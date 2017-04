Matblogger Aarti Kapoor: Slik lykkes du med indisk mat

Scroll nedover i saken for å komme direkte til tipsbokser og oppskrifter.

Aarti ble født og oppvokst i India. Som indiske jenter flest, både spiste og laget hun lokal mat, men det var først da hun flyttet til Storbritannia for å studere at lidenskapen for indisk mat begynte å blomstre:

- Indiske krydre minner meg om hjemme, som etter mange år fortsatt er India. Jeg snakket mye med moren min over telefon i løpet av studietida, og fikk mange oppskrifter opplest, forteller Aarti.

Med moren på telefonen kastet hun seg over grytene. Det tok litt tid før hun fikk taket på alt, men øvelse gjør som kjent mester.

- Da jeg startet bloggen visste jeg ikke at det var andre indere som hadde gjort det samme. Likevel; mange av dem er ikke født og oppvokst i India slik som jeg er, og det tror jeg har noe å si. Jeg har alltid sett bestemor og moren min lage mat, det er fra dem jeg har hentet teknikk og inspirasjon, sier Aarti.

Aartis tips til deg som vil lage indisk mat Start med enkle oppskrifter som ikke krever mange ulike ingredienser. Eksempel: Tadka Daal Du kan lage mange indiske retter med bare noen få kryddersorter. Kuminfrø, rød chilipulver, ajwainfrø, gurkemeie, garam masala, korianderpulver og sennepsfrø er perfekt å starte med. Når du først lager mat så lag mye. Skal du lage curry så lag rikelig med currybasen, slik at du har nok til å lage flere senere. Den holder seg fersk i hvert fall én uke, men kan også fryses ned.

Vil inspirere trøndere

Da Aarti flyttet til Trondheim sammen med ektemannen for sju år siden, møtte hun trøndere som var interesserte i indisk mat, men som ikke turte å lage det selv. Mange krydder og ukjente ingredienser, gjør at mange er forsiktige med å kaste seg ut i ukjent terreng. Det vil hun få en slutt på.

- Jeg vil lære folk å lage indiske hverdagsretter, ikke de mest kjente rettene du får servert på restaurant. Hverdagsrettene er både enkle og gir mer smak, samtidig som de er sunne, sier Aarti.

Ifølge henne sitter mange av oss med litt feil oppfatninger om hvor komplisert ting foregår på det indiske kjøkken:

- Den største feiloppfatningen nordmenn har om indisk mat er at den er vanskelig å lage. I India spiser vi tre varme måltid hver dag, så hverdagskosten kan ikke være vanskelig og tidkrevende. Du må planlegge litt, men det handler mest om å ha de rette kryddersortene tilgjengelig hjemme. Ellers er det ikke mye som skal til, forteller hun.

Aartis oppskrift på Butter Chicken

Aartis oppskrift på Chicken Curry

Smaksrikt, digg og enkelt

Klikker du deg inn på bloggen finner du kjente retter som butter chicken, naanbrød, eller ulike curryretter. Utvalget er også godt for deg som er viderkommen. Vi kan blant annet friste med oppskrifter på blant annet matar paneer, paratha, dal makhani og tadka dal.

- Mange tror at indisk mat bare er sterkt krydret mat, men det er helt feil. Det som kjennetegner indisk er at det er så rikt på smak. Hver eneste region og delstat har sine egne retter og råvarer, som gjør at det finnes mange ulike retter og måter å lage mat på.

Du trenger heller ikke ha et helt kryddermarked lett tilgjengelig for å lage alle disse velsmakende rettene. Aarti forteller at de fleste indiske kjøkken har en krydderboks med 5-6 krydder som de bruker til daglig. I krydderboksen til Aarti finner du kuminfrø, rød chilipulver, ajwainfrø, gurkemeie, garam masala, korianderpulver og sennepsfrø.

- Da jeg flyttet til Trondheim fant jeg ikke alt jeg hadde behov for i butikken, og måtte kjøpe mye når jeg var hjemme i India på ferie. Men nå får jeg alt jeg trenger av krydder og råvarer på butikker som Tahir Marked i Midtbyen og Bamboo på Tiller, forteller Aarti.

- Jeg liker å bruke norske råvarer og lokal, kortreist mat i maten jeg lager. Et viktig poeng er at alt skal være lett tilgjengelig her.

Aartis oppskift på Tadka Daal

Drømmer om å gi ut kokebok

Dersom du har vært på Kafé Soil eller Trondheim Vegan Fair har du kanskje sett ansiktet til Aarti, som har holdt en rekke kurs og happenings med indisk mat i fokus.

- Jeg elsker det når noen spør meg om oppskrifter eller tips til å lage mat! Det å spre det glade budskap om indisk mat og inspirere andre er hovedmålet med både bloggen og Instagramkontoen, smiler hun.

Som enhver matblogger er hennes største drøm å kunne lansere en kokebok.

- Jeg trenger noen år til før jeg når det målet. Innen den tid har jeg veldig lyst til å starte en ”Spice Club”, hvor jeg kan lære folk å lage enkelte retter. Der vil jeg også involvere andre indere, slik at vi kan inspirere og lære av hverandre, samtidig som vi kan lære bort våre oppskrifter til andre.

Å lage mat er det siste de fleste av oss gleder seg til etter en lang dag, men for Aarti er det omvendt:

- Når jeg er trøtt og sliten, kobler jeg av med å stå på kjøkkenet. Jeg elsker å lage mat til familien, og spesielt datteren min. Det er så viktig for henne å bli kjent med den indiske kulturen.

