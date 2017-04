Janne og Omar solgte alt for å reise jorda rundt

Lyst til å lese flere slike saker? Følg oss på Facebook

For to måneder siden tok kjæresteparet Janne Bodin og Omar Pawe en stor beslutning.

De gjorde det motsatte av hva alle forventet av dem.

I stedet for å kjøpe leilighet og slå seg til ro, solgte paret alt de eide for å kunne reise jorda rundt.

Har de fått kalde føtter? Langt ifra!

To måneder, åtte land

– Hvor er dere akkurat nå, og hvor har dere vært?

– Nå er vi i Puerto Viejo i Costa Rica. Vi er på vei opp til San Jose, siden vårt neste fly går derfra til Mexico om et par dager. Så langt har vi vært i Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Peru, Costa Rica og Panama. Alle disse landene i løpet av to måneder, så vi er ganske raske med å flytte oss videre. Vi har vel litt mark i rompa begge to! skriver Bodin i en e-post til Byas.

Strand- og storbyliv

– Vi har gjort, sett og opplevd så utrolig mye. Alt fra utrolig fin natur, til ny kultur, skriver Bodin og nevner i fleng:

Strandliv i Rio de Janeiro, hiking i Brasil, sett Iguazúfallene og to av verdens sju nye underverker.

Sett storbylivet i hovedstadene til Argentina, Chile og Peru. Til og med tatt en dagstur til Uruguay.

For ikke å glemme øyhopping i Panama, maks avslapping og veldig mye god mat.

– Vi var også på en tredagerstur til saltslettene i Bolivia, uten strøm og internett. Det var et landskap som minnet oss om månen, skriver Bodin.

Slå den!

Nye planer

– Har dere lagt en reiserute for de neste månedene? I så fall, hvor skal dere?

– Vi har ingenting planlagt fra mandag av. Da skal vi fly fra San Jose i Costa Rica, til Cancun I Mexico. Det er den siste flybilletten vi har bestilt så langt, skriver hun.

Ifølge Bodin var planen å bli i Mexico i flere måneder. Et land begge har besøkt før og er veldig glade i.

– Men nå ser det ut som om vi havner helt andre steder etter Mexico. Vi har blitt skikkelig bitt av reisebasillen, og selv om det tar på å flytte så mye på seg, er det også utrolig spennende hver gang vi krysser en ny landegrense, skriver hun.

Insekter og lommetyver

– Det er ikke så gøy å finne biller i maten, kakerlakker på rommet eller se insekter på størrelsen med hånden min, men det er en del av reisen det også, skriver hun.

Hun forteller om da kjæresten nesten stupte inn i et spindelvev, som huset den største edderkoppen hun noen gang har sett i jungelen.

Creepy! Andre ubehageligheter?

Å stå med med motorstopp i ørkenen i flere timer, og stoppe en lommetyv i Cusco i Peru.

– Det er fortsatt noen som prøver å ta ut penger med MasterCardet vårt i Peru, og vi må stadig krangle med hoteller og hosteller for å få det rommet vi har betalt for, skriver hun, før hun fortsetter:

– Noen ubehageligheter vil man oppleve når man er ute og reiser i fremmede land, men det hører liksom med. Heldigvis finnes det alltid en løsning hvis du bare lar være å stresse.

– Ikke noe å komme hjem til

– Vi solgte alt vi eide og sa opp jobbene våre i Norge før vi dro, det har så absolutt levd opp til alle forventninger, og litt til! Vi har flyttet så mye på oss at vi ikke har rukket å kjede oss et sekund, skriver Bodin.

De er ikke redde for at de går glipp av for mye når reisefrekvensen er så høy. De føler seg frie, akkurat slik som de vil.

– Vi har ikke noe å komme hjem til (sett bort fra familie og venner), og det gjør alt så mye mer spennende, skriver hun.

– Nå kan vi velge å bli værende på ett sted i flere måneder, eller vi kan dra til hvilket som helst land vi bare måtte ønske. Det vanskeligste valget vi tar om dagen, er hva vi ønsker å gjøre mest av og hvilke land vi ønsker å se neste gang. Ikke mye å klage på med andre ord!

Hvor lenge varer eventyret?

– Vi har faktisk ikke peiling hvor lenge vi skal være på reisefot. Kanskje blir vi i Mexico i seks måneder, kanskje drar vi til andre siden av jorden om to måneder, skriver Bodin.

Hun legger til at paret kanskje bestemmer seg for å dra tilbake til Norge om fem måneder også.

Ingen vet noe akkurat nå. Ingenting er bestemt.

Nå lever kjæresteparet akkurat den livsstilen de begge ønsket før de dro.

– Vi kan leve i nuet og gjøre akkurat det vi ønsker til enhver tid. Vi har det helt fantastisk, og kommer nok ikke hjem til Norge med det første, skriver hun.

