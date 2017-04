- Vi har fått smaken på en frihet vi ønsker mer av

Linda Sørung fra Trondheim, og mannen Øyvind Sørung fikk nok av det materialistiske samfunnet i Norge. De sa opp jobben, tok farvel med familie og venner og flyttet på ubestemt tid til Nicaragua.

- Vi kan ikke lenger vente på at livet tilrettelegger muligheten, men heller skape muligheten selv, skriver hun på bloggen sin .

I mars solgte de alt de hadde på garasjesalg. Måneden etter dro de til Nicaragua med kun håndbagasje, noe begge mener gjorde alt mye lettere.

- Tingene holder deg ofte igjen, og du er avhengig av å komme deg fra a til b. Nå kan vi bare slenge den på ryggen. Vi hadde mistet mange muligheter om vi tok med oss alt det andre, sier Linda.

Følg trd.by på Facebook

Et kick å kvitte seg med tingene

Hun beskriver det som et kick når ting forsvant ut døra. Det ble enklere og enklere, og alt føltes lettere.

- Man tror man er så tilknyttet tingene, men det betyr jo ingenting. Ingenting kan måle seg med det vi har nå, sier Linda.

.

De bestilte en enveisbillett, og fra de bestemte seg for å dra og til de dro tok det ett års tid. Familie og venner aksepterte det ganske fort, forteller de.

- Det var spørsmål som hva vi skulle gjøre med barna med tanke på skole, helse og pensjon. Det er mye sånn fryktelementer, men for oss er ikke det grunn nok til å bli igjen, sier Linda.

LES OGSÅ: Janne og Omar solgte alt for å reise jorda rundt

Da de kom fram var planen å bo på en ranch hvor de skulle jobbe. Da de kom fram og så gården ble det ikke noe av. Det var et skittent telt uten do, og de ble etterlatt for seg selv uten å vite hva de skulle gjøre.

- Hva gjør vi nå, med jetlag, unger og 40 grader, tenkte vi. Nå er planen å finne et sted å bo, og jobbe på en gård rett i nærheten. Vi skal ikke gjøre det for tøft for oss selv i starten. Det er tungt å flytte på andre siden av jorda og miste fasiliteter med en gang, sier Øyvind.

- Ting er enkelt her

Planen er å være der de er en stund, og ta ting som de kommer. Når de må fornye visumet, drar de til Costa Rica der de også har fått seg venner.

- Ting er enkelt her. Du må være en ja-person. Vi har allerede fått oss venner i USA og Canada, i tillegg til lokale folk, sier Linda.

Selv om de har tenkt på å reise i mange år, var det først nå de følte det passet. Mye spesielt siden ungene var i rett alder.

- Vi ville verken at de skulle være for unge eller for gamle. Det er tøft å dra de ut fra skole og venner, så det var veldig viktig, sier Øyvind.

Reiselysten: Berit (25) reiser verden rundt: - A4-livsstilen er ikke noe for meg

Dette må du vite før du backpacker!

Reising i blodet

Han har selv vært i Nicaragua for 12 år siden, og hadde allerede da lyst til å bo der da. Når det nå dukket opp gjennom en venninne av Linda, måtte de dra.

- Vi har reising i blodet begge to. Tidligere har vi vært ganske nære på å bryte opp og flytte til Bali, og vi tenkte at vi har det jo bra. Men det var en mulighet til å få det enda bedre. Hvis vi ikke gjør det, hvem skal? Vi måtte bare få ut fingeren, sier Linda.

Nå møter de hele tiden nye folk, og har mer tid i tillegg til at tempoet har gått ned. De føler seg ikke lenger avhengig av ting.

- Når vi flytter inn i et hus, låner vi tingene til andre. Gidder vi ikke bo der mer, er det veldig åpent. Vi må ikke kvitte oss med noe, sier Linda.

LES OGSÅ: I mars sa Synne (20) opp jobben sin og pakket en bag på tre kilo

- Ikke hør på andre

De vil råde andre som har tenkt på å gjøre det samme som dem selv til å hoppe i det.

- Tiden vi har til hverandre, og nærheten. Uansett hva som skjer vil vi alltid ha det. Vi var tøff nok og lot ikke frykten knekke oss. At vi fikk den muligheten sammen, det overgår alt. Om pengene skulle forsvinne og vi må hjem, så er det helt greit, sier Linda.

- Det verste som kan skje er bare at vi må dra hjem igjen, skyter Øyvind inn.

Tips: Eirin dro verden rundt. Her er hennes beste backpacker-tips!

Det vanskeligste er at de ikke har noen å prate med, forteller Linda. Øyvind mener det verste var å gi bort katta.

- Men vi får en bekreftelse på at det som er levende er viktigere enn ting. Du må bare finne veien selv, og du har kontroll på alt, sier Linda og kommer med et tips:

- Ikke hør på hva andre har å si, med mindre de har gjort det samme selv. Selv da er det ikke sikkert du skal høre på dem. Lytt til magefølelsen, og vit at det du gjør er rett.

Gjestfri: 150 fremmede fra 29 land har sovet på sofaen til Christian - helt gratis!