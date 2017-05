Ann-Helen og Halvard sa opp jobben og solgte alt for å seile jorda rundt: - Det er en livsstil, ikke en ferietur

Mange drømmer om å leve livet på det åpne hav, og bare kunne seile hvor enn de vil. For de fleste av oss blir det bare med drømmen. For Ann-Helen Elstad som er opprinnelig fra Trondheim og Halvard Eneberg ble drømmen til virkelighet da de kjøpte seilbåten S/Y Wilhelm.

- Vi fant tidlig ut at vi slet med å falle til ro i det typiske A4-livet, og ville reise for å oppleve noe mer. Vi diskuterte forskjellige reisemåter, og etter hvert kom vi over en blogg om en familie som var på jordomseiling i tre år. Det tok ikke lang tid før drømmen ble skapt: Vi skulle på seiltur, og det langt!

Solgte alt de eide

Da de hadde bestemt seg for å gjøre alvor av drømmen var det på tide å skaffe pengene de trengte. Seilbåt og alt utstyret er ikke billig, og som nyutdannede hadde de ikke verdens største budsjett. Men da er det bare en ting å gjøre - nemlig ta en sjanse. De kjøpte et gammelt hus med en stor tomt.

- Her så vi muligheten til å kunne tjene noen kroner med litt egeninnsats, og fem år senere stod det to hus på tomten. Det ene nybygd og det andre pusset opp. Det endte med at vi solgte begge, og kjøpte leilighet i sentrum. Denne leier vi ut, og det dekker store deler av forbruket vårt, forteller de to.

Når man nettopp har bygd seg et nytt hus er nok ikke den første tanken at ”dette skal vi selge”. Men slik ble det, og familiene deres ble naturlig nok litt skeptisk:

- Vi ventet i det lengste med å fortelle om planene til vi visste at alt var i boks. Det kom nok som et sjokk for noen at vi skulle slutte i jobbene våre og selge huset. Men de fleste vi kjenner har vært positive og entusiastiske. Det er nok nærmeste familie som har vært litt bekymret.

Et spenn av følelser

På spørsmål om det var èn ting de kunne sagt til seg selv før de la ut på tur var spørsmålet såre enkelt:

Seilturen startet for fullt fra Azorene i juli 2015 etter mange timer med kursing og seiling i Trondheimsfjorden. I skrivende stund ligger ekteparet til havn på Tahiti i Fransk Polynesia, etter 12 000 nautiske mils (ca 22 200 km) seiling. Underveis har de vært innom blant annet Madeira, Kanariøyene, Karibien, Panama og Maruesas.

- Det er vanskelig å svare på hvordan turen har vært, da man er innom hele spennet av opplevelser og følelser. Dette er mer enn livsstil enn en ferietur. Vi krangler, har det gøy, er redde og noen ganger har vi det skikkelig kjipt.

Men mesteparten av tiden storkoser vi oss og har relativt avslappende dager på fine ankringsplasser.

De to er sosiale vesener som foretrekker steder der det ligger andre båter, og som byr på litt aktiviteter.

Det har vært veldig lett å komme i kontakt med andre seilere, og vi har fått mange nye venner på veien. Vi har også vært helt for oss selv på øde ankringsplasser hvor det er så vakkert at man får vondt i øynene. Men det blir fort kjedelig etter et par dager!





Vanlig hverdag

Seiler man slik som Ann-Helen og Halvard gjør er det ikke bare bare å komme seg over de store hav. Det lengste strekket deres uten å sette en fot på landejorda varte i hele tre uker.

- Da har vi en fast vaktrullering og sitter alene i sju timer hver. Alenetiden fylles med lesing, spising, fisking og mye tenking. Vi har en tendens til å gå inn i en helt ny modus på havet, hvor rastløshet ikke eksisterer.

Når de da er sammen noen timer midt på dagen er ikke hverdagen så veldig ulik alle andres. Det går i tv-serier, mat og prat, mens autopiloten styrer båten. En skulle trodd at det ikke var noen kollisjonsfare på det åpne hav, men den gang ei.

- Det skal godt gjøres, men vi hadde faktisk en fiskebåt på kollisjonskurs en dag. Derfor sjekker vi horisonten regelmessig, selv om det er lite båttrafikk på de åpne strekkene.

Mer enn bare idyll

I vinter var paret hjemme i Trondheim en tur og plasserte båten på landlagring på Tahiti. Da de kom tilbake fikk de seg en overraskelse.

- Høy luftfuktighet og varme hadde ført til mugg inni store deler av båten. Vi kom ned hit for fire uker siden og har brukt all tiden på å reparere skader og vaske innvendig. I tillegg fikk vi en skade på kjølen under oppsett. Så det er ikke bare idyll på en slik tur.

Også før reisen startet fikk de seg en tøff opplevelse. Båten, S/Y Wilhelm, skulle Halvard og to sjødyktige kompiser seile fra New York til Norge. Men på grunn av dårlig vær måtte de endre reiserute og seile til Azorene utenfor Portugal istedet.

- Denne seilasen ble en stri tørn med nesten 10 dager i storm og vind i opptil orkan styrke. Det var en virkelig tøff tur, men det gikk bra til slutt.

Har lært mye om hverandre

Når man er på båttur sammen har man ikke alltid mulighet til å få noe tid helt for seg selv. De fleste ektepar lever tett på hverandre, men hverdagen for disse to er litt annerledes. Å bo så tett sammen, med lite alenetid og fluktmuligheter har lært dem mye om seg selv. Men det har også skapt utfordringer:

- Vi har blitt bedre på å kommunisere, løse problemer og å være mer bevisst på hvordan vi oppfører oss og snakker til hverandre.

Nå er båten begynt å komme i stand igjen, og havet venter.

- Vi er klare til å seile videre og planen er å besøke noen flere små øyer som tilhører Fransk Polynesia, før vi setter snuten videre mot Australia. Da går nok turen via Cook-øyene, Tonga, Fiji og Vanuatu. Orkansesongen starter i den vestlige delen av Stillehavet i november. Vi gleder oss!

Følg Ann-Helen og Halvard på reisen på deres reiseblogg .