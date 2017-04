Jonas (20) om moten i Trondheim: - Enten går du i vintage eller så kler du deg som Kanye West

Se resten av bildene av de kule antrekkene i bildekarusellen øverst i saken.

Jonas Bahri (20)

Hva har du på deg?

– Jeg har på meg sko fra kolleksjonen Raf Simons Stan Smith, som er et samarbeid mellom den belgiske designeren Raf Simons og Adidas. Buksa er fra Johnylove, mens den svarte genseren er en «mockneck» fra Weekday. I motsetning til «turtleneck» som er stram, er «mockneck» løs på halsen. Jakken er av merket Carhartt , som jeg kjøpte i København på en vintagebutikk. Ringene på hånda er kjøpt i Australia og Morocco. Jeg går med ringer hele tiden, fordi jeg syns det gir litt ekstra til «outfiten». Den grå lua er fra Samsøe.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Det er nok et sted mellom smart og «streetwear», med innslag av «workwear», som jakka jeg har på. Jeg tar mye inspirasjon fra Japansk og Sør-Koreansk mote, som lua og «croped» bukser. I disse landene fins det veldig mye kule stiler, og folk følger ikke normen. Ellers bruker mye mørke farger, og er veldig minimalistisk. Hvis jeg bruker et innslag av lyse farger har jeg alltid på meg noe svart i tillegg. Jeg elsker å leke med klær og matche! Fordi jeg er så interessert i klær gjør mye reaserch! Det er veldig mye inspirasjon å hente på nettet og sosiale medier. Det handler om å finne sin vei.

Er du opptatt av mote?

– Jeg er veldig opptatt av mote. Det er interessant å se på trender og bakgrunnen for hvorfor folk kler seg som de gjør. Det er hva folk har interesse for og identifiserer seg med. Det virker ofte som at det som avgjør hva folk har på seg er måten ting er innpakket og distribuert på. For min del liker jeg å bruke klær for å uttrykke meg, for å vise kreativitet og hvordan jeg føler meg fra dag til dag. Klær har blitt en hobby!

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er veldig subjektivt, men etter min mening begynner det å bli bedre! Det er veldig mye likt, da. Enten havner du innenfor vintage-kategorien eller kler deg som Kaney West. Det er lite individualitet, men vintage er veldig inn for tiden, og det syns jeg er kult. Livid har jo slengt seg på konseptet, og jeg syns det er gøy at vintage begynner å bli en greie folk interesserer seg for.

LES OGSÅ: Hjemme mikser Lene det meste

LES OGSÅ: Linda (22): Trøndere kler seg kjedelig

Synne Haugen Almås (17)

Hva har du på deg?

– I dag har jeg på en bukse fra Monki, en sort ullgenser fra Fretex og en brun bomber fra Fretex. Skoene er av merket Converse, og så har jeg en «fannypack» over skulderen, som jeg fant på en bruktbutikk i Oslo.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Jeg liker kanskje en litt hipster- og minimalistisk stil, og bruker ikke så mye farger fordi jeg mer fan av å bruke noe som er enkelt. Jeg er dermed veldig glad i svart, fordi det matcher med det meste. Da kombinerer jeg gjerne med noen detaljer som har farge. For eksempel bruker jeg gjerne en rød Fjellreven-sekk sammen med et sort antrekk.

Er du opptatt av mote?

– Jeg er veldig opptatt av mote, og følger mye motekontoer på Instagram. Her liker jeg Acne Studios’ motekonto, fordi den er minimalistisk. Selv liker jeg å poste bilder på Instagram av meg selv og stilen min.

LES OGSÅ: Kristian (22) lager t-skjorter med kleine ord

LES OGSÅ: Dette synes gutta egentlig om vårtrendene

Eirunn Egeland (17)

Hva har du på deg?

– I dag har jeg på sko fra Nike, bukse fra Weekday og toppen er fra Monki. Jakken er fra en vintage-butikk i Oslo som heter Robot.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Jeg går med det jeg liker, og har mye fra Monki! Denne butikken liker jeg veldig godt, og samme med Weekday og vintage-butikker. Jeg går egentlig med lite farger, bortsett fra denne jakka. Den blir kanskje prikken over i’en.

Er du opptatt av mote?

– Jeg liker å følge med på mote, men om det er en trend alle slenger seg på ønsker jeg ikke bruke de klærne selv. Det føles litt uorginalt, og jeg liker ikke å bruke det alle andre bruker. Om det er en ting jeg liker, men alle har det, så unngår jeg faktisk å kjøpe det. På Charlottenlund Videregående, hvor jeg går på skole, er det ikke så vanskelig å finne klær alle andre ikke har. På skolen er det veldig mye klær fra Urban, og det bruker jeg ikke selv. Ellers handler jeg mye fra nettet eller bruktbutikker, noe som gjør at ikke alle andre har samme klærne.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er enten bruktbutikkmoten eller folk som går i klær fra Urban. Folk kan jo bruke akkurat det de vil, men det hadde vært gøy om man ikke bare fulgte trender og hermet etter andre.

LES OGSÅ: Den blå IKEA-posen blir årets IT-veske

LES OGSÅ: Nå skal du style nettingstrømpebuksa sånn