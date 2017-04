Vårens hotteste trender: – Det blir stadig mer av det, både til hverdags og til fest

Sola har endelig tittet frem, og det begynner å se ut til at våren faktisk kommer i år også!

I den anledning er det ekstra gøy å begynne og tenke vårantrekk. Derfor har vi tatt en prat med stylist Siv June Skandsen fra Maze for å kartlegge hva denne sesongen byr på!

– Trendene kommer i bølger, inspirert av tidligere tiår med ny vri. 90 tallet har lenge påvirket sesongene, og nå kommer den sofistikerte 70 talls glamoren også inn i motebildet denne våren og sommeren, sier Siv June.

Rosa i alle toner

– Stikkordene for sesongen er rosa, blomstermønster, fargede brilleglass og gult! sier Siv June.

Fave skirt atm #ootdno #parisflowerskirt Et innlegg delt av Elsa Fredrikke (@elsafredrikke) tirsdag 14. Mars. 2017 PDT

Men til tross for at det skal være pent og pyntelig, legger hun til at man gjerne vil røffe opp den romantiske blusen eller kjolen ved bruk av en bikerjakke eller bomberjakka som har vært veldig in tidligere.

Et innlegg delt av Ida Andersen Svean (@idaasv) torsdag 24. Nov.. 2016 PST

Sporty

– Sporty vibber ser vi også! Det blir stadig mer av det både i hverdagsgarderoben, og i festantrekkene, sier Siv June.

Et innlegg delt av A N N I J O R (@annijor) torsdag 03. Nov.. 2016 PDT

Store logoer på t-skjorter er dominerende. Eventuelt kan du gå for logo til rockebands eller bare statements, legger hun til.

– En annen trend å merke seg er collegegenser kombinert med tyllskjørt, sier hun.

Et innlegg delt av Kenza Zouiten (@kenzas) lørdag 19. Nov.. 2016 PST

Korsetter og strømpebukser

Det er ikke en hemmelighet at mye av trendene som oppstår, kommer fra sosiale medier. Siv June nevner blant annet trender med nettingstrømpebukser under hullete jeans, nattkjole utenpå tskjorter og korsett på utsiden av klærne.

Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieeliseblogg) torsdag 19. Jan.. 2017 PST

– Dette blir veldig hypet opp, men dette kan like fort forsvinne igjen, sier hun.

Så da er det bare å hive seg rundt mens det enda er hot!

– Invester i noen nøkkelplagg i god kvalitet med litt mer tidløst preg så de varer mer en én sesong, og shop trendene på kjedebutikker.

Et innlegg delt av astrid s (@astridsofficial) tirsdag 28. Feb.. 2017 PST

Lakksko med platå

På skofronten kommer platå eller platforms nok en gang tilbake.

– Det er fortsatt inspirert av 90-tallet, men de er mer tidsriktige enn tidligere sesongers platåsko, sier Siv June.

Lakksko med platå og flerfargede platåsåler er stikkordene på skofronten!