Disse IT-frisyrene snakker alle om nå

I fjor var vi innom alt fra grått bestemor-hår til snauklipt kort hår og store, volumiøse krøller.

Frisør og stylist ved Maze Hair i Stavanger og Egersund, Siv June Skandsen, oppdaterer oss på hva som er hot på hårfronten i 2017!

Lob

«Lob» er en lang bob, og var hett i trendbildet også i 2016. Skandsen spår at denne looken står veldig sterkt også dette året.

– Jeg tror definitivt at lob'en er en trend som er med videre i 2017. Styling-messig har denne frisyren store variasjonsmuligheter, og det er en frisyre som er veldig kledelig til de fleste ansiktsformer, sier Skandsen.

Laaangt, glatt hår

Langt hår kan jo bety så mangt, men i 2017 skal lokkene helst rekke deg ned til midjen.

– Langt, langt, langt hår. Røde løpere og it-mennesker verden over har vist oss at det er langt, glatt hår som gjelder. Veldig langt og ofte veldig glatt.

– Kim Kardashian er blant de som går for denne looken, og man kommer ikke unna at hun har en enorm påvirkningskraft, sier Skandsen.

Lugg

Pannelugg er innom med jevne mellomrom, og gjør sin ankomst i motebildet også i år.

– Spesielt til våren blir lugg ganske kult igjen. Både en tung og rett lugg, men også en myk variant. Litt sånn «utvokst pannelugg», kan vi kalle det.

Oppklipt

– I år vil vi merke litt 90-tallsvibber, og da kommer vi nok til å se mer av oppklipt hår. Og mer volum.

Balayage, ombre og sombre

– Teknikker der man kombinerer ulike fargetoner har vært i motebildet lenge, og det kommer vi nok til å se mer av. Balayage, ombre og sombre - vi liker å sette mange nye navn på noe som egentlig handler litt om det samme: Man tar en litt mørkere og en litt lysere farge for å fremheve det beste hos hver enkelt.

Ombre er når en farge går gradvis fra mørkt i bunnen til lysere i tuppene. Sombre er bare en soft ombre - altså en litt mykere versjon hvor farge-graderingen ikke er like tydelig.

Bayalage er å farge håret «freestyle» (med kost, ikke folie) med forskjellig størrelse på stripene for å skape mer spill i håret.

– Disse teknikkene kommer vi nok til å benytte oss av også i år, spår Skandsen.

Pastellfarger

Regnbuefarger meldte sin ankomst ifjor, og vi skal fortsatt være litt lekne med farger i 2017.

– Dette året skal man gjerne farge hele håret i én pastellfarge. Duse pasteller som matt peach, matt rosa eller en litt svak turkis - det skal ikke lenger være de sterke «crazy colours» som vi har sett tidligere.

Kort hår?

– Jeg håper at kort hår blir en trend i 2017, jeg syns det har vært litt vekke i hvert fall de to siste årene. Med 90-tallsvibbene som kommer i år kan det jo hende at litt flere nordmenn tør å klippe håret kort - litt sånn pixie-inspirert, sier Skandsen og avslutter:

– Folk er blitt litt flinkere til å tenke mer på hva som faktisk passer dem, i stedet for bare å kopiere andre som de syns er kule. Det er ingenting i veien med å la seg inspirere av andre, men det er ikke nødvendig å kopiere. Tenk over hva som kler deg og din ansiktsform.