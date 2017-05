En av landets største treningskjeder dropper dette

Kreftforeningen jubler etter de fikk vite at Sats Elixia nå har faset ut sitt solariumstilbud.

– Jeg gir honnør til de aktørene som ønsker å fjerne solarium fra tilbudet sitt, sier Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen Sør-Vestlandet.

Sats Elixia har jobbet siden i fjor med å avvikle solariumstilbudet.

Ifølge treningskjeden, kan ikke Sats Elixia stå inne for tilbudet lenger.

– Våre verdier er sunnhet og trening, og alle vet jo at solarium er forbundet med høy helserisiko, sier Trude Torset, regionssjef i SATS ELIXIA.

Strengere regler

I tillegg til helserisikoen hjalp det ikke på da det ble innført strengere krav for å overholde 18 års grensen ved solarier fra nyttår.

– Før de nye reglene kom, hadde vi fjernet solarium på alle våre SATS-sentre. Da reglene ble innført, ble vi minnet på det og konkluderte fort med at vi skulle fjerne alle på Elixia-sentrene også, sier Torset.

– Det hadde blitt vanskeligere å holde på solariumene med tanke på bemanning, i tillegg måtte vi ha oppgradert solariumene. Man må også kurse ansatte også videre. Derfor satt vi oss ned og tok en beslutning på at vi ikke vil ha det. Vi hadde nok gjort det før eller siden, vi var jo i gang, men reglene «boosta» prossessen.

Ifølge regionssjefen, er det bare mulig å ta sol ved ett til to Elixia-sentre i dag.

Tilbakemelding fra kunder

– Vi er litt overrasket over hvor lite negativ tilbakemelding vi fikk, vi trodde vi skulle få mer. Det har vært utelukkende positivt. Gjerne en eller to som sier de ikke syns det er bra, men 99 prosent har vært positive. Folk har til og med sagt at de har ventet på at vi skal gjøre det, sier Torset.

Torset legger til at det har betydd mye for mange, at en slik stor kjede anerkjenner at faren er reell, og gjør noe med det. Også våre ansatte er stolte av det vi gjorde.

Kreftforeningen applauderer initiativet.

– I utgangspunktet jobber vi for at det ikke skal være noen solarium, og det gir positiv signaleffekt at Sats Elixia fjerner tilbudet. Jeg synes det er kjempebra at treningskjeden tar det bort, uansett hva som er grunnen, sier Gram.

Farene

– UV-strålene kan bli intense, du kan brenne deg i solarium, og dette kan øke faren for hudkreft. I underkant av 90 prosent av føflekkreft-tilfellene er forbundet med overdreven soling eller bruk av solarium, sier Gram.

Kreftforeningen sine tips for å unngå hudkreft:

Ta pauser fra sola - ikke bli solbrent Bruk klær som beskyttelse Bruk solkrem med minst faktor 15 Unngå solarium

