Synder du mot disse kaffetriksene?

Lei av besk og kjip kaffe? Mange er avhengig av sin daglige dose koffein, men ikke alle legger sjela si i å gi den best mulig smak. Daglig leder Adrian Berg ved Jacobsen og Svart sier de aller fleste vil kunne endre kaffeopplevelsen sin dramatisk med noen få, enkle grep.

Her er hans tips til deg som vil lage bedre kaffe:

#1 Rengjør, rengjør, rengjør

– Det aller, aller viktigste er å holde ting rent. Det smaker ikke veldig godt av kafferester.

Den dårlige smaken kommer av at kaffe inneholder mye olje. Når disse oljene får sitte igjen i trakteren din oksiderer og harskner de. Men løsningen er enkel:

– Hvis du investerer i Clean Drop og renser trakteren én gang i måneden vil det være som natt og dag, sier Berg.

#2 Gode råvarer

– Du får ofte det du betaler for. Hvis du bruker litt mer penger får du mye bedre smak, sier Berg.

#3 Invester i kaffekvern

Kaffen smaker best når den er nykvernet, og ifølge Berg trenger det ikke koste skjorta.

– Du får en god kaffekvern til 400 kroner på Elkjøp. Det viktigste er at du kan stille på kverningsgraden, sier han.

Og med det har du allerede høynet nivået på kaffen din ganske mye, ifølge kaffeeksperten. Om du likevel vil ta det ett hakk videre har han et par tips til.

#4 Følg en fast oppskrift

Å ta det litt på slump er ikke noe problem - helt til den dagen du lager den perfekte kaffekoppen, og ikke vet hvordan du fikk det til.

– Invester i en vekt som måler gram for gram og mål opp både kaffebønnene og vannet, er Bergs tips.

#5 Ha det gøy

Det er fort gjort å la seg avskrekke av teknisk prat og nye uttrykk, men baristaen sier man ikke skal la seg skremme når folk snakker om Maillard-reaksjoner og sukkerarter.

– Det viktigste for oss er at folk har det gøy. Å drikke kaffe skal være en fin opplevelse, sier Berg.