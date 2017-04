Vi sier ikke at hele denne drømmen var en løgn, men det er mer til voksenlivet enn å være våken hele natten og spise akkurat det du vil.

Her er 20 ting du lærer i 20-årene:

1. Vennskap krever ekstra innsats og planlegging

Skoledagene er for lengst over og plutselig er dere spredd over hele landet (om ikke verden) . Instagram, Snapchat og Messenger blir plutselig en stor del av vennskapet, og den enkleste måten å holde kontakten med alle.

Og plutselig er ingenting bedre enn lange sommerkvelder med gjengen når alle er "hjemme" for en liten stund.

(embed:http://gph.is/XGmwPz)

2. Tenåringer er en egen, fremmed rase

Jo eldre du blir, jo mindre forstår du deg på disse ungdommene som insisterer på å reise i flokk, og bruker slang du aldri har hørt om. OK, kanskje en overdramatisk generalisering, men du lyver hvis du sier at det ikke føles som en mannsalder siden du selv tok del i denne gruppementaliteten.

3. Foreldrene dine er ikke så aller verst allikevel ...

Selv om du ikke var en drittunge som himlet med øynene hver gang foreldrene dine åpnet munnen, var det definitivt en tid der foreldrene dine var de teiteste i verden.

Nå er de fantastiske venner, samtalepartnere og finansrådgivere.

4. Dagen derpå blir bare verre og verre

Tiden da du kunne drikke fredag - søndag og forsatt møte opp på forelesninger mandag morgen er et fjernt minne. Jada, folk er forskjellige, men enten det er ansvar, jobb eller alkoholtåleranse som stanser deg er ikke dagen derpå lenger like morsom.

Fylleangst is real.

(embed:http://gph.is/1IE3mgR)

5. Klær vasker ikke seg selv. Ikke oppvasken heller

Klærne dukker ikke lenger opp ferdigbrettet i klesskapet. Vaskemiddel, tøymykner og Milo havner plutselig på handlelista og du har sjelden følt deg mer pliktoppfyllende.

Og bor du i kollektiv med felles oppvask sier vi bare good luck...

6. Voksne har ikke alle svarene, og ingen vet egentlig hva de holder på med

Når du var liten virket det som om foreldrene dine hadde svaret på alt, og voksenlivet var tiden da du kunne slappe av og hadde orden på jobb, hus og forhold.

Men enten du føler deg litt som en hodeløs kylling eller er en av dem som åpnet BSU-konto dagen du ble 18 er livets utforutsigbarhet på sitt beste, og noe de fleste bare later som de har full orden på.

7. Bursdager er ikke like gøy lenger

Enten du er av den pessimistiske sorten og ser på bursdager som en påminnelse om at du er ett år nærmere alderdom eller de bare har mistet sjarmen - bursdager er ikke lenger det de en gang var. Borte er pølser, godteposer og fotballkaker, og gaveønskene blir skremmende fornuftige.

Men man blir i det minste aldri for gammel for gaver da!

(embed:http://gph.is/1anmY6m)

8. Facebook blir et minefelt for selvfølesen

Har du noen gang scrollet gjennom Facebook for så å bli bombadert med kunngjørninger om forlovelser, bryllup og babyer fra jevnaldrende. Veien er kort til å sammenligne hvor du selv er i livet, spesielt hvis du er milevis fra alt som heter barn og etablering.

Men husk at 20-årene også er den alderen hvor folk etablerer seg i forskjellig tempo, og å kunne glede seg på andre sine vegne er et tegn på at du er voksen.

9. Å kunne legge seg tidlig blir en velfortjent luksus, ikke en plikt

Enten du er i full jobb eller student blir det å kunne krype under dyna før midnatt en herlig luksus du ikke alltid tar deg tid til.

Pluss, skjønnhetsøvn er en ekte ting!

10. Livet er for kort til å holde fast på vonde følelser

Det kommer en tid hvor du ikke lenger er sykelig opptatt av hva alle andre gjør, eller tenker om deg.

You do you!

(embed:http://gph.is/298RImv)

11. Å kunne glede seg på andres vegne er et tegn på modenhet

I likhet med punktet ovenfor er livet for kort til å sammenligne seg selv med andre. Sett heller pris på at 20-årene er tiden for utvikling og forandring, og alt skjer til sin tid.

12. Av og til må du prøve forskjellige jobber før du finner den rette

Litt som Askepott må du ofte prøve forskjellige jobber før du finner en som passer. Og ikke for å legge en demper på fremtiden men du skal tross alt jobbe i 40 + år til…

Du har god tid til å finne den rette.

13. Mamma sin matlaging var ikke så verst likevel

Har du noen gang kommet hjem til middag hos foreldrene dine og bare elsket følelsen av å kunne komme til dekket bord og ferdig mat.

Den følelsen går aldri bort, selv om det serveres kokt torsk...

(embed:http://gph.is/1QBkcmg)

14. Langvarige forhold krever tid og tålmodighet

Når ungdomsforelsker og one night stands er over er det langvarige forhold som skal vedlikeholdes.

20-årene er utvilsom tiden man utvikler og forandrer seg mest som mennesker, og forhold krever både tid og tålmodighet skal de vare resten av livet. Gjelder forsåvidt for vennskap også.

15. Det er vanskelig å spare penger

Du skulle ha åpnet den BSU-kontoen dagen du fylte 18 og kanskje ikke brukt så mye penger på russetiden. Men å spare penger blir aldri lett, enten du er 15 eller 25...

16. Det finnes fortsatt mye du aldri har prøvd eller opplevd

Reis, lev og opplev. Det er nå du har tid.

17. Tenåringsidoler ser plutselig VELDIG unge ut

Du kan ikke lenger stå å skrike på første rad på Marcus & Martinus-konsert uten å føle deg passe ekkel. Ikke at vi har prøvd...

(embed:http://gph.is/1UOn4uu)

18. Det er ok å starte på nytt

Enten du flytter hjem for en stund, eller begynner i ny jobb- du blir aldri for gammel for en ny start.

19. Du får aldri sett nok av verden

Selv om du har reist på interrail siden du var tenåring eller vært på utveksling i 3 land får du får aldri sett nok av verden. Men du kan prøve!

20. Ingen kan alt, men alle kan noe

Ok, denne stjal jeg fra en kjøleskapsmagnet fra barndomshjemmet. Men den stemmer da! Og funker som en slags samlet metafor for denne lista, om ikke hele 20-årene

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas.no, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.