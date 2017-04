- Slik lager du byens beste pasta

Pasta er etter hvert blitt standard norsk middag - lett å lage, og noe de fleste liker. Men om du virkelig vil imponere bør du lage pastaen selv. Det er i teorien veldig enkelt, men kan være vanskelig å få til.

Vi har spurt ekspertisen om hjelp. Antonio Melis er sjefskokk ved Frati og gir deg sine tips til god pasta:

#1 Kna deigen ordentlig

– Det aller viktigste er å kna deigen godt, så du får gluten ut i melet. Hvis ikke blir den seig.

LES OGSÅ: Synder du mot disse kaffetriksene?

LES OGSÅ: Her får du kjøpt økologisk øl

#2 Velg riktig mel

For å lage pasta hjemme trenger du durumhvete, ikke vanlig hvitt hvetemel. Durumhveten har mer gluten og mer smak i seg.

– Kvaliteten på gluten er viktig, sier Melis.

LES OGSÅ: Denne digge isen kan du nyte med god samvittighet

#3 La pastaen tørke

Du kan lage pasta på to forskjellige vis - enten med durumhvete og vann, hvis den skal tørkes, eller durumhvete og egg hvis den skal serveres fersk. Den ene er ikke nødvendigvis bedre enn den andre, men det er viktig å la pastaen tørke et kvarters tid også hvis du lager fersk pasta.

Kokkens favorittsauser Usikker på hvilken pasta som passer til hvilken saus? Her er Antonio Melis sine favoritter: Bolognese: Spaghetti eller penne

Skalldyr: Spaghetti

Carbonara: Macaroni

#4 Kok pastaen al dente

– Vi spiser pasta al dente, dere liker den overkokt, sier Melis.

Al dente er italienerenes betegnelse på at pastaen har tyggemotstand. Koketidene på norske pastapakker gir overkokt pasta, om du spør en italiener.

– Konsistens er relativt. Vi har vokst opp med det på denne måten.

LES OGSÅ: Her får du kjøpt lunsj til terningkast 6 for under 150 kroner

LES OGSÅ: Sjekk Rachels råsøte minikaker

#5 Hold igjen på fløten

– De fleste nordmenn har for mye fløte i sausen. I Italia lager vi sausen mye lettere, og du trenger ikke mye av den.

Melis tipser om å kun tilsette litt av vannet pastaen har kokt i, hvitløk og chili - kjempegodt!

#6 Vær forsiktig med krydderet også

– Dere har chili i nesten alt!

Hvitløk er også en stor synder, i følge Melis. Ofte trenger du ikke mer enn pepper og salt for å få til en god pastasaus.

LES OGSÅ: Her får du Solsidens billigste øl

#7 Bruk råvarer av god kvalitet

– En tomat som er dyrket i et drivhus kan aldri bli det samme som en tomat som har vokst i sollyset, sier Melis.

LES OGSÅ: Kan du tenke deg å spise en bedre middag på IKEA?