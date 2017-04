Dette syns gutta EGENTLIG om vårtrendene

Vi har plukket ut et lite utvalg gutter, mannen i gata om du vil, for å høre hva de syns om klærne Insta- og trendløvene ikler seg denne våren.

Det er ikke til å legge skjul på at våren byr på mye forskjellig... Både på godt og vondt, skal vi tro gutta!

Følg trd.by på Facebook

Uoffisielle trendkritikere

Utvalget vårt består av journalistikkstudentene Truls Bjørkum Larsen og Joakim Miøen (eller, Mote-Miøen som han kaller seg selv) , digital rådgiver hos Stavanger Aftenblad, Fredrik Røysheim Sjølie og Byas-journalist Håvard Tanche-Larsen Knutsen (!) .

Disse fire sjarmørene har fått utdelt bilder av årets trender, og blitt bedt om å kommentere og rangere hva de syns er finest.

– Mulig jeg er på tynn is, men får gjøre et forsøk, sier Mote-Miøen.

Rosa, blomstrete, romantisk

Trend nummer én som guttene får presentert, er rosa i alle nyanser, blomster på kjoler og skjørt og generelt sett ganske romantisk. Gjerne med et touch av tøffing gjennom en biker- eller bomberjakke:

Et innlegg delt av Elsa Fredrikke (@elsafredrikke) tirsdag 14. Mars. 2017 PDT

Truls: – Dette er definitivt den fineste trenden! Det minner litt om 1950-tallet, og det syns jeg er fantastisk fint.

Truls gir denne looken 10 poeng!

Mote-Miøen: – Hashtag tommel opp! Jobb litt med brunfargen og sleng på en småfrekk blomsterkjole, så kan det faktisk ikke feile!

Mote-Miøen gir ikke full pott, men en solid 9'er får denne.

Fredrik: – Jenter i blomstrete kjole er et vårtegn. Kan like det!

7 av 10 fra Fredrik på denne!

Håvard T-L.K: Sommerkjoler er fryktelig fint! Jakka var også ganske stilig.

En åtter fra mannen med det lange navnet!

Nettingstrømper

Denne trenden tok av på blant annet Instagram tidligere i vår, og var tydelig inspirert av selveste Madonna.

Et innlegg delt av Lisa Anckarman (@lices.se) fredag 24. Feb.. 2017 PST

Truls: – Jeg syns det er veldig kult med nettingstrømper, gjerne i hullete hjeans... men kanskje ikke hun som har den helt over t-skjorta.

8 poeng fra Truls!

Mote-Miøen: – Jeg kan godta nettinstrømper i boyfriendjeans , men ikke langt opp på magen. Fryktelig variant! Hvis det var sånn jentene gikk på 90-tallet er det like greit jeg var redd for jentelus på den tiden! Ta dere sammen, jenter!

Denne scorer med andre ord veldig lavt hos Miøen, som gir denne trenden 1 poeng.

Fredrik: – Dette har jo potensial til å bli surret svinestek! Men kan godkjenne dette under en hullete jeans, da er vi inne på noe.

Hullete jeans til tross, denne passerer ikke mer enn 3 poeng fra Fredrik.

Håvard T-L.K: Altså, jeg er glad i å være ute i naturen, og har både satt og dratt opp noen fiskegarn i mitt liv. I tillegg husker jeg at bestefar gikk med helsetrøye, noe jeg syntes var helt forferdelig! De nettingstrømpene der... de egner seg best ute i vedskjulet sammen med resten av fiskeutstyret. Kan eventuelt brennes på bål.

ETT poeng fra Håvard, der altså.

LES OGSÅ: Masood (25) flyktet for livet fra Afganistan for å følge motedrømmen

Korsett på utsiden av klærne

Denne trenden er på vei opp og frem. Før var det kanskje vanlig å ha korsettet på innsiden, nå skal det altså på utsiden:

Et innlegg delt av Celine Westlund (@celine.westlund) tirsdag 04. April. 2017 PDT

Truls: – Altså... skjerpings! Det er som å gå med trusa på utsiden!

Mote-Miøen: – Denne får ikke mer enn to poeng...

Fredrik: – Akkurat som menn i tights tilhører fortiden og middelalderen, gjør også dette det.

Håvard T-L.K: – Finn deg et belte i stedet for. Vi er ferdige med 1500-tallet!

Snittscoren på denne trenden: To poeng!

LES OGSÅ: Det er på tide å finne frem den blå IKEA-posen - det blir nemlig årets it-veske!

Sporty

Det er heldigvis ikke bare nettingstrømper og korsetter som gjelder. Denne våren er det også in å være sporty i klesveien. Her tas også t-skjorter med print kombinert med litt røffere plagg også plass.

Et innlegg delt av astrid s (@astridsofficial) søndag 22. Jan.. 2017 PST

Truls: – Denne kan jeg gi en sekser!

Mote-Miøen: – Skal du på trening eller byen? Bestem deg!

En femmer fra Mote-Miøen der.

Fredrik: – En mix av sporty og «fancy» ser jeg potensial i! Jeg liker det casual, så dette kan jeg gå god for.

Nesten toppscore fra Fredrik her: 9 poeng!

LES OGSÅ: Da Sophia ble kalt "dødsbokjerringa" sluttet hun å bruke blomstrete kjoler

Lakksko med platå

På skofronten har det lenge vært populært med litt høyde i form av platå. Denne sesongen skal det gjerne kombineres med litt lakk:

Truls: – Blærk. Er ikke noe fan av lakksko generelt... så ja. Hva kan man si?

Denne får ikke mer enn ett poeng fra Truls.

Mote-Miøen: – Lakksko? JA! Platå? NEI. Om det er fordi det ser rart ut, eller at jeg foretrekker at jentene er under tre meter høye, vet jeg ikke. Men dette er ingen favoritt.

Denne får dermed to poeng fra Mote-Miøen!

Fredrik: – Lakksko? Nope. Platåsåler? Nope. Lakksko MED platåsåler? NOPE. NOPE. NOPE!

Denne får likevel hele tre poeng fra Fredrik!

Håvard T-L.K: – Dette er kun for de med ekstreme høydekompleks.

Håvard sier seg enig med Fredrik og gir denne trenden tre poeng.

LES OGSÅ: - Jeg er kjent som «hun derre med ullgenseren»

Hva kan de tenke seg å adpotere?

Siste spørsmål i denne undersøkelsen var følgende: Hvilke av trendene skulle dere ønske var inkludert til gutta også?

Truls: – Personlig er jeg ufattelig dårlig til å kle meg, men ville likt å kunne passe noen blomstervarianter. Ellers syns jeg sportylooken gjør seg bra til guttaboys!

Mote-Miøen: – Ingenting av dette egentlig. Kanskje bomberjakke. Sporty til nøds. Så lenge jeg slipper korsett er det meste greit.

Fredrik: – Både biker- og bomberjakken et veldig overførbar til oss gutter.

Håvard T-L.K: – Kall meg gjerne kjedelig og si jeg ikke har peiling... men jeg trives best i t-skjorte, eventuelt skjorte, og jeans. Bruk pengene på noe du kan gå i i år, neste år og gjerne året etter også. Klær har du mest sannsynlig nok av uansett, og trender endrer seg hele tiden. Hilsen kjip 24-åring.

LES OGSÅ: Har Erica Trondheims fineste motekonto på Instagram?