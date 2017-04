Gatemote

Linda (22) får komplimenter bare hun tar på seg leppestift: - Trøndere kler seg enkelt og kjedelig

Livsstil

Linda (22) satser på en rocka stil og Anne Martine synes det er viktig at klærne viser hvem hun er. Begge jentene mener at trøndere kler seg for A4, og at vi har mye å gå på i klesveien.