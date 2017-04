Sjekk ut folka bak noen av de fineste Trondheims-bildene på Instagram

@knutaagedahlphoto

Knut gir deg nasjonalromantiske presentasjoner av Trondheim, med mange bilder av fargerik himmel kombinert med kjente Trondheims-severdigheter. Yndlingsmotivet er åpenbart Bakklandet og trehusene her, og det er nesten merkelig hvor mange ulike kreative framstillinger dette motiv kan ha. Denne kontoen fokuserer mye på de kjente severdighetene, og fotografen passer på å få med store deler av både himmel og forgrunn, som gjør at du føler du står ved utsiktspunktet selv. Det er heller ikke feil med fyrverkeri fra festningen som speiler seg i Nidelva.

@bybrita

Natur i Nord-Trøndelag er stikkord nummer en for denne kontoen, men du finner også perler fra Trondheim. Motivene består mye av havutsikt, hvor du kan skue ut over Steinvikholmen, fjorden i Hommelvik, eller Hellstranda i Stjørdal. Grå, lyseblå og oransje er gjennomgående for estetikken for denne kontoen, og den viser bilder av kveldståka så godt som solnedgangen.

Bybrita klarer også å fange noen sensasjonelle bilder av månen. Bildene består ofte av en horisont, enten om det er med fjellene i horisonten ut mot havet, eller om det er trær som snart skyggelegges av nattemørket.

@raafoto

Raafoto kombinerer romantiske bilder av Trondheim med bilfotografering og nordlys. Selv om biler er inkludert i fotografiene, skal det ikke stå på nasjonalromantikken! Her er det snødekt skog og solnedganger så langt øye kan se.

I ny og ne kan vi også skimte modeller som hopper av lykke når de ser det grønne teppe legge seg over himmelen og andre ganger blir vi presentert for en ivrig hund som løper over snøteppet. Det ser også ut som fotografen liker å gå på ski, ettersom mange av bildene er tatt fra skisporet.

@greteoeiamo

Grete startet med naturfotografering som en hobby, og fikk mye respons og «likes» etter et par publiseringer på Facebook og Instagram for noen år siden. Med sin lidenskap for stemning og lys fanger hun Trondheim og Trøndelag i sterke farger, gjerne med hav og vann som reflekterer nordlyset og fargene på himmelen. Her skimtes det magisk sollys gjennom den tykke granskogen og et nasjonalromantisk uttrykk så langt øyet kan se. Det brukes ekstremt sterke farger for å gjøre uttrykket enda mer målløst, og i fjor ble bildene så godt tatt i mot at Grete gikk fra Instagram til fotoutstilling.

@tonehonorefiskvik

Tone er en amatørfotograf med kjærlighet for Trondheims gater. Hun er spesielt glad i blå himmel på Baklandet, men fotograferer også fine øyeblikk fra Ringvebukta og Ladestien. Hun dyrker de klassiske skandinaviske trehusene i byen, og de kommer i mange varianter. Fargene er matte og behagelige, og selv om du ser en lys glorie av redigeringsarbeid rundt en del motiver, veier den hyggelige trondheimsstemninga på bildene opp for dette. Her får du både stemingsbilder fra sentrum av Trondheim, og bilder fra Elgsethytta i Bymarka.

@pereinarolsen

Per er hobbyfotograf fra Trondheim, og viser oss mer urbane landskapsfotografier fra byen. Det går i de klassiske motivene som Bakklandet og Nidarosdomen, men her fanges det også spennende bilder av Solsiden og havner med seilbåter. Her finner du Solsiden i de vakreste farger, og det er tydelig at personen bak kontoen er glad i å fotografere på kveldstid.

Du finner også spennende bilder fra Oslo når fotografen har vært på tur til hovedstaden, og her lekes det med lyseffekten biler i fart kan ha i et bilde. Fotografen jobber også med bevegelsen i bølgene i fjorden, og hvilken effekt dens bevegelse har.

