegård byr på sitteplasser for inntil 50 spisende gjester, og kjøkkenet er utstyrt med alt du trenger for å lage mat. Utenfor døren venter en stor og velholdt hage, en perfekt boltreplass for den yngre garde i selskapet ditt. Er du musikalsk av deg har de også et piano du kan slå deg løs på. Det er verdt å merke seg at det ikke er tillatt å nyte alkohol i lokalet.

21. Kvilhaugen Gård

Ønsker du en skikkelig gårdsatmosfære er Kvilhaugen Gård på Tyholt rette svaret. Her kan du leie en rekke rom. Låven kan huse inntil 160 gjester, og Vognskjulet har plass til 70 personer. I tillegg har de flere andre rom som er midt i blinken for mindre samlinger. Her oppe får du også en upåklagelig utsikt over byen med i prisen.

LES OGSÅ: Vil du spise en bedre middag på IKEA?

22. Scandic Solsiden

Scandic Solsidens restaurant har plass til inntil 100 gjester, og i atriumet, som ligger like ved, kan gjestene mingle før og etter middagen. På toppen av hotellet venter også en vakker takterrasse, som dere kan benytte. Perfekt for å trekke frisk luft, nyte den flotte utsikten og samles etter festen.

23. Frati

I over 40 år har Frati servert oss velsmakende retter, men visste du at du kan ha selskapet ditt her også? Med plass til 60 gjester og lekker mat på menyen er bordet dekket for en herlig aften. Den familiedrevne restauranten kommer ikke til å skuffe deg eller gjestene dine.

24. Scandic Nidelven

Velkjente Scandic Nidelven har ikke bare det som lenge var landets beste hotellfrokost, men også utmerkede selskapslokaler. 520 kvadratmeter selskapslokaler står til disposisjon, så her er det gode odds for at alle får plass. De aller fleste lokalene har utsikt til Nidelven, og med store vinduer er det flust av naturlig lys som kommer inn.

25. Amber Restaurant

Frister det med asiatisk mat til den store dagen? Da er Amber Restaurant det rette stedet å velge. Her kan du få nyte godt av sushikokkenes kunnskaper, som kombinerer lokale råvarer med både asiatiske og europeiske kokketeknikker. Restauranten har plass til 40 gjester, men Amber har også et privat selskapsrom som kan huse inntil 12 personer.

Med et skikkelig selskapslokale på plass er det bare å glede seg til den store dagen. Da er det kun den gode stemningen som venter, og den kommer fort på plass.

LES OGSÅ: Her har det åpnet et nytt grønt spisested