Dette er den nyeste Instagram-trenden

Vi har hatt regnbuefarget hår , smykker i skjegget , glitter-buns og falske fregner . Nå er det altså fjærbryn som regjerer over nyeste trend.

Pimpes med glitter og farge

På Instagram er hashtaggen brukt over 50 000 ganger, og det er mange ulike varianter av de «nye brynene». Det er varianter med glitter, farge eller bare med dine naturlige bryn.

Ifølge den finske makeupartisten Stella Sironen, under brukernavnet @stella.s.makeup, var det hun som startet trenden. Det kom etter inspirasjon fra en venn som børstet brynene hennes slik en dag.

- Vær så snill å gjenskap disse, gå med slike hver dag og husk å tagg meg i bildene deres, skriver hun under et bilde på Instagram.

Men hvordan lager du dem egentlig?

Først og fremst trenger du hår. Nok hår. Hvis du har tynne, nappede bryn er kanskje ikke dette trenden du bør kaste deg på med det første. For å få til å lage fjsærbryn skal du nemlig dele hårene på midten. Bare se her:

Men en bruker har også laget et tips for de som ikke har så mye øyenbryns-hår:

Eller kanskje farge er mer din greie?

Sminkeekspert i Trondheim, Heidi Larsen sier at hun ikke synes det er en spesielt pen trend, og selv tror hun den kommer til å slå an noe særlig.

- Det første jeg tenkte var at den slo an for at det var påske, og det da var en morsom greie å gjøre, sier Larsen.

Så gjenstår det bare å se om dette blir en trend utenfor Instagram også!