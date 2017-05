Denne huskelista må du bruke når du pusser opp badet

Tidene forandrer seg - det gjør også badetrendene. Fra å være et rom vi tilbrakte minst mulig tid på, har badet nå blitt et oppholdssted for avkobling og velvære.

- Mange henter inspirasjon fra spa rundt om i Europa, for å dra følelsen av velvære ut over de mest basale behovene, sier sivil- og interiørarkitekt Lisa Asmervik.

Det er derfor viktig at både interiør, komfort, praktiske løsninger og innredning harmonerer til ro i sjelen. Det kan være lett å glemme alt i planleggingen. Med denne huskelista i bakhånd liker vi å tro at du blir iallfall litt klokere.

Trendene vi satser på nå Etnisk (gjerne marokansk-inspirert) Fargefest Betong Nordisk (lyse farger, lyst treverk) Kilde: Interiørstylist Linn Andersen

HVERDAGSGLAM

Lune, dristige fargepaletter omfavner i disse tider badene våre, og det stilrene, kalde må vike for toner i spesielt blått og grønt. Sorte detaljer i form av toaletter, dusj- og servanttilbehør har gjort sin renessanse fra 70-tallet, og de varme metallene har kommet tilbake for å fylle baderommet med en spennende, avslappende estetikk.

Andreas Sagvang har en brennende interesse for interiør, og har på egen hånd designet sitt bad til mer hverdagsglam.

- Jeg har latt meg inspirere av frimurerlogens klassiske uttrykk, som med marmor, marokkanske fliser og messing myker opp den kalde basisen på veggene.

- Det gjelder å skape balanse med varme og kalde farger, glatte og rue overflater, sier Asmervik, og legger til:

- Mange balanserer ved å kombinere ulike materialer. For eksempel kan man legge tapet på en av veggene, for å unngå fliser over alt.

DRA NATUREN INN PÅ BADET

I følge Asmervik er 2017 året hvor naturen i stor grad setter sitt unike preg på interiøret. Etter noen år med lys marmor, vil vi fremover i tillegg se mørkere bergarter. Materialer av tre er også fremtredende. Effekten av organiske former på inventar og flis fyller badet med eventyrlig liv.

Sagvang har valgt lys marmor på badet, og drar heller naturens spenstige farger inn ved store, grønne planter.

- Grønne planter er i tiden, sier Asmervik og fortsetter: - På mindre bad er lyse farger i takt med speil og glass med på å øke oppfattelsen av badets størrelse.

LYS

Med en takhøyde på hele 2,8 meter, har det for Sagvang vært viktig å velge riktig lyssetting.

- Det gjelder å høre på de som har peiling. Å kombinere spotter, ledd og pendler kan gjøre underverker. Det koster gjerne litt ekstra, men til gjengjeld blir det vanvittig fint, sier Sagvang.

I følge Asmervik kan feil lyssetting rundt speilet gi uheldige skygger i ansiktet.

- Lyset skal plasseres forfra og fra siden, ikke ovenfra og bak, sier Asmervik og fortsetter: - Dagslys er fint, og det er en bonus dersom man har mulighet til å montere vinduet ved vasken.

PLANLEGG

Men bak fasaden ligger det mye arbeid, og i følge Sagvang må man beregne å bruke minst to måneder på å pusse opp et bad, forutsatt at man gjør noe av jobben selv. Det lønner seg å jobbe ut i fra et budsjett, slik at man ikke går tom for penger underveis.

- Budsjettet bestemmer hvilke muligheter man har. Hvis man for eksempel skal flytte sluk og avløp, blir det fort kostbart, sier murer Martin Kaarvand.

Sagvang har omrokert både dusj og toalett. Han har også tatt deler av gangen, samt slått sammen toalett og bad, for å gjøre baderommet større.

TA RIVNINGSARBEIDET SELV – SPAR PENGER

Er man trygg på at membranen er solid, kan man i følge Kaarvand legge flis på flis, for et rimeligere bad. Men her er det viktig å på forhånd undersøke praktiske forhold, slik at man ikke ender opp med et dårlig resultat. Man kan også spare mye penger på å gjøre noe av jobben selv.

- Det er lite man kan gjøre feil under rivningsarbeidet, med mindre man knuser avløp når man meisler. Men det lønner seg å snakke med de forskjellige fagfolkene om hva som skal rives og ikke, for å unngå unødvendige oppbygningskostnader. Alt som omhandler fallbygging og membran bør man ha fagfolk med dokumentert kompetanse til å utføre. Dette for å hindre lekkasjer og senskader, sier Kaarvand.

Sagvang har stått for rivningsarbeidet selv, men for å innfri kravene til våtromsnormen har han benyttet sertifiserte rørleggere, elektrikere og murere til det øvrige arbeidet. Skulle det oppstå skader på arbeid man som privatperson har utført, er ikke forsikringsselskapene nådeløse når det kommer til erstatningssum.

SKRIV KONTRAKTER

Det billigste badet kan fort bli til det dyreste, dersom man ikke er nøye med kontrakter, hevder Kaarvand.

- For det første er det viktig å lese anbudene nøye, slik at man får avklart hvor spesifiserte de er. Skulle man møte utfordringer og endringer underveis, er det en fordel å skrive nye, skriftlige avtaler. Hent inn tilbud fra flere, og vær obs på at det ofte er for godt til å være sant dersom sluttsummen er alarmerende lav. Flisleggernes grossister drar nytte av å anbefale de mest pålitelige fagfolkene, så om man selv er usikker på hvem man skal benytte, er dette et tips, sier Kaarvand.

Avslutningsvis er det viktig å holde på sluttoppgjøret til siste befaring er unnagjort. Finner man avvik og mangler, anbefales det å holde igjen beløpet det vil koste å rette opp manglene.

