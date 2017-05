Slik gjør du sykkelen din vårklar på egen hånd

Mannen bak Stålstua i Trondheim, Sander Kommedahl, deler sine beste tips for å sørge for at sykkelen er klar til bruk. Han mener man fint kan gjøre sykkelen sin klar for våren selv, om den ikke har tydelige skader eller slitasje.

Følg trd.by på Facebook

- Hvis du er usikker bør du forhøre deg med en profesjonell, men internett er også en god venn i nøden. Det som er poenget her er å fikse småting før de blir store, for det kan tømme lommeboka rimelig kjapt. Hvis man tenker på sykkelen som et redskap som gradvis slites etter bruk og tar vare på den hele veien, så slipper man enorme overhalinger, mener Kommedahl.

Han har satt sammen en liten liste over ting du fint selv kan gjøre – så slipper du å bruke flere hundrelapper på sykkel-tuning hos profesjonelle. Og kjøper du et par essensielle ting, er det nok til at du har det i flere sesonger.

5 tips for å gjøre sykkelen din klar til våren

1. Se over

Se over sykkelen din. Stram over det som er av skruer, men ikke stram de overdrevent hardt. Sjekk klemmene til hjulene dine, står de riktig? Her er det også lurt å sjekke bremseklosser for slitasje. Er dekkene dine i gode stand? Ser alt dette greit ut, gå videre til neste punkt.

2. Vask

Vask sykkelen din. Hvis den har stått lagret trenger den en kjapp vask, og har du brukt den i vinter er det ennå mer viktig på grunn av veisaltet. Her er det bare å fylle opp en bøtte med varmt vann og noen dråper Zalo og gyve løs med klut og en oppvaskbørste. Vask skånsomt på sykkel og drivverk. Ikke bruk høytrykksspyler da det kan ødelegge lagrene på sykkelen.

3. Smør inn

Gå til innkjøp en av «all-around»-olje til smøring av sykkelen. En olje holder lengre enn en spray, men samtidig ikke for lenge, som gjør sykkelen mindre grisete. Smør en runde på kjedet, giret bak og giret foran. Her gjelder ikke «jo mer, jo bedre», så husk at en runde holder. Ofte er den kvitrelyden du stusser på når ingen fugler er i nærheten, kun din egen sykkel som skriker etter litt olje.

4. Gi luft

Sier seg kanskje selv, men fyll luft i dekkene. Du får bedre kontroll på sykkelen og du slipper å ødelegge dekkene med en kjip punktering.

5. Følg med

Sist, men slett ikke minst: følg med på sykkelen din gjennom hele sesongen. Fiks ting før de blir for slitte og ta gjerne en til runde med vasking og smøring før du setter den til lagring igjen. Dette er spesielt viktig om du bruker sykkelen hver dag.