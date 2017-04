Ekspert-tipsene for deg som sliter med tørr hodebunn

Har du noen gang opplevd at huden er så tørr og stram at du bare må klø deg i hodet? Nikker du gjenkjennende nå? De fleste av oss har fått med seg at dette skyldes fuktfattig hodebunn, men hvordan blir vi egentlig kvitt problemet en gang for alle?

Ellen Støen er daglig leder hos Salong Perlen. Hver uke i vinter- og vårhalvåret møter hun mange kunder som sliter med nettopp tørr hodebunn.

Først av alt presiserer Støen at det er forskjell på sår og tørr hodebunn, selv om de fleste av oss bruker begrepene om hverandre.

Flass er nemlig en sopp de fleste av oss har i hodebunnen. Noen kan være ekstra ømfientlige, og reagere på flassen, som dermed utvikler seg til et hvitt belegg i hodebunnen. Pirkes belegget av, blir hodebunnen sår.

Tørr hodebunn er derimot flass som gjerne drysser av seg selv. Her er det ofte flere faktorer inni bildet, blant annet kan det være at du vasker håret for ofte, at du ikke bruker milde nok produkter, eller at du ikke lar hodebunnen puste ved å bruke stylingsprodukter som ikke lar seg vaske ut eller inneholder mye silikon.

Frisørens tips 1. Reduser antall ganger du vasker håret ukentlig 2. La håret lufttørke etter vask 3. Rens hodebunnen skikkelig, enten hos frisøren eller med renseshampo hjemme. 4. Bruk milde produkter tilpasset tørr hodebunn, og unngå produkter med mye silikoner Kilde: Ellen Støen/Salong Perlen

Finn ut hva som er problemet

I følge Støen er det ikke uvanlig at kunder baserer seg utelukkende på produktanbefalinger fra venninner, eller at de leser seg opp på problemet på nett. Akkurat det er kanskje ikke så rart, det florerer nemlig av produkter på markedet som lover bot og bedring, men å starte behandling uten riktig diagnose kan i de fleste tilfeller gjøre vondt verre.

- Jeg anbefaler å oppsøke en frisørsalong for å få utført en grundig analyse av hodebunnen. Flere salonger tilbyr nå analyse hvor det benyttes et kamera for å ta mikroskopiske bilder av hodebunnen for å kartlegge hva håret hodebunnen har behov for god analyse der vi bruker et kamera for å ta mikroskopiske bilder av din hodebunn, råder hun.

Hvis diagnosen viser seg å være tørr hodebunn, er det kanskje en mager trøst at mange opplever det samme på denne tida av året. Tidlig vår er nemlig høytid for svigninger i temperaturen.

- Vekslingen mellom varmt og kaldt er noe av det verste hodebunnen blir utsatt for, sier Støen.

Rens ordentlig

Velger du å gjennomføre behandling i salong, anbefaler Støen at du unner deg selv en kur som virker pleiende på hodebunnen. For, selv om produktene du bruker hjemme er viktige, er kurene du får hos frisøren langt sterkere og de virker også dypere.

- Flere salonger benytter nå en elektrisk børste som vasker 10 ganger bedre enn vanlig håndvask. Har du tørr hodebunn er det nemlig superviktig å få bort alt smuss. Dette er med andre ord en investering jeg absolutt vil anbefale, forteller hun.

Videre er det viktig at du bruker riktige produkter som er tilpasset tørr hodebunn. De bør være milde, og ikke inneholde for mye silikon. Kvinner bør bruke styling som er lett å vaske ut, mens menn må være forsiktig med å gå for mye med lue eller caps. Hvis du har mulighet til det, anbefales det også at du lar håret lufttørke så lenge som mulig. Er du en av dem som vasker håret hver dag, kan det være lurt å utsette hårvasken til annehver dag. La også shampoen skumme før den masseres inn i hodebunnen. Da blir irritasjonen mindre.

Men kansje viktigst av alt, som all hud trenger også hudebunnen tid på å omstille seg. Du må derfor regne med å smøre deg selv med tålmodighet:

- En tørr hodebunn kureres ikke over natta, det tar tid, og krever tålmodighet. Først når den får tid og rom til å puste, blir den frisk, sier Støen.

