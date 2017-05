Disse mai-kakene gir deg vann i munnen

Fraisier

Ikke la det franske navnet skremme deg. Denne kaken ser ut som en million, men er egentlig bare sukkerbrød med eggekrem og jordbær. En fryd på ethvert kakebord.

Sukkerbrød

2 egg

60 g sukker

60 g hvetemel*

½ ts bakepulver

Eggekrem med vanilje

4 eggeplommer

150 g sukker

60 g maisenna

5 dl melk

Frø fra 1 vaniljestang

250 g romtemperert smør

Pasjonsfruktdynk

4 pasjonsfrukt

1 dl vann

75 g sukker

Montering

1 kurv jordbær

Marsipan

*Kan erstattes med glutenfritt mel

Sukkerbrød

Visp egg og sukker til eggedosis. Sikt hvetemel og bakepulver og vend mel forsiktig inn. Hell deigen i en 20 cm kakeform. Stek nederst i ovnen på 180 grader i ca 30 min, til sukkerbrødet er gyllenbrunt.

Eggekrem med vanilje

Pisk eggeplommer, halvparten av sukkeret og maisenna i en bolle. Kok opp melken med resten av sukkeret og vaniljefrø. Hell halvparten av melkeblandingen over eggeblandingen under stadig omrøring og bland godt. Hell blandingen tilbake i kasserollen og kok opp. La det koke i 2 min under stadig omrøring. Ta kjelen av platen og tilsett halvparten av smøret i biter litt etter litt. Hell blandingen i en bolle og avkjøl i kjøleskap. Tilsett deretter resten av smøret litt etter litt under visping med kjøkkenmaskin eller håndvisp til kremen får en luftig konsistens.

Pasjonsfruktdynk

Del pasjonsfruktene i to og hell innholdet i en finmasket sil. Press ut saften ved hjelp av en slikkepott. Kok opp vann og sukker. Ta kjelen av platen og tilsett pasjonsfruktsaften. Avkjøl. Pasjonsfrukt kan byttes ut med f.eks lime, sitron, rom eller annet.

Montering

Kutt jordbær i to og legg dem langs innsiden av kanten på en rund form på 24 cm. Skjæreflaten skal være ut mot formen. Skjær kakebunnen i to og legg den ene delen i midten av formen. Dynk kakebunnen godt med pasjonsfruktdynken. Smør halvparten av kremen over kakebunnen og på siden inntil jordbærene. Del opp noen jordbær og legg i midten av kaken inni kremen. Legg den andre kakebunnen i midten og dynk godt. Smør resten av kremen utover kakebunnen og på sidene og lag en glatt overflate. Sett kaken i kjøleskapet i minst 3 timer. Topp med et tynt lag marsipan og pynt som ønsket.

Pavlova med mascarponekrem

Flere og flere bytter ut bløtkaken med denne florlette marengskaken på nasjonaldagen. Bunnen kan lages flere dager i forveien, også er det bare å hive på krem og noen bær før servering.

Kakebunn

4 eggehviter

En klype salt

150 g sukker

1 ts hvitvinseddik

2 ts maisenna

1 ts vaniljeekstrakt eller vaniljesukker

Mascarponekrem

250 g mascarponeost

3 dl kremfløte

60 g melis

1 ts vaniljesukker eller frø fra ½ vaniljestang

Friske bær til pynt

Kakebunn

Visp eggehviter med en klype salt til myke topper. Tilsett deretter sukkeret litt etter litt og visp til stiv marengs.

Vend inn hvitvinseddik, siktet maisenna og vaniljesukker eller vaniljeekstrakt.

Bre ut røren i en sirkel på ca 22 cm i diameter (husk at kaken eser ut etter steking). La overflaten være ujevn.

Stek på 120 grader i 90 minutter nederst i ovnen. La kaken stå i stekeovnen til den har blitt kald, gjerne over natten.

Mascarponekrem

Bland alle ingrediensene i en bolle og visp til myk krem. Bre kremen over kaken like før servering og topp med friske bær.

Champagnecupcakes

Ca. 12 stk

Perfekt til bryllupet eller champagnefrokosten. Bytt ut champagnen med Mozell, eplejuice eller lignende hvis det skal serveres til barn. Du kan også bruke Cava, Prosecco eller annen musserende vin.

Champagnecupcakes

100 g smør

250 g sukker

1 1/2 dl H-melk

1 dl Champagne

2 eggehviter

1 ts vaniljesukker

300 g hvetemel

1 ts bakepulver

Frosting

100 g smør

300 g melis

1 ss vaniljesukker

6 ss Champagne

Visp smør og sukker hvitt og luftig.

Bland de våte ingrediensene i en bolle og de tørre i en annen.

Sikt inn 1/3 av melblandingen og rør det bare akkurat inn på lav fart, tilsett deretter halvparten av de våte ingrediensene. Gjenta prosessen og avslutt med melblandingen. Ikke miks mer enn at det akkurat blir blandet.

Fyll muffinsformer ca halvfulle og stek midt i ovnen på 180 grader i ca 15-18 minutter. Avkjøl på rist.

Frosting

Visp smør, melis og vaniljesukker hvitt og luftig. Tilsett Champagne litt etter litt. Tilsett litt ekstra Champagne om frostingen er for fast.

Topp hver cupcake med frosting og pynt etter anledning. Jordbær passer veldig bra til.

