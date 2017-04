Maybritt vil bli årets beauty-vlogger: - Sminken min kan skremme samboeren

Nordic FACE Awards er en årlig konkurranse hvor flere hundre makeup-artister over hele Norden konkurrerer om tittelen "Beauty Vlogger of the Year".

Trønderjenta Maybritt Mili Vada, også kjent som Really Mili, har kvalifisert seg til topp 30. I fjor endte hun opp blant de 15 beste, og har ingen intensjoner om å gjøre det dårligere i år.

– Når du har kommet til topp 15 er det følgerne som stemmer deg videre til topp fem. Det er det som er tøffest, det blir en slags popularitetskonkurranse hvor de med flest følgere går videre, sier Maybritt.

De fem beste deltakerne kommer med til finalen i Stockholm 16 juni. Dersom hun vinner får hun 10 000 euro, ett års forbruk av sminke og en tur til Los Angeles.

LES OGSÅ: Disse IT-frisyrene snakker alle om nå

Mer og mer populær

Da trd.by snakket med henne i november hadde hun 3400 følgere på Instagram, noe som har mer enn doblet seg siden den gang. Drømmen er fortsatt å kunne leve av sminkingen, men det er ikke like enkelt i Trondheim.

– Å jobbe med filmsminke hadde vært kjempekult. Det er veldig få i Trondheim som driver med denne type sminking, det ville nok vært lettere i Oslo.

LES OGSÅ: May-Britt bruker fjeset som lerret

Skremmer samboeren

Hjemme på Selsbakk har Maybritt studio hvor hun sminker seg hver dag i de mest fargerike og fremragende uttrykkene du kan tenke deg. Heldigvis synes både samboeren og datteren at det hun driver med er kult, selv om det kan by på noen misforståelser.

– Det har hendt at jeg har skremt mannskiten ut av samboeren, men han synes det er morsomt.

Ikke bare er det samboeren som skvetter til, hun har også klart å skremme seg selv.

– Jeg skremte meg selv etter halloween i fjor. Jeg er veldig husredd, og når jeg kom opp trappa og møtte på speilet i mørket skvatt jeg skikkelig. Det var den skumleste sminken jeg noen gang har gjort.

LES OGSÅ: Dette er den nyeste Instagram-trenden

Bruker lite sminke

Til tross for et studio stappfullt med sminke, bruker makeup-artisten minimalt med sminke til hverdags, og hater å ha på seg foundation.

– Jeg prøver ut ny sminke og nye stiler på meg selv hele tiden, men vasker det av med en gang jeg er ferdig med å ta bilder.

LES OGSÅ: Disse 12 tipsene gir deg fantastiske vipper

Ingen fargerik brud

Et par dager før trd.by besøker henne hjemme har hun sminket seg i svart. Sminken er vannbasert, men den svarte fargen sitter ennå litt under armene. Det hender seg at samboeren må trå til med svampen for å hjelpe til.

– Ikke bare har han måtte hjelpe meg med å fjerne noe av sminken, men han har også måtte hjelpe til med å male ryggen min for eksempel. Han er tålmodig, men jeg har ikke fått lov å legge sminke på han.. ennå, sier hun og ler.

Hun og samboeren er forlovet og skal gifte seg neste år. Ved spørsmål om det blir temabryllup er den kommende bruden meget klar.

– Absolutt ikke. Jeg er ikke glad i den type oppmerksomhet, tro det eller ei. Det skal være så normalt som mulig.

LES OGSÅ: Dette er vårens hotteste trender