Brettspill-eksperten tipser: Her er 5 spill du garantert ikke har prøvd før

Lag ditt eget lappeteppe

Patchwork

2 spillere

Alder: 6+

Vanskelighetsgrad: Lett

I dette spillet konkurrerer to spillere om å lage det fineste lappeteppet. Foran dem ligger en sirkel med lapper ("patches") i ulike former og størrelser, som de kan forsøke å få til å passe inn i lappeteppet som de lager hver for seg på 9x9 brettet sitt foran seg. Noen lapper gir høyere poeng enn andre - men de tar også gjerne lengre tid å sy, som gir motspilleren bedre mulighet til å plukke de fineste ledige bitene.

Smykk deg!

Splendor

2-4 spillere

Alder: 8+

Vanskelighetsgrad: Lett til middels

I spillet Splendor - eller "prakt" - er spillerne frekke juvelhandlere i renessansen. Gjennom å bygge deg en samling med edelstener blir du etterhvert så rik at du kjøper opp gruver, juvelbutikker og frakteskip, og kanskje til og med får besøk av fintfolk. Alt dette gir deg poeng, og den som først har 15 poeng har vunnet spillet. Spillet har vunnet flere priser for å være enkelt og underholdende.

Kona mi, jeg takker deg

Agricola

1-5 spillere

Alder: 12+

Vanskelighetsgrad: Kompleks

Du starter med en jordlapp, en ektemake og to tomme hender. Sammen skal dere utvikle området til en flott gård som etterhvert får inngjerding til sauer, kuer og svin, hvor du dyrker korn og bygger ut våningshuset ditt, setter opp en bakerovn og en brønn. Kanskje får dere et barn eller tre som etterhvert kan bidra på gården? Kommer det ikke kanskje en hjelper forbi som du kan leie inn? Jovisst. Men pass på - ikke ekspandér for raskt! Hvis du ikke ha rmat nok til familien må du ut og tigge. Og det straffer seg når poengene skal telles opp.

For et fyrverkeri!

Hanabi

2-5 spillere

Alder: 10+

Vanskelighetsgrad: Middels

Hanabi er japansk for "fyrverkeri", og man spiller med kort med fyrverkeri på. Fyrverkeri-kortene kommer i fem ulike farger, og er nummerert fra én til fem. Jobben er å sortere kort som har samme farge i nummerrekkefølge. Det kan høres lett ut. Det er det ikke, fordi du har ikke lov til å se på dine egne kort. Det kan derimot alle de andre spillerne, og de kan gi deg hint. Kortene stiller man opp foran seg slik at forsiden vises mot de andre spillerne. Men hintene er svært forsiktige, og antall hint er begrenset. Spillerne må derfor jobbe varsomt og kløktig sammen for å sortere hverandres kort, samtidig som man ikke må bruke opp for mange hint.

Redd verden!

Pandemi

2-4 spillere

Alder: 10+

Vanskelighetsgrad: Middels

Det bryter ut pandemi flere steder i verden samtidig, og du må være med og rydde opp. Brettet er et verdenskart med de største byene på, og hver spiller reiser verden rundt for å bekjempe pandemier som sprer seg med stadig større intensitet. Utbrudd i Lusaka. Spredning i Los Angeles. Nytt utbrudd i Madrid. Spillerne kjemper mot klokka for å rekke over alt, sette opp forskningsstasjoner, rekvirere helikopter, forsker fram nye vaksiner. Hver spiller har en spesialegenskap (forsker, lege, ingeniør og operativ leder) som bidrar for å stoppe utbruddene. I motsetning til de fleste andre brettspill er dette et samarbeidsspill: Spillerne må derfor hjelpe hverandre, og diskutere løsninger og taktikker underveis. Hvem vinner, spillerne - eller pandemien?

***Alle spillene er vanligvis tilgjengelige i bokhandler og norske nettbutikker for brettspill, og varer mellom 30 og 120 minutter.

3 morsomme fakta du antakeligvis ikke visste om brettspill

* Mange av de brettspillene vi regner som klassiske i dag, som Domino, Backgammon, Stigespill, Dam og Ludo, kan spores tilbake til flere tusen år gamle brettspill som ble spilt i Egypt, Mesopotamia, India og Kina. Stigespill er for eksempel et nærmere 4000 år gammelt spill som kom fra India.

* I stedet for terninger var spillene basert på kasting av pinner og skjell. I stedet for fargerike brikker flyttet man på små steiner på rutete brett. .

* Det finnes i dag i overkant av 80 000 kjente brettspill. Strategispill har hatt en økende popularitet de siste årene.