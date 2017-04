Denne digge isen kan du nyte med god samvittighet

Følg trd.by på Facebook

1. Avacado-produkter

Det er slutt på tida da avacado var noe du spiste (misforstå oss rett; må selvsagt gjerne gjøre det også, altså), nå kan du finne avacado i stadig flere skjønnhetsprodukter.

I et intervju med Marie Clair avslører en av New Yorks fremste hudleger, Anthony Rossy, at frukten er genial fordi den holder på fuktigheten, og dermed er den perfekte boost for både tørr hud og tørt hår. Avacado fungerer også perfekt som sminkefjerner. For å si som amerikanerne; what's not to like?

2. Infrarød sauna

At spa-trenden har tatt av de siste årene har vel de fleste av oss fått med seg - men visste du at i USA blir infrarøde badestuene stadig mer populært?

Disse saunaene fungerer for alle, og de umiddelbare positive resultatene får folk til å komme tilbake for mer, melder både Mind Body Green og Spa Magazine. Ifølge 30-minutters infrarød økt vil få deg til å svette like mye som intensiv yoga, og skal gjøre underverker som både detox og for å gjenopprette muskler.

Tiffany Jackson er lege og driver sitt eget detox spa i South Carolina.Til Mind Body Green uttaler hun at disse badstuene også fungerer bra for helseproblemer forårsaket av mugg - men presiserer at det er en god alternativ behandlingsform for alle som ønsker å avgifte kroppen.

3. Ansiktsmasker med peppermynte

Kanskje ikke det vi forbinder med velvære, men peppermynteprodukter, og spesielt ansiktsmasker, er superhot akkurat nå. Både Body Shop og Lush har godt utvalg av slike produkter, og spesielt ansiktsmaskene er populære. Peppermynte skal ifølge Cosmopolitan virke både oppstrammende og gir huden en real fuktboost.

4. Snill is

Ja - vi snakker om is slik vi kjenner den, men av den sunne sorten. Med avacado og banan som hovedingredienser, får vi kanskje litt mindre dårlig samvittighet av å kose oss? Det er iallfall tanken. Hvis du søker på hashtag nicecream på Instagram, finner du mange lekre eksempler å la deg inspirere av.

5. Å ta tiden tilbake

Ok, så har vi lenge søkt til spa, skogen, fjellet, og andre steder for å få tid til å samle tankene, likevel har vår søken etter stillhet aldri vært mer fremtredende. Kjenner du deg igjen? Så hvorfor ikke bytte ut charterturen til Hellas med Norge-ferie på et fyr hvor du kan gå turer langs havet, strikke halve dagen og spise sunn, hjemmelaget mat?

Eller hva med å legge ferien til ett av Norges mange spa-hoteller? Vil du være ekstra sprek kan du selvfølgelig pakke sammen teltet og legge turen til fjells. Fuglesang, frisk luft og trening- kan det bli bedre?

