Disse trønderske treningskontoer øker garantert treningslysten! Pst... du finner alt fra bikinifitness til profesjonelle løpere

Følg trd.by på Facebook

@synnekrokstad

Dama bak denne kontoen brenner for crossfit, og det går mye i styrketrening med tunge vekter, traktorhjul og smilende fjes. Synne bak kontoen oppdaterer deg på siste treningsøkt, siste mesterskap og siste måloppnåelse. Oppdateringene kommer i både film og foto, og gjennom de levende bildene får du oppleve blodslit og svette på nært hold, for eksempel når Synne tar en «squat» med 60 kilo. Her finner du også sporty damer som klatrer i tau og tusler av gårde på hendene. Er du glad i hard vektløfting og crossfit er dette instagramkontoen å følge.

LES OGSÅ: Her jogger Rachel Nordtømme helst i Trondheim

@curvesveronica

Veronica er coach og norgesmester i bikinifitness, og formidler en hverdag med hard trening. Med hele 17 000 følgere er hun en av treningskontoene i Trondheim med flest øyne rettet mot seg. Hun publiserer alt fra «selfies» med nytt treningstøy, til stolte øyeblikk som da tre «elever» vinner første, andre og tredje plass i biknifitness konkurranse. Innimellom viser hun også hvordan kunsten skal gjøres, presentert i filmer hvor hun sprader elegant over gulvet i høye hæler og muskuløs kropp, eller ved å vise treningsøvelser. Bildene fokuserer mye på kropp, både i konkurranse og på treningssenteret, eller rett som det er på fjellet med utsikt over havet.

@idakristinekr

Ida har hele 10 000 følgere som oppdaterer seg på hennes dansekarriere og hverdag med trening. Gjennom bildene formidles en positiv holdning til trening og bevegelse, og Ida smiler med hele fjeset på alle bilder. Her kan du følge henne gjennom konkurranser, og hun viser gladelig fram flere pokaler etter seier i ulike mesterskap.Treningsmote er en stor del av innholdet, og du får også se de spennende kostymene som brukes i konkurransene, som Ida ofte poserer stolt i. Jenta er beintøff, noe hun viser gjennom de imponerende magemusklene og bildene fra militæret.

LES OGSÅ: Forskning: Protein etter trening gir ikke økt muskelvekst

@matildegarnes

Matilde studerer fysioterapi ved NTNU og er personlig trener, kostholdsveileder og digger crossfit. På denne kontoen får du servert treningsinnhold med god bildekvalitet og det legges energi i hver oppdatering, enten det er et bilde av Matilde som løfter vekter, proteinpannekaker eller laksemiddagen med rotgrønnsaker. Her får du også et innblikk i crossfitlivet i form av levende bilder, hvor Matilde selvsikkert gjør styrkeøvelser i form av vektløfting, å stå på hodet, og ved å gjøre knebøy mens hun kaster tunge baller langs en vegg. I ny og ne får du også servert treningsglede i form av fjellturer, hvor det i klassisk stil poseres i treningstøy foran utsikten. Det formidles en sunn livsstil med både mat og daglige treningsøkter.

@hedda.hynne

Hedda er profesjonell løper, og gjennom Instagram tar hun oss med på sine reiser for å delta i konkurranser i Tenerife, Finland og OL i Brasil. Mest tid tilbringer hun i Ranheimshallen, hvor hun oppdaterer oss jevnlig om sine treningsøkter. Her finner du mange bilder av Hedda i fart, hvor hun tar storslagne steg mot mållinja. Hun er en utøver som ser ut til å elske det hun gjør, med klare mål. Klarer du ikke komme deg opp av sofaen for den planlagte joggeturen? Kanskje kan denne dama inspirere deg til å ta det første steget.

LES OGSÅ: Har du fått med deg de nye fjellvettreglene?