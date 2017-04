Her får du kjøpt lunsj til terningkast 6 for under 150 kroner

Hva vil du ha til lunsj i dag? Påsmurt blings? Varmmat? Eller en wrap kanskje? Glutenfritt i tillegg? OG billig sa du? Ikke noe problem, alt dette er det mulig å få for under 150 kroner i byen. Flere steder slipper du unna med under hundrelappen. Vi har smakt oss frem til fem ulike steder som serverer digg mat til overkommelig pris. Vi har til og med trillet sekser på terningen.

Testen er basert på spisesteder som ligger sentralt i sentrum med godt lunsjtilbud. Vi presiserer at dette på ingen måte er ment som en utømmende liste.

Mat fra Hagen

Nedre Bakklandet 75

Priser fra 95 kroner for sandwich, 110 kroner for rull og salat, burgere til 140 kroner.

Du trenger absolutt ikke å være veganer for å legge lunsjen til Mat fra Hagen, selv om alt på menyen er 100 prosent plantebasert. Kjøtt er garantert det siste du tenker på når du setter tennene i en falafelrull eller kimchiburer. I tillegg til ruller (med potetlefser fra Frosta) og burgere på grillet tofu eller kålrot, serverer de sandwicher og salater, begge med glutenfritt proteinbrød. Veganaisen, altså den veganske majonesen, som går igjen på flere av rettene er utrolig smakfull. Ser du den i produkthylla bør du benytte anledningen til å kjøpe med en flaske hjem.

Til drikke kan du velge mellom smoothie, shot og ferskpresset juice, samt kaffe og te. Mat fra Hagen lager all maten på stedet og satser på kortreist mat fremfor økologisk. Det synes vi er helt greit. Lokalet på Bakklandet er koselig, med små bord tett i tett, men det blir nok enda bedre når de er ferdig med oppussing og utvidelse til lokalet ved siden av.

Denne gang går vi for den populære korearullen med røkt tofu og smudi. Her er det mye og smakfull mat for en billig penge. Vi kan også varmt anbefale falafelrullen og indiskrullen.

Terningkast: 4

Wraps wraps

Thaulowkaia 6

Priser fra 59 kroner

Den lille boden på Thaulowkaia har spesialisert seg på nettopp wraps, og det finnes et hav av varianter å velge mellom, curry mango, tikka masala, falafel hummus, feta tzatziki, peanut satay osv osv. Du kan også velge mellom ulike typer lefser, blant annet spinat og tomat og det finnes både glutenfrie og veganske alternativer. Vi går for en curry mango med kylling.

Vi får velge mellom et utall grønnsaker og sauser. Her er det bare å sette sammen wrapen etter egne preferanser. Wrapen vi får servert er gigantisk. Prisen er på godt under hundrelappen, så her får man mye mat for pengene. Wraps wraps er et typisk take away-sted, med bare et par barkrakker i lokalet, men det passer utmerket når man er på farten.

Terningkast: 4

Godt Brød

Thomas Angellsgate 16

Priser fra 44 kroner for et halvt rundstykke til baguetter for 135 kroner. 130-139 kroner for salat.

Det er fortsatt innafor å spise påsmurt til lunsj. Men gå for stedene som serverer ekte og ærlig brød, som Godt Brød i Thomas Angellsgate. Her er råvarene i all hovedsak både kortreiste og økologiske, og alt bakes på stedet. Av påsmurt kan man velge mellom rundstykke, baguette, focaccia, brødskive og knekkebrød. De har også glutenfritt.

Pålegget velger du selv fra smøredisken hvor cirka halvparten er økologisk. Her er det både oster, spekeskinke, skinke, aioli og ulike typer grønnsaker. Vi går for manchego og spekeskinke med aioli på focaccia til ca hundrelappen. Brødet er toppet med rause mengder olje og smakfulle urter. De har vært rause med pålegget, dette var skikkelig godt.

Vi topper det hele med en blåbærbolle på vei hjem, den var altfor fristende til å la være. Nydelig bakverk absolutt verdt det. Og du, er du først hos bakeriet, så kjøp med deg et brød hjem. Det koster en god femtilapp, men det er vel verdt det. Ellers kan du også blant annet få kjøpt Godt Brøds eget økologiske mel som produseres hos Berte Qvarn i Sverige, knas (hjemmelaget kornblanding) og bakeriets egen bakebok.

Terningkast: 5

Søstrene Karlsen

TMV-kaia 25

150 kroner for dagens lunsj. 250 kroner på søndager inkludert dessert og kaffe.

Hos Søstrene Karlsen loves det hjemmelaget mat med god stemning i uformelle omgivelser, ingen tellekanter og hvite duker, men raust og lekent. Og best av alt, dagens lunsj for 150-lappen! På søndag må du slenge inn en hundrelapp ekstra, men da får du til gjengjeld dessert og kaffe på kjøpet. Dagens lunsj varierer fra dag til dag gjennom hele uka og helga. Og det skal godt gjøres å bare velge én lunsjdag fra den spennende menyen.

Skal det være Arilds chiligryte med rørosrømme og surdeigsbrød? Fiskegrateng med kapers og eggesmør? Lapskaus av lam fra Ånstad med rotgrønnsaker og mandelpotet? Eller fisk- og skalldyrs risoni med parmesan og ruccola? På restaurantens facebook-side finner du ukens lunsjmeny. Denne lørdagen står lasagne på menyen. Den serveres med tomatsalat, surdeigsbrød og aioli.

Vi får brødet og aiolien først, en riktig så god start. Brødet er nybakt og er fortsatt lunkent, det har en nydelig krumme med god spenst omringet av sprø skorpe. Perfekt. Lasagnen består av lag på lag med smakfull kjøttsaus toppet med fyldig ostesaus. Ingen tvil om at denne er hjemmelaget. Tomatsalaten er også frisk og smakfull. Hit vil vi tilbake igjen. Vi må også nevne at kjøkkensjefen, Christopher W. Davidsen, vant sølv i Bocuse d'Or tidligere i år. Det er ekstra stas.

Terningkast: 5

Baklandet Skydsstation

Øvre Bakklandet 33

Priser fra 65 kroner for klappkak, 130 kroner for supper og ca 150 kroner for varmretter i lunsjstørrelse

Baklandet Skydsstation ble kåret til Årets kafé av National Geographic i 2012 og er omtalt av Lonely Planet. Baklandet Skydsstation er i tillegg rangert som den fjerde beste av alle spisesteder i byen av Tripadvisors brukere. Alt er skeivt og skakt og gulvet knirker i bygningen fra 1700-tallet, og idet du setter foten innom døra føles det ut som du har tatt et skritt tilbake i tid. Her er det mange referanser til en tid langt tilbake. Lokalet er så godt som fullt en søndag ved lunsjtider. Her er det gamle, unge, lokalbefolkning og turister i skjønn forening over sildebord, øl og akevitter. Summen er en egen varm atmosfære som bare må oppleves.

Menyen hos Skydsstationen består av retter som fiskesuppe, kyllinggryte og bacalao, som kan bestilles som middag eller smårett til lunsj for ca 100 til 150 kroner, samt salat, lun leverpostei, et utvalg kaker og klappkak, som er en bit brøddeig som klappes flat og stekes på plate. Alt hjemmelaget. Vi testet bacalaoen og klappkak med fiskekake. Vi hadde også hørt at kakaoen her var god og lot oss friste. Det skulle vise seg at vi hadde valgt riktig. Bacalaoen var nydelig! Perfekt balansert, passe fyldig, passe hot og perfekt kokt.

Sorry, Kristiansund, men her har dere en konkurrent. Klappkaka med fiskekake ble godkjent av det 5-årige følget. Det samme ble kakaoen. Dette var ekte vare med fyldig og god sjokoladesmak. Det er all grunn til å legge lunsjen til denne nostalgiske perlen.

Terningkast: 6

