Ekaterina (21): - Noen trøndere kler seg som om de kommer rett fra fjelltur

Natthicharat Larsen (33)

Hva har du på deg?

– I dag har jeg på en svart hårsløyfe, grå jakke, rød kjole og grønn veske som jeg har kjøpt på City Syd. Skoene er fra DNA på Torget.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Jeg kan kle meg i alle slags stiler, streetstyle, hip hop, eller veldig jentete. Jeg går også med mye farger, og liker alle farger bortsett fra blå!

Er du opptatt av mote?

– Ja jeg er opptatt av mote, og er veldig glad i klær! Jeg tenker ofte på hva jeg har på meg. Når jeg går ut i byen liker jeg å pynte meg.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er ikke så mange forskjellige stiler her i Norge. Ungdom har på ofte på seg det samme, og ser ganske like ut. Det er ikke så mange som kler seg på en spesiell måte.

Kristin Thyholt (21)

Hva har du på deg?

– Jeg har på en genser i alpakkaull, som farmor har strikket! Det er jo så skiftenede vær, så jeg har selvfølgelig en regnjakke i veska, men prøvde meg på olajakke i dag. Jakka er fra Weekday, buksa fra Indiska, og veska fra en veskebutikk i Stjørdal.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Jeg liker det enkelt og minimalistisk, men det er artig å pynte seg av og til! Jeg går mye med ullgensere egentlig, det er så godt og varmt. Da er det meste hjemmestrikka.

Er du opptatt av mote?

– Jeg føler jeg er den med mins peiling når jentegjengen er på shopping! Jeg har selvsagt en viss formening, men den er ganske enkel, og jeg er nok ikke den som gjør de mest dristige klesvalgene. Jeg kler meg mer trygt, og ganske skandinavisk.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er mye kult! Jeg tror vi kunne pynta oss mer og brukt mer farger. En venninne av meg som bor i København syns det er veldig kjedelig å komme hit, fordi de er mye flinkere til å kle seg der. Der går de med glittersokker og sånn. Jeg fikk et par sånn i julegave av henne, men jeg tør ikke ta på de her, selv om jeg har lyst.

Ekaterina Vasileva (27)

Hva har du på deg?

– Den gule lua er fra Urban, mens skjerfet er fra Afganistan. Jakka er fra en vintagebutikk i Paris, veska er fra Accessories, mens skoene er fra Monki.

Hvordan vil du beskrive din stil?

– Noen ganger går jeg med mye farger, andre ganger helt sorte klær. Jeg kler meg gjerne i mye «basic», som jeg legger til noen farger. De er fint å ha et par detaljer som «lyser» fram, for eksempel en lue, veske, eller hansker med sterk farge. Jeg prøver også å se i klesskapet mitt om jeg kan kombinere ting sammen, og for å se hvilke farger som passer sammen.

Er du opptatt av mote?

Jeg ser ikke på moteblader eller moteshow, men jeg får med meg moten ved vindusshopping. En del venner av meg har også fine stiler, og jeg lar meg inspirere noe av dem. Jeg jakter nok ikke etter de nyeste tingene, men jeg ser etter det jeg syns er fint og som passer til meg. Det er jo ikke alt som sitter like bra, siden jeg har litt store former.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Noen er veldig kule, mens noen ser ut som de har kommet fra fjelltur. Det er godt og blandet, tenker jeg, men det er kult at folk kler seg fint og gjennomført. Jeg ser en del folk med fine klær, men tør ikke alltid å spørre hvor de har kjøpt det.

