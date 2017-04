Tipsene som gjør deg motivert for trening

– Treningssentrene er blitt flinkere til å holde på medlemmene. De er blitt gode til å motivere til videre trening, slik at det blir kontinuitet i medlemskap og trening, sier Anne Thidemann, direktør i Virke trening til Byas.

«Hvordan går det med treningen? Vi vet at mange er flinke til å trene i januar og februar, men at det noen ganger kan være litt vanskelig å holde motivasjonen på topp gjennom resten av året. Det ønsker vi å hjelpe deg med!»

Slik lyder e-posten fra en av landets treningssenterkjeder. Du har kanskje mottatt en lignende?

Åtte-ti uker etter nyttår

Mange setter seg store mål i januar. Nyttårsforsett som at magen skal vekk, rumpa skal bli stram og kiloene skal bli færre, gjør at treningssentre opplever stor pågang like etter jul.

Treningen er en avtale med deg selv.

Samtidig viser tall fra Virke at aktiviteten ved sentrene er lavest i månedene mai, juni og juli. Enkelt begrunnet: Været. Treningssenterkundene trekker ikke innendørs i finværet.

Kine Rasmussen jobber som personlig trener ved Elixia i Kristiansand, og har i tillegg en mastergrad i folkehelse. Hun sier seg enig i at mars er en måned som er tøff for mange som startet å trene i januar.

– Hold avtalen

– Treningen er en avtale med deg selv. Den er nesten viktigere enn en avtale med andre, og skal dermed være viktigere for deg å holde, sier Rasmussen.

Som personlig trener ser hun mange som trenger hjelp med motivasjon. De argumentene hun møter oftest er hvordan man ikke føler man får til apparatene, og at mange blir usikker ved at de ikke vet helt hvilken trening som fungerer for dem.

– Jeg anbefaler en personlig trener som kan holde deg i ørene. En som kan skape trygghet i stedet for usikkerhet, og som hjelper deg med dine ønsker, sier hun.

– Men hva med dem som sitter hjemme og tenker at «huff, i dag blir det tungt å trene»? Hva skal de gjøre?

– Ikke ta den diskusjonen. Tar du den har du tapt. Tenk at regelmessig trening gir varige resultater. Jeg misliker ting som dietter og «Sommerkroppen». Det er ytre motivatorer, men du må finne din indre motivasjon, sier Rasmussen.

Mindre delmål underveis

Arne Jørstad Riise er medforfatter i boken Norske Vinnerskaller. I boken forteller han at mye av hvordan toppidrettsutøvere jobber med motivasjon også kan overføres til oss som ikke bedriver toppidrett.

– Når de proffe har satt seg et høyt mål, er de ofte ekstremt flinke til ikke å fokusere på resultat. Det er en forstyrrende tanke som tar fokus vekk fra nettopp det man må gjøre for å nå dette resultatet. Det er helt avgjørende at du setter deg mindre delmål underveis som du kan mestre, har Riise uttalt til nettstedet Klikk.no.

Sju tips til å hjelpe deg videre med treningen

1. Plukk fram målet. Hvorfor trener jeg? Hvordan vil livet mitt se ut om jeg når de målene jeg har satt?

2. Hold avtalen med deg selv. Behandle avtalen med deg selv som om det skulle vært med en venn.

3. Skaff deg en øvelsesbank. En personlig trener kan hjelpe deg med en øvelsesbank, som du kan plukke fram i tunge stunder.

4. Finn deg en instruktør. Prøv noen gruppetimer til du finner en instruktør som passer deg. Noen er energiske, andre er roligere. Finn den du trives med.

5. Ikke tenk at du er sliten. Hvilke ord du bruker er med på å påvirke følelsene dine. Tenkt positivt.

6. Sammenlign deg med deg selv. Du får utrolig mye godfølelse av å gjøre ditt beste.

7. Varige endringer gir varige resultater. Et godt motto å huske på når treningen virker tung. Vær tålmodig.

Kilder: Personlig trener Kine Rasmussen og boka «Bli best med mental trening» av Erik Bertrand Larsen.