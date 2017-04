Disse tabbene må du unngå når du pusser opp hjemme

– Du kan klare utrolig mye selv med en stor dose tålmodighet og vilje, sier Marthe Eidahl fra Trondheim.

Og denne dama vet hva hun snakker om; sammen med mannen har hun renovert så å si et helt hus på egenhånd. De rev nemlig hele huset helt inn til beinet for så å bygge opp på nytt.

– Da vi rev ut tak og vegger, oppdaget vi at huset ikke hadde bæring! Så det var noe av det første vi måtte fikse. Det hadde vært litt kjedelig om huset raste sammen …

Paret fikk en tømrer til å gjøre utregningene, så satte de opp bjærebjelken selv.

– Bruk nettverket ditt og sjekk ut lokale håndverkere. Vi måtte ha en murer for å fikse teglsteinsmuren, som vi etter fjerning av gammel murpuss oppdaget hadde hull som ikke var murt igjen godt nok. Ved å velge en murer i umiddelbar nærhet, kunne vi gjøre det slik at han kunne ta småjobbene hos oss innimellom de store prosjektene han hadde. Ved at vi kunne være fleksible ble det noe billigere, råder Marthe.

Før mureren kom, fjernet de alt av murpuss og renset alle fugene slik at han brukte mye kortere tid enn han ellers ville gjort. Ifølge Marthe kan du nemlig google deg fram til mye. Du kan også få gode tips ved å snakke med dyktige håndverkere som jobber på byggevarehusene.

5 typiske tabber vi gjør ifølge håndverkerne -Å spare inn penger der det ikke bør spares. For eksempel å renovere badet uten å bytte ut det gamle sluket. -Ansette noen til oppussingsjobben som hverken har fagbrev eller nødvendig kunnskap. -Kjøpe dyre materialer, men ikke ha kunnskapen som trengs for å få et fint sluttresultat. Eksempelvis bruke en flistype som koster skjorta, uten å kunne legge flis skikkelig. Da kan du like gjerne gå ned på fliskvaliteten og leie inn en proff til flisleggingsjobben. -«Ikea-tabbe 1»: Bygge kjøkken etter å ha tegnet det ut selv på Ikea, deretter forvente at det skal kobles på av rørlegger etterpå – men så viser deg seg at det ikke er mulig uten å måtte rive ut innredningen for å ta frem rørene og koble på riktig. -«Ikea-tabbe 2». Denne har mange brent seg på. Man river ned det gamle, for så å skulle bestille eller plukke varer selv. Du risikerer at noe ikke er på lager og at du må vente lenge på at det kommer inn igjen. Det kan være lurt å bestille ferdig utplukking og få det kjørt først.

Gjør den enkle jobben selv

Det er mye du har lov å gjøre før en håndverker kommer inn, og her er det mye penger å spare.

En hovedregel for oppussing er å la fagfolk ta seg av det fagfolk skal ta seg av. Så kan du gjøre de «enkle» tingene selv, som å sette opp panelplater på vegger og baderomsplater på badet. Andre ting du enkelt kan fikse selv, er for eksempel legging av listverk, sliping og legging av gulv og montering av kjøkkenmoduler. Malejobben kan du også enkelt ta deg av selv. Likevel er Marthe klar på at du må kjenne dine egne begrensninger:

– Ikke begynn på for store prosjekter uten å ha nok kunnskap. Vit at alt tar mye lenger tid enn du tror. Skal man pusse opp sammen med en partner vil jeg anbefale å prøve et lite prosjekt først for å se hvordan man løser det sammen. Veldig ofte blir det krangler og uenigheter, og man blir aldri ferdig.

Marthe og mannen valgte å prioritere kjøkkenet. Ikke bare er det husets hjerte, det slites også med helsa i langt større grad enn andre deler av huset.

– Kjøkken er ikke noe man endrer med det første. Vi valgte også å bruke penger på dyre hvitevarer, noe vi ikke angrer et sekund på.

Ikke la deg lure

Men hva sier de ultimate oppussingsekspertene: håndverkerne? Vi har snakket med en murmester, en byggmester og en rørlegger som gir oss sine beste råd for deg som skal pusse opp.

– Begynn alltid med en befaring og sett opp budsjett, oppfordrer Audun Tangen Pedersen. Han tok fagbrev som rørlegger i 1998, og har sett mye rart oppussingsarbeid.

– Sjekk anmeldelser fra tidligere kunder av potensielle håndverkere på nettet. Det kan også være lurt å sjekke firmaenes regnskap på Brønnøysundregisteret og se at alt er på stell. Be om anbud på jobben, og ikke la deg lure. En del firma gir bud på akkurat det du ber om til en billig penge, men vet at det er flere ting som kommer med på regninga. Dette kan de være vage om til du får sluttsummen, og får en kjip overraskelse. Drøft jobben med håndverkeren før du gir noen jobben. Få alt ned på detaljnivå, og vær med i prosessen, anbefaler Audun.

Han forteller at mange går i «Syden-fella» og reiser bort mens arbeidet pågår.

– Det beste er å følge med på arbeidet innimellom uten å gå i føttene på håndverkeren. Finn en som lar deg samarbeide og gjøre forberedelser selv, som å vaske ned vegger og rive litt for å legge ting til rette for å lette arbeidet. Slik unngår du å bli fakturert for mange unødvendige timer. Dessuten kan det oppstå noe underveis, og da er det dumt å ikke være der og kunne finne ut av videre gjennomføring med det samme, råder Audun.

Det er som regel mest relevant å ta den første befaringen med en rørlegger hvis du skal fikse bad eller kjøkken. Det er ikke sikkert det er gjennomførbart å ha vask og dusj akkurat der du ser for deg. Så ha dette klart med rørlegger før elektrikerarbeidet gjøres, ellers risikerer du å måtte gjøre alt på nytt.

Håndverkernes beste tips -Ha et romslig budsjett, så du ikke går tom for penger underveis. Vit hva som skal gjøres og når. Ofte bor du i boligen du pusser opp. Da er det belastende å bli stående uten fungerende bad, kjøkken eller manglende strøm fordi du er blakk. -Ta bilder av arbeidet steg for steg. Dokumentér rørinnlegg før det lukkes. Håndverkeren gjør som regel dette, men det skader ikke å gjøre det selv i tillegg. -Ta oppgjør for utført arbeid steg for steg, det kan være greit for begge parter. Vær tilbakeholden med betaling til du er sikker på at jobben er gjort. -Få med flest mulig detaljer fra start slik at det ikke kommer noen overraskelser. Bruk registrerte firmaer. -Lytt til fagfolk. De har som regel vært gjennom like «problemer» som du opplever tidligere. -Følg med på hva håndverkerne gjør og spør om råd for det du samtidig kan holde på med selv et annet sted i boligen. De kommer gjerne med tips om du står fast. -Vær vennlig. En kunde som er sur og krevende vil ofte bli møtt med motvilje fra håndverkeren. -Hold hodet kaldt, lykke til og det går snart over!

Ikke betal for sjauing

Murmester Erlend Joahnnessen hos murerfirmaet Johannessen & Hagen sier du bør bruke håndverker til legging av membran, betongarbeid, rørarbeid og alt som har med det elektriske å gjøre – som uansett krever fagbrev.

– Bærevegger og grunnarbeid som graving og støping er også komplekse saker det er greit å sette bort. Noe av det du kan gjøre selv, er rivningsarbeid og spakling av små hull og sår. Frakt og innbæring av varer er noe man kan spare mange penger på. Det er litt bortkastet å betale noen 600 kroner i timen for sjauing.

Johansen sier du ikke må betale en eneste faktura før jobben er utført og du er fornøyd med resultatet.

– Fakturaen skal vise hva som er gjort, og kunden skal ikke betale forskudd. Ikke betal sluttfaktura før dere er helt enige om resultat og utførelse, sier murermesteren.

Ikke betal på forhånd

– Det er lurt å sette bort delene av oppussingsarbeidet som er avhengig av å få et tett resultat, som tak, vindtetting, bæresystemer, vinduer, dører og våtrom. Om disse delene gjøres feil kan det bli store skader, advarer Filip Husby, byggmester i Loqent Service AS – en bedrift som tar på seg alt fra små serviceoppdrag til større rehabiliteringsjobber innen tømrer- og murerfaget.

Husby presiserer at håndverkere gjerne vil komme med innspill til hvordan ting kan gjøres, men det kan være greit å ha det meste klart før vi kommer. Utbedre en best mulig beskrivelse av prosjektet slik at det er lettere å få en fast pris. Da skal det litt mere til for å gå på en økonomisk sprekk.

Det du likevel absolutt ikke må gjøre, er å ansette svart arbeidskraft. Mange har gått i denne fella, og betalt dyrt for det i ettertid.

– Da har du ingen garantier eller noe å forholde deg til, uansett omfang av jobben. Vær selektiv med hvem du leier inn. Bruk registrerte firma på alle jobber, selv om det kan virke litt dyrere akkurat der og da. Sammenlign de forskjellige tilbudene om du henter inn flere tilbud, se om alle har med de samme tingene. Noen useriøse firma lager mangelfulle tilbud som kan se billige ut, men de vil som regel bli det absolutt dyreste til slutt, advarer Filip Husby.

Se flere bilder av Marthe Eidahl og mannen sitt oppussingsprosjekt på Instagram: @martheidahl.