Piratheepan (27) studerer indøk og har startet eget plateselskap

Det var ingen selvfølge at Pirathepaan Jeyakaran skulle studere industriell økonomi eller begynne som manager. Ja - han hadde alltid vært god i realfag, og ja - han var det mange vil kalle musikknerd, men lenge var det medisinstudiet som fristet mest. Så tok han et friår. Det forandret alt.

- Familien hadde nok håpet at jeg skulle velge medisin, og fram til slutten av friåret mitt var det vel det vel det jeg også så for meg. Men så begynte jeg å tenke på om det var det jeg virkelig ønsket å gjøre.

Pirtheepan, eller Pirre, som er navnet han bruker til daglig, hadde en fordel med at han var over gjennomsnittet god i realfag. Det gjorde det naturlig å se litt nærmere på hva ingeniørstudiene, og spesielt industrielløkonomi, gikk ut på.

- Jeg ble tiltrukket av miksen av økonomi og teknologi, og muligheten til å forme min egen utdanning. Indøk-studiet gir en unik mulighet til å kombinere to fagfelt som utfyller hverandre. Dessuten er det digg å få muligheten til å studere litt før du bestemmer 100 prosent at det er disse fagene jeg vil fordype meg i, forteller Pirre.

Kreativ geek

Industriell økonomi er kjent for å være det kanskje mest anerkjente ingeniørstudiet på NTNU. Med skyhøye inntakskrav og et studieløp som krever mer arbeid enn gjennomsnittet, mangler det ikke på fordommer mot indøk-studentene.

- Mange tenker kanskje at industriell økonomi er et prestisjestudie, og at det er tøff konkurranse om de høyeste karakterene. Det er klart, men jeg vil påstå at andre studier er like krevende. Forskjellen er at man har en større tverrfaglighet og at man må omstille seg når man skifter mellom de tekniske og økonomiske fagene. Samtidig har jeg flere sider. Helt siden barndommen av har jeg vært glad i musikk. Den største drømmen har vel alltid vært å jobbe med noe innen det. Men hvor starter du egentlig?

Det tok ikke lang tid før Pirre fant svaret på sitt eget spørsmål. Trondheim har mange dyktige up and coming-artister, men få av dem hadde et team i ryggen. Både management og platekontrakt krever ressurser unge håpefulle ofte ikke har. Sammen med rapper, produsent og initiativtaker Qualifa startet han derfor plate- og managementselskapet Attack Music. Det begynte med en artist, nå har de 7 i stallen. Og flere skal det forhåpentligvis bli.

Jobber gratis

- Vi representerer artistene på frivillig basis, det synes jeg er viktig. Vi så behov for en aktør som hjelper dem til å tenke på annet enn det kreative aspektet, slik at de kan bruke tid og penger på det de virkelig brenner for.

Vi drister oss til å spørre om dette er en typisk "man får lønn i himmelen"-type jobb. Det avkrefter han med en gang.

- Det er en fantastisk følelse å være en del av et kunstnerisk prosjekt som en utgivelse faktisk er. Samtidig har vi knyttet vennskap med flere av artistene våre som garantert vil vare i mange år framover. Vi får også et unikt nettverk innen både musikk, PR og media - det vil garantert bety mye framover. Jeg er jo ganske sikker på at det er noe innen musikk jeg vil jobbe med, forteller Pirre, før han fortsetter drømmende:

- Å jobbe i Spotify eller Universal Music, er den ultimate drømmen. Tenk, å få kombinere teknologi, musikk og økonomi. Det hadde vært utrolig kult.

Et hav av muligheter

Som om det ikke var nok (for la oss være helt ærlig; dette intervjuet økte plutselig kulhetsfaktoren på indøk noen hakk), viser det seg at Pirre er glad i å lage mat også. Han eksperimenterer gjerne på kjøkkenet, og gjesteblogget på matbloggen Rice.

- Det er vel det kreative genet som har slått inn der også, ler han.

Det er også grunnen til at han i dag er glad for at tok tid til å tenke over hva han ville bli. Hadde han begynt å studere rett etter videregående, hadde han gått glipp av mange muligheter.

- Jeg tenker at jeg har valgt trygt, men likevel ikke bundet meg i alle retninger. Jeg har tatt fordypning innen produktutvikling, produksjon og finans, men kan jobbe med teknologi hvis jeg ønsker det. I tillegg har jeg musikken. I dagens samfunn er det viktigere enn noen gang å ha flere bein å stå på. Du studerer noe, men kan jobbe med noe annet etter hvert. Også er det dette med interesser da. Og entusiasme.

- Sistnevnte har du vel mer enn nok av?

- Synes du det? Det er jo hyggelig.

Han ler:

- Men, ja, jeg prøver å holde motivasjonen oppe. Det er så viktig å like det man holder på med. Det er som regel da man når lengst.

