Ikke klar for eksamen? Her er skippertakstipsene som gir resultater

Mai-måneden er synonymt med yrende vårliv, men også eksamenstid for oss studenter. Du har kanskje prioritert litt for mange byturer eller late dager i sola, og nå kjenner du litt på eksamen-stresset?

Nora Sande studerer statsvitenskap ved UiA og er studentsamskipnadens offisielle snapchatter. Hun gir ofte studentrelaterte råd via Snapchat, og jobber for å gi UiA-studenter motivasjon i studietida.

Ifølge Nora er en strukturert plan alfa og omega når det kommer til skippertak. Damares Stenbakk

Sande mener nøkkelen til en god skippertaksøkt før eksamen, er å danne seg en strukturert plan før man starter prosessen.

– Ikke bare les i hytt og vær. Planlegg hvilke sammendrag som er viktigst å få med seg og svar på spørsmålene i boka. Det er viktig å lage struktur av kaoset før man starter.

Hun legger til at puggekort er godt redskap om man ønsker å lære det viktigste i faget på kort tid.

– Jeg legger stor tiltro til puggekort! Da husker man noe en systematisk måte. Og lag gjerne regler, for da husker du definisjonen neste gang du ser ordet, råder hun.

LES OGSÅ: Pirathapeen (27) studerer indøk og jobber som manager

LES OGSÅ: Trondheimsstudenter vant NM i økonomi

Menneskelig kontakt og YouTube

UiA-studenten påpeker at de overordnede læringsmålene i faget er svært viktig å ha i bakhodet når man leser i siste liten.

– Læringsmålene er viktigst å se på, i tillegg til kapitlene du har blitt bedt om å lese. Det kan også være lurt å sjekke sammendraget til disse kapitlene. Oppsummer deretter med egne ord det som er aller mest nødvendig, ellers sløser du bort tiden, forteller hun.

Forfatter av boka « Superstudent », Olav Schewe (27), er tidligere student ved NHH i Bergen, University of California og University of Oxford. Her er hans beste tips:

– Snakk med studenter som har hatt faget året før deg, for de har jo allerede vært igjennom prosessen. Kanskje noen av dem har gått i en felle eller gjort feil, det kan du lære av. Se også på tidligere eksamensoppgaver fra flere år, da kan man ofte se et mønster i dem på hva som er viktig, sier han.

Men hva gjør man når man sitter fast under skippertaksøkten? Sande mener det lureste å komme seg ut og få menneskelig kontakt.

Schewe anbefaler å se YouTube-videoer relatert til emnet du skal ta eksamen i.

– Jeg mener å gå ut er kanskje noe av det viktigste, spesielt når det er så fint vær. Ta seg enten en løpetur, gåtur eller sette seg ut på verandaen. Få menneskelig kontakt og andre impulser, anbefaler Nora.

– Se videoer på YouTube, spesielt på engelsk. Det finnes videoer om nesten alt, og det kan være lettere å få et emne visualisert enn å lese om det i en bok, sier han.

LES OGSÅ: Han har startet Trondheims nyeste festival

Slapp av før eksamensdagen

Når man har dårlig tid og eksamen er rett rundt hjørnet, er rutiner essensielt. Dette er for at hjernen skal få nok hvile og opprettholde kunnskapen.

– Legg deg tidlig og stå opp tidlig. Og bruk dagen til å gjøre de viktigste tingene på planen. Det er kanskje lurt å droppe byturene, men det er fortsatt viktig å ha gøyale aktiviteter mellom slagene, slik at du holder motivasjonen oppe. Sitter du inne i 18 timer om dagen blir man nok deprimert, forteller Nora.

Selve eksamensdagen er også viktig å forberede seg til. Schewe anbefaler en visualiseringsteknikk for å redusere stress og unngå panikk under selve dagen.

– En teknikk mange psykologer anbefaler er visualisering. Da setter du deg ned, lukker øynene og ser for deg hele prosessen på selve eksamensdagen, fra du går hjemmefra til du har levert. Det er viktig at man tenker at eksamen skal gå bra. Gjør man dette et par ganger blir hele opplevelsen selve dagen mer gjenkjennelig, og kan bidra til å redusere stress på selve dagen, avslutter han.

LES OGSÅ: Ingrid Amalie (21) strøk på eksamen. Tre måneder senere har hun fortsatt ikke fått begrunnelse fra NTNU

LES OGSÅ: Tre av ti studenter lever på kreditt