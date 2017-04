Slik imponerer du svigermor med påskefrokosten

Lange frokoster med egg i hovedrollen er for mange synonymt med påskeferie. Legg til appelsinjuice og hjemmebakt brød eller rundstykker så er det komplett. Her får du tips til nye måter å tilberede egg på og en enkel oppskrift på ciabatta som krever minimal innsats. For å toppe det hele, får du oppskriften på den beste smoothien ever: mangosmoothie med appelsin og pasjonsfrukt. Med dette på frokostbordet er du garantert anerkjennende nikk fra både far, svigermor og vennegjengen.

Eltefrie ciabatta

En god frokost starter alltid med deilig brød. Du trenger verken kjøkkenmaskin eller særlig muskelkraft for å lage denne eltefrie ciabattaen. Den krever bare at du rører sammen deigen kvelden før.

Disse brødene er sprø utenpå og myke inni. Hva mer kan vi ønske oss?

Dette trenger du:

500 g hvetemel

¼ ts tørrgjær

1 ts salt

4 dl kaldt vann

Slik gjør du:

Rør sammen alle ingrediensene i en bolle med sleiv eller slikkepott. Deigen skal bare akkurat røres sammen. Dekk med plast og gjerne et klede og la den stå på kjøkkenbenken over natta (12 timer).

Hvelv deigen ut på en godt melet kjøkkenbenk. Den kommer til å være klissete. Dra deigen ut til sidene i en firkant og brett den sammen mot midten noen ganger til du kjenner at den strammer seg opp.

Del deretter deigen i 8 emner. Strekk og brett litt i dem også hvis de fortsatt er litt løse og legg dem på et bakepapirkledd stekebrett. De skal være litt rustikke med mel på. Dekk med plastfolie eller et klede og etterhev i ca en time. Imens kan du lage resten av frokosten.

Stek midt i ovnen på 225 grader i ca 20 min. Avkjøl på rist.

Fylte egg

Egg kan fylles med mye deilig, her er det bare å bruke fantasien. Denne varianten passer perfekt til røkt laks, men du kan enkelt tilpasse retten påskegjestenes favoritt tilbehør.

Dette trenger du:

6 hardkokte egg

2 ss majones eller aioli

¼ ts finrevet hvitløk (utelat hvis du bruker aioli eller ikke ønsker hvitløk)

1 ts sitronsaft

1 ts gressløk

Salt og pepper

Slik gjør du:

Kok eggene til de er hardkokte (ca 8 min). Avkjøl dem i en bolle med kaldt vann.

Skrell eggene og del dem i to på langs. Vipp ut plommen ved å gi egget et lite trykk på undersiden.

Samle alle plommene i en bolle og tilsett resten av ingrediensene. Bland godt og smak til med salt og pepper. Tilsett litt vann hvis blandingen føles kornete. Den skal være kremet.

Hell blandingen i en sprøytepose med tyll (eller bruk en frysepose og klipp av det ene hjørnet, eller bruk rett og slett en teskje) og fyll hulrommene etter eggeplommene passe fulle.

Bakte egg

Et annet navn på denne retten er egg cocotte eller oeufs cocotte om du vil være riktig så fransk. Imponerende nok i seg selv, eller hva? Det er jo lov å smøre på litt hvis du har selveste svigermor på besøk. Server med spekeskinke eller annet godt.

Dette trenger du:

Egg

Revet ost

Cherrytomater

Timian

Fløte

Flaksalt og pepper

Slik gjør du:

Smør små ildfaste former med smør (Bruk eventuelt et muffinsbrett). Legg revet ost i bunnen av formene og 2-3 halve cherrytomater. Hell over en teskje fløte per form og strø over litt fersk eller tørket timian.

Her finnes det mange muligheter for variasjon. Du kan bruke både sopp, spinat og andre grønnsaker eller rester av kjøtt eller kylling.

Topp med ett egg i hver form og strø over litt flaksalt og nykvernet pepper.

Bak midt i ovnen på 200 grader i ca 15 minutter. Følg med så eggehviten stivner, mens eggeplommen holder seg flytende.

Posjert egg med smørdampet spinat

Mange tror at posjering av egg er en umulig oppgave. La oss avsløre hemmeligheten først som sist; det er det ikke. Du må bare følge noen enkle regler. Vi forklarer selvfølgelig hvilke.

Se bilde i neste oppskrift.

Dette trenger du:

4 egg

1 liter vann

1 ts (hvitvins)eddik

1 ts salt

Slik gjør du:

Klekk eggene i hver sin lille skål eller kopp.

Kok opp vann med (hvitvins)eddik og salt. Skru ned varmen, så det er like under kokepunktet. Rør rundt så det blir en virvel i vannet.

Hell forsiktig ett og ett egg i virvelen. Det er veldig viktig at du ikke posjerer flere enn 4 egg samtidig. Bruk en sleiv for å samle eggehvitene rundt plommene. Noe av eggehviten kommer likevel til å løsne fra egget.

La eggene ligge å trekke i vannet i 4-5 minutter. Hviten skal være fast, mens plommen skal være flytende. Rør forsiktig borti eggene med sleiven for å sjekke at eggehviten har stivnet.

Ta opp eggene fra vannet med en hullsleiv og legg dem over i en bolle med kaldt vann i 10 sekunder for å stoppe kokeprosessen. Trim kantene på eggene hvis de er frynsete.

Smørdampet spinat

1 ss smør

1 finhakket hvitløksfedd

200 g fersk spinat

Salt og pepper

Stek finhakket hvitløk i en panne på medium varme. Tilsett spinaten og rør rundt i pannen til spinaten akkurat detter sammen. Krydre med salt og pepper.

Legg spinaten på godt brød. Topp med et egg på hvert brød og strø over litt salt. Pynt med spirer.

Mangosmoothie med appelsin og pasjonsfrukt

Påskegul smoothie med fantastisk smak. Denne lyser opp ethvert påskebord, og vekker garantert begeistring hos både liten og stor.

Dette trenger du:

1 frossen mango i biter

1 banan

4 pasjonsfrukt

½ lime

3-5 dl ferskpresset appelsin- eller klementinjuice

Slik gjør du:

Del pasjonsfruktene i to og hell innholdet i en sil. Press ut saften med en skje eller slikkepott over i en bolle. Bland med saften fra en halv lime.

Hell alle ingrediensene i en blender og blend til smoothien er klumpfri. Juster evt med mer juice i forhold til hvor tykk du ønsker smoothien.