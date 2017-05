Ingvild (21) om festivalmoten: - Jeg er overrasket over hvor mange som sykler. Og de kler seg kult i tillegg

Se alle bildene av de kule antrekkene i bildekarusellen øverst i saken.

Karoline Jensen

Alder: 21

Hva har du på deg på festival?

Jeg prøvde å kle meg vårlig. Det var jo varmt i går, en ikke i dag.

Hvordan vil du beskrive stilen din? Har du gjort noe annerledes i dag?

Stilen min er avslappet og blomstret. Jeg går kun i kjoler. Jeg kjøper det jeg synes er billig og fint. Det er mye kult på Prisløs og Fretex. Jeg har ikke kledd meg spesielt annerledes i dag enn jeg gjør til vanlig.

Er du opptatt av mote?

Ikke veldig opptatt av mote, men jeg liker å se presentabel ut.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

Jeg synes den har blitt bedre i det siste. Vi har fått Prisløs som gjør det mer spesielt.

Katrine Andresen

Alder: 24

Hva har du på deg på festival?

Festival er en fin mulighet til å vise stilen sin. I dag har jeg på meg skjørt og sko fra Monki, jakke fra Fretex på Møllenberg og vintage genser.

Hvordan vil du beskrive stilen din? Har du gjort noe annerledes i dag?

Jeg liker å ha komfortable men kule klær. Stilen min er avslappet, og jeg er glad i vintage. Har jeg råd kjøper jeg på Fretex og Prisløs. Fløyel og velour er mine «to og». Skjørt er digg på festival, så det har jeg i dag. Vanligvis går jeg i bukse.

Er du opptatt av mote?

Jeg er over gjennomsnitt opptatt av det. Jeg er veldig bevisst på hva jeg kler meg i, og kan bruke lang tid på å velge antrekk. Jeg kan være forsinket en halvtime for at jeg bruker tid på å finne ut hva jeg skal ha på meg.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

Den er ganske nice! På den tiden jeg har bodd her har det blitt veldig kult med vintage. Det synes jeg er artig.

Victor Kristiansen

Alder: 22

Hva har du på deg på festival?

I dag har jeg på meg stripete sokker, svarte nikes og bukse, collegegenser og semsket skinnjakke. Og en t-skjorte fra Veronica Maggio!

Hvordan vil du beskrive stilen din? Har du gjort noe annerledes i dag?

Jeg eier mange collegegensere, så jeg vil si at stilen min er litt amerikansk. I dag har jeg på meg en Radio Revolt-genser, og det går jeg ikke med ellers egentlig.

Er du opptatt av mote?

Jeg er ikke så veldig opptatt av mote. Men det er hyggelig å ta seg godt ut!

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

Jeg synes folk i Trondheim har litt mer laidback stil enn i Oslo. Det liker jeg veldig godt.

Emma Mastad

Alder: 18

Hva har du på deg på festival?

Jeg har på meg festivalt-skjorte, shorts og blomsterkrans. Jeg hadde dårlig tid i morges, så jeg tenkte ikke så mye over hva jeg tok på meg.

Hvordan vil du beskrive stilen din? Har du gjort noe annerledes i dag?

Der ganske basic, men med innspill av vintage. Jeg går bare med ting jeg synes er fint. Det er litt svart, men med noe farger. I dag er det litt spesielt på grunn av blomsterkransen som vi fikk fra Strå. Den er jeg kjempeglad for. Festival=blomsterkrans!

Er du opptatt av mote?

Nei, det er jeg ikke. Det er andre ting jeg heller vil bruke energien på.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

Jeg synes det er mye forskjellig. Ikke noe negativt i hvert fall. Det er mange som kler seg fint.

Amanda Jørgine Haug

Alder: 23

Hva har du på deg på festival?

Highwaistbukse, converse og svart topp. Jeg har kledd meg praktisk, det var behov for det i dag. Det er viktig å holde seg varm.

Hvordan vil du beskrive stilen din? Har du gjort noe annerledes i dag?

Det er mye svart, men med litt farger innimellom. Det går mye i skjørt og highwaist-bukser. Det er og mye tartam. Jeg syr en del selv.

Er du opptatt av mote?

Jeg er gjennomsnittlig opptatt av mote. Ikke det som er trendy, men det jeg liker selv. Jeg bruker ikke mye tid. Jeg bruker som regel den tiden det tar å sy klær selv.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

Mange kler seg bra. Det er mye studenter, og mange av dem er motebevisste.

Ingvild Jacobsen

Alder: 20

Hva har du på deg på festival?

Jeg har på meg en jakke jeg har kjøpt vintage, og resten er det jeg slengte med meg i kofferten til Trondheim. Jeg er og besøker ei venninne.

Hvordan vil du beskrive stilen din? Har du gjort noe annerledes i dag?

Stilen min er noe urban laidback. Jeg går i komfortable klær, og liker å ha på meg fargerike plagg. Jeg har nettopp kjøpt meg ei knallgul bukse!

Er du opptatt av mote?

Jeg er ikke spesielt opptatt av mote. Jeg liker å finne meg spesielle plagg som er vintage.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

Jeg synes folk her har veldig kul stil. Jeg er overrasket over hvor mange som sykler her! Det er godt utvalg av vintage, og mye forskjellig.

