Bypåske? Slik setter du fyr på romantikken

Like sikkert som at jula kommer i år også, er det at trønderne strømmer til fjellet i påska. Sol, ski og afterski - hva kan vel være bedre enn det? Vel, vi tør påstå at å senke skuldrene og slappe av i byen kan være minst like deilig.

Leker dere turist i egen by, har dere nemlig mulighet til å senke tempoet og bare nyte hverandre.

Det er noen fordeler ved å dyrke kjærligheten her hjemme framfor i en storby. Mens det i storbyen hele tida er noe dere vil oppleve, kan dere her sette av tid til de gode samtalene og nyte lange middager uten å føle på presset om at dere egentlig burde gjøre noe annet. Her er bare noen av mulighetene for god par-tid i påska:

Sjekk inn på hotell

Det er tanken bak «romantisk pakke»- konseptet til Clarion Hotel & Congress på Brattøra. Pakken består av blant annet 3-retters middag på hotellets restaurant, overnatting i deluxerom, samt jordbær og champagne på rommet.

La oss presisere det først som sist: Dette er langt fra den rimeligste overnattingsmuligheten i byen. Den innholdsrike romantiske pakken er ikke billig. Men en kjapp ringerunde tilsier at ingen av de andre store hotellene i Trondheim tilbyr lignende pakkeløsninger. Et alternativ: Scandic Nidelven er kjent for en av Norges beste frokostbuffeter og kanskje verdt et besøk om dere ikke går for totalopplevelsen, men fortsatt vil ha en god start på dagen.

Blander amerikanske og asiatiske smaker

Inkludert i hotellpakken er en tre-retters middag på Astrum Grill & Raw bar. Menyen kan, ifølge servitør Mats Toptaker, avhenge av dagsformen til kjøkkenet.

- Alle våre tre-rettere er komponert til å utfylle hverandre, forteller Toptaker.

Astrum spesialiserer seg på en blanding av amerikanske og asiatiske matlaging.

- De lokale kundene våre er en blanding av ulike aldersgrupper. Vi ser at stadig flere unge par stikker innom. Vi er høyt ratet på Trip Advisor, så det er nok mange som finner oss på den måten, og tenker at «dette burde vi prøve», sier Toptaker.

Dra på Pirbadet

Astrum Grill & Raw Bar holder stengt i helligdagene i påska. Så hvis dere ønsker å tilbringe helligdagene på hotell, kan pakken som inkluderer inngang til Pirbadet være et bedre alternativ.

Der er det nemlig badetemperaturer hele uka. 10.-12. april følger Pirbadet vanlige åpningstider. Fra Skjærtorsdag til og med andre påskedag er åpningstidene noe redusert.

Det er selvfølgelig flere spisesteder som holder åpent i Trondheim i påska, hvis hotell ikke er det som frister mest. Se vår store oversikt her.

Øl-lysten? Disse stedene har spesialisert seg på brygg

Gå på spa sammen

På Flatåsen finner du en overraskelse som kan passe godt inn i en romantisk par-påske. Fra utsiden ser det ut som en helt vanlig kjeller, men så snart vi kommer inn døra, skjønner vi at dette ikke er det vi forbinder med et klassisk spa. Her finner du Trondheim Hamam, eller tyrkisk bad som vi gjerne kaller det på norsk.

For de av oss som ikke er kjent med konseptet: Det første tyrkiske dampbadet ble oppfunnet i Istanbul i 1536, i tiden under ekspansjonen av det osmanske riket. Da var de fleste badene tilknyttet moskeene, men hamamene ble etter hvert oppført andre steder. Renselsen av sjelen var på den tid like viktig som den fysiske renselsen.

Senk skuldrene

Den klassiske behandlingen starter nemlig med at dere går inn i en dampbastu i omlag ti minutter. Deretter skal dere legge dere på en stor marmorstein som kan varmes opp helt til 50 grader. Så blir dere vasket, skrubbet og massert av en terapeut. Til slutt kommer en hårvask.

- Vi opplever stor interesse blant par, særlig rundt Valentines og på helligdagene. Mange synes det er romantisk å dra på spa sammen. I motsetning til på tradisjonelle hamam blander vi menn og kvinner, og par ønsker som regel å bli behandlet sammen, sier daglig leder Peter Bayaki.

Hamam-behandlingen kan kombineres med blant annet rygg-og nakkemassasje samt ansiktsbehandling for en totalopplevelse.

- Folk vil skjemme seg selv bort når de kommer hit, sier Bayaki.

Gå tur i Bymarka

Selv om dere ikke tar turen på fjellet, betyr ikke det at dere ikke kan oppsøke naturen. Hvorfor ikke ta turen ut i Bymarka en dag det ikke skjer så mye? Dere kan nyte været (forhåpentligvis), naturen og hverandre. Vil dere ha noe å varme dere på, kan vi anbefale Bymarkas diggeste sjokoladedrikk .

Går du i retning Våttakammen får du i tillegg en byens beste utsikter med på kjøpet. På Bosbergheia har du utsikt over Byneset, Trondheimsfjorden og Orkdalsfjorden. Vil du derimot komme høyest mulig opp, er Storheia (565 moh.) stedet å gå til. Der får du en fantastisk utsikt mot Byneset.

Vil dere bevege dere litt lenger, er det flere steder å velge blant utenfor Trondheim. Storfossen i Homla/Malvik er Trøndelags største fossefall og en opplevelse i seg selv.

*Vi gjør oppmerksom på at trd.by har besøkt, og i noen tilfeller testet, en del av de omtalte stedene for å få grunnlag for denne saken. Utvalget av steder og aktiviteter er gjort av redaksjonen på selvstendig grunnlag, og eventuell utprøving har ikke hatt innvirkning på hva vi har valgt å omtale.