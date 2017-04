Ikke utsett mobilen din for dette denne våren

Vi går knapt en meter uten at mobilen er med oss. På sommerstid betyr det gjerne at den utsettes for både strand, sand og vann.

For ikke å snakke om stekende sol hvor temperaturen fort kan bli betydelig varmere enn de 50–60 gradene mobilene er laget for å tåle, som for eksempel i en bil som står parkert .

Så er også sommerhalvåret og ferietiden høysesong for mobilreparasjoner.

Fagredaktør i teknologi- og mobilnettstedet Tek.no, Kurt Lekanger, har kun sett advarsel om overoppheting på Iphone, men han har opplevd at Android-telefoner skrur seg av uten forvarsel om de skulle bli for varme.

- Vi har ikke testet hvor mye varme telefoner tåler, kun opp til 45 grader hvor ingen av testmodellene fikk problemer. Faren for overoppheting er trolig ganske lik mellom modellene, ettersom telefonene bruker mange av de samme elektroniske komponentene, sier Lekanger.

Dårligere lesbarhet

Det er ikke bare elektronikken som trues av sol fra skyfri himmel, skjermenes lesbarhet blir også kraftig redusert.

- Dagens mobilskjermer er ikke egnet for bruk i sterkt sollys, men det skal ikke så mye skygge til før skjermene er langt enklere å lese. Forskjellene mellom toppmodellen er heller liten, sier Lekanger.

Hvor vanntett er vanntett?

Stadig flere mobiler og nettbrett er vanntette, og er ifølge Lekanger absolutt å foretrekke.

- Selv om det ikke er noen garanti for at telefonen tåler å brukes under vann er risikoen for fuktskader betydelig mindre.

Før du legger på svøm med den vanntette mobilen bør du sette deg inn i hva den såkalte IP-sertifiseringen, som angir hvor vanntett et produkt er, faktisk innebærer.

Det er forskjell på å tåle en sprut og å kunne brukes under vann. Mer om IP-systemet kan du lese her.

Det første IP-sifferet angir beskyttelsesgraden mot inntrengning av faste partikler, og det andre sifferet angir beskyttelsesgraden mot vann. Jo høyere tall, jo bedre beskyttelse.

- Er uhellet ført ute bør du hvis mulig ta ut batteriet med en gang og la telefonen tørke lenge før du setter inn batteriet igjen. Et tips er å legge telefonen i en bolle med ris, som har en veldig god evne til å suge til seg fuktighet. Eventuelt sette risbollen og mobilen i stekeovnen og la stekeovnen stå på lav temperatur, maks 50 grader.

Liten skrift

Regionsdirektør i Forbrukerrådet, Helene Falch, oppfordrer forbrukerne til å sette seg inn i bruksanvisningen og også lese det med liten skrift.

Samtidig har selger et ansvar å informere om viktige forbehold hvis man reklamerer med at mobiltelefonen tåler vann. Eksempelvis gjelder ikke garantien i saltvann, og det kreves gjerne at alle luker blir lukket forsvarlig.

Forbrukeren har rett til å ta en informert valg, understreker hun.

- Tenk også på hva du faktisk trenger og skal bruke mobilen til. De færreste skal ta undervannsbilder med den, men det er ok å kunne være trygg når man tar en telefon i regnet eller skal på fjellet. Tenk også på om telefonen tåler stor variasjon i temperaturer og tåler kondens som kan forårsake fuktskader, sier Falch.

Selges produkter som vanntette, skal det ifølge Forbrukerrådet mye til før selger kan avvise et mangelkrav for feil som skyldes fuktskader.

Denne artikkelen ble først publisert på trd.by i juli 2015, men vi deler den på nytt til glede for nye lesere.