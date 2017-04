TV-kokkens 4 tips til deg som vil spise sunt på budsjett

Daniel Rouge Madsen kjenner du kanskje igjen fra TV, og han har gitt ut boka «Den beste sjømaten fra Norge», denne ble kåret til Norges beste. Kult!

LES OGSÅ: Nå vil vi drikke alkoholfritt. Slik lager du de diggeste drinkene

Daniels 4 tips for sunn og billig mat

Daniel sier det er viktig å ha i bakhodet at «man er det man spiser». Gode rutiner er derfor viktig for å ha et både godt og sunt forhold til maten man spiser.

Han har et par enkle tips enhver student - aller andre som har et stramt budsjett - kan følge:

1. Finn billige råvarer som en kan gjøre fantastiske ting med. For eksempel skank/kotelett/nakke/bog eller en hel kylling - i stedet for dyre biffer og fileter. Det krever litt mer planlegging, men det er verd det. Billig er også rotvekster, løk, kål eller bønner, kikerter eller ris.

2. Planlegg måltider ved tenke på, «hva er råvaren?», «hvilken retning føler jeg for: norsk, thai, amerikansk?», og kjøp i forhold til det.

3. Kjøp de fineste råvarene, de varer lengst. Rot i kjøleskapet fører til at man kaster mat, og det er dyrt!

4. Ha et basissortiment som oljer, eddiker, krydder og paste tilgjengelig.

LES OGSÅ: Derfor får du vondt i ganen av surt godteri

Prøv denne oppskriften!

Yum! Billig, digg og ikke minst sunn mat er viktig når man er student.

Derfor har vi fått låne denne oppskriften til Daniel som du kan teste ut hjemme!

«Studie-boost» med rispapir, råkost, koriander og ingefærsaus

Dette trenger du:

12 risflak

1/4 mango, tynne skiver, strimlet

1/4 agurk, tynne skiver, strimlet

1/3 rød chili, finhakket

1/2 hodekål

1 gulrot, strimlet

1 vårløk, kutter i biter

4 ss koriander, fersk, hakket

1 ts soyasaus

Til ingefærsausen trenger du:

1 dl søt soyasaus

1 ts ingefær, revet

1/2 lime

Dette blander du!

Slik gjør du:

Bland ingrediensene. Skyll risflakene under lunket vann på begge sider. Legg dem deretter på en benk. Legg fyllet på dem, nærmest deg og rull fra deg, slik at enden rispapir er brettet rett over massen. Brett inn høyre, så venstre side. Rull fra den og lag den så stram som mulig. Til slutt ruller du dem i sesamfrø og deler dem i 4! Bon appétit!

LES OGSÅ: Dette er Trøndelags mest inspirerende matkontoer på Instagram