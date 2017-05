Nå har denne klesbutikken åpnet i Midtbyen

De mest observante blant oss har kanskje allerede fått med seg at Samsøe & Samsøe åpnet allerede i slutten av april. Mange klesglade trøndere har så langt strømmet til butikken og ifølge butikksjef Christina Laug var åpningfesten i går kveld kronen på verket:

- Det er veldig gøy å se så mye energi og at det kommer så mange folk som vil feire åpningen sammen med oss. Vi får hele tiden positive tilbakemeldinger fra folk, det er kult, sier Laug.

Laug forteller videre at det har vært moro å se utviklingen fra tomt butikklokale til ferdig butikk. I tillegg synes hun det er gøy å utvide utvalget av klesbutikker i Midtbyen.

Fresh og minimalistisk vibe

Samsøe & Samsøe er opprinnelig et dansk konsept, men Oslo har hatt en egen filial i mange år. Nå utvider kjeden med sin første butikk utenfor hovedstaden - det synes flere av trønderne er stas. Det kvalifiserer også for en egen lanseringsfest. Med over 130 på gjesteliste og Mariann Rosa som DJ, la butikken opp til at åpningen ikke skal gå i glemmeboka med det første.

Blant kundene som tok turen innom er venninnegjengen Esi Hewton, Marte Ingebrigtsen og Trine Giske.

- Det jeg liker best med Samsøe & Samsøe er måten klærne sitter på. Jeg er glad i klærne deres og måtte innom for å se hva som var nytt. Jeg må vel si at jeg er glad for å ha fått butikken til byen, smiler Trine.

- Både klærne og butikken har en fresh minimalistisk vibe. Det beste med klærne er at de kan kombineres med så mye forskjellig, sier Esi.

- Tidløs, men trendy

Det var tydelig at mange som tok turen til åpningen var over snittet interesserte i klær. Velkledde trøndere strømmet til butikken. Blant de var Marius Foss, Kristina Talleraas og Martin Lyngvær Jakobsen, som alle tre jobber i klesbutikk.

- Det er alltid bra med nye merker i byen, så vi måtte innom for å få med oss åpningen, mener Martin.

Kristina sier seg enig i det. Hun presiserer at det at klærne er komfortable, men likevel fremstår som unge og freshe i designen er et pluss. Klærne deres er veldig bruksvennlige, men er samtidig både ungt og fresht, forteller Kristina.

- Looken er tidløs og trendy, sier Marius.

