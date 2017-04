Get-Inspired Silje: - Jeg digger å jobbe når andre tar fri

Du visste kanskje ikke at Get Inspired i begynnelsen solgte treningsdvd-er og yogamatter? Men det gjorde vi altså, fordi det tok for oss, som de fleste andre bedrifter tid å finne suksessformelen.

Jeg tok opp 200.000 i lån og med masse energi, guts og arbeidskapasitet, registrerte jeg Get Inspired. Rent formelt var jeg daglig leder, men jeg gjorde absolutt alt. Jeg var jo alene! Jeg jobbet med kundeservice, innkjøp, markedsføring, økonomi, lagerarbeid, renhold og ja, alt som hører med.

LES OGSÅ: Her er Rachel Nordtømmes 7 beste joggeløyper i Trondheim

Utrolig lærerikt, men jeg husker mest den tiden som fryktelig ensom, bekymringsfull og tung økonomisk. Det tok ikke akkurat av på bestillingsfronten, og utgiftene var langt større enn inntektene. Jeg hadde naturligvis ikke lønn de første årene og tømte det siste på sparekontoen min. Hodet jobbet på spreng i det tiden, og jeg hadde få jeg kunne dele utfordringene med.

Satt mye i joggebuksa

Jeg satt mye i joggebuksa, og jeg savnet kollegaer jeg kunne si hei til om morgenen og spise lunch sammen med. Jeg holdt på å gi opp, og jobbet mye med meg selv i den tiden. Jeg gikk mange turer til Frognerparken og satt der med notatboken min for å skrive ned og sortere tankene mine. Jeg har en sterk intuisjon og mange beslutninger har jeg tatt basert på magefølelse. Den gang var det umulig å forutse hvor bra det kom til å gå, selv om jeg hadde tro på det jeg gjorde.

LES OGSÅ: Sexleketøy: - Trondheim er landets mest kinky kommune

For snart seks år siden snudde det. Etter flere år med prøving og feiling, forsto jeg at jeg måtte spisse konseptet mer. Jeg landet på treningsklær og kvinner. Omtrent samtidig slo netthandel an for ordentlig. Det var ikke lenger noe folk gjorde når de skulle ha noe spesielt, det ble en del av hverdagen til folk. Jeg forsto raskt hvilken påvirkning bloggere hadde, og knyttet raskt til meg blant annet Fotballfrue. Selv om de kostet litt også da, var det helt andre priser enn idag - og det funket. Det funket som stein.

Jeg fikk en posisjon i markedet, og etter å ha banket på døra til de store merkevarene x-antall ganger fikk jeg flere napp. For en av de største utfordringene når man starter opp er å få jobbet med de riktige leverandørene. Jeg husker fortsatt da NIKE sa ja til å samarbeide, da hylte og hoppet jeg av glede etter jeg la på røret. Jeg feiret med lunsj på Tyholttårnet.

Digger å jobbe mens andre slapper av

Jeg begynte å tjene penger det året, og jeg fikk en ny giv. Jeg tok med meg nettbutikken og flyttet hjem til Trondheim. Endelig fikk jeg meg kontor, å ha råd til det hadde vært drømmen lenge. Jeg gjorde tidenes ansettelse og fikk med meg lillebroren min Sindre med på laget, som virkelig er klippen I Get Inspired. Jeg tør ikke å tenke på hvordan jeg skulle ha klart meg uten han, da hadde korthuset rast.

LES OGSÅ: 11 grunner til at Trondheim er bedre enn Oslo

Vi har jobbet mye og hatt lite ferie, men sånn er det. Du kan ikke telle timer om du skal lykkes, for det krever en enorm arbeidsinnsats. Både mentalt og fysisk. Det mentale er nok det mest krevende. Jeg har blitt bedre, men jeg innrømmer at jeg tar med meg bekymringer hjem. I perioder er jeg stresset og jeg har flere ganger snakket i søvne hvor jeg visstnok prøver å finne løsninger. Hvordan det går med driften påvirker meg, det er det ingen tvil om. På godt og vondt.

For ja - som grunder står du på døgnet rundt. Du jobber når andre har fri. Mange klarer nok ikke å forstå hvorfor, det merker jeg ofte på folk jeg prater med. I kosekulturen vi har i Norge er det mer stas å ha fri enn å jobbe overtid. Det synes jeg er synd.

LES OGSÅ: Den beste hudpleien finner du i kjøleskapet. Her er våre favorittoppskrifter

Det får meg til tenke på et sitat jeg liker; “work while others are resting”. Det å jobbe når andre har fri gir meg følelsen av forsprang, og det er digg. Jeg tror at summen av de mange små tingene du gjør ekstra bidrar til at du når målene dine. Flere fine reisemål og mer fri vil jeg også få snart. Jeg har jo flere ansatte nå som drar lasset.

Et personlig valg

Vi har hatt mye medgang på veien. Det ser vi tydelig på omsetningsveksten hvor vi siden 2011 har drevet lønnsomt. Vi har også fått en god posisjonen i bransjen, som forøvrig er beintøff. Det presses hardt på pris, og vi er altfor mange butikker med samme sortiment. Internasjonale aktører durer på, og vår største konkurrent er blant annet svensk. De har stordriftsfordeler og lavere driftskostnader og er tøffe å kjempe i mot. Vi må vokse for å kunne overleve, hvis ikke mister vi posisjonen.

Økonomisjefen vår Daniel illustrerte så fint “vannglassteorien” for oss ansatte hvor han fylte opp et glass med utgifter. Når glasset er 95% fullt ser vi det som er igjen til utvkling og nye ansettelser. Det er marginalt, men vi har en sunn og fornuftig drift. Jeg har aldri kunne drevet med dundrende underskudd slik som konkurrentene våre, men så er jo de børsnoterte selskaper med en helt annen forretningsmodell. Selv etter syv år med drift er det tæring etter næring for vår del. Nå rigger vi oss for videre vekst og det koster skjorta.

LES OGSÅ: Protein etter trening gir ikke økt muskelvekst ifølge forskning

Vi har gått fra å være en liten til en mellomstor bedrift, og det kreves en helt annen styring og ledelse nå enn før. På godt og vondt. Mye av tiden vår i dag går med til typiske driftsoppgaver.

Vi er fortsatt i den posisjonen at vi må spare til hver ansettelse, og vi har egentlig ikke råd til å feile. Det gjør oss veldig sårbare. Det er utfordrende å finne de riktige ansatte som vil være med på “landslaget”. Anita Krohn Tronseth beskrev det så fint i en podcast. “Det å være toppleder er et personlig valg. Det er som å gå fra å være skimosjonist til landslaget. Vi må trene anderledes, prioritere, forsake noe, men så opplever vi også mye. "Kloke ord!

Ingen solskinnshistorie

Jeg har forståelse for at folk som følger meg på instagram kan tenke at Get Inspired er en solskinnshistorie. Når det er sagt så er det mye jeg ikke kan dele, spesielt av det som kan være utfordrende for meg personlig. Jeg har ansatte jeg må ta hensyn til, konkurrenter som følger oss og jeg må ha en profesjonell profil. Men jeg deler nok mer enn ledere flest, og det skal jeg fortsette med. Det har riktignok ikke alltid vært like enkelt å stikke hodet fram. Mener du noe, mener også andre noe om deg.

Typiske kommentarer som: “Stakkar de som må ta bilder for at hun skal legge ut å instagrammen sin”.

Det blir påstått at jeg er en lettvekter, overfladisk, og jeg vet ikke hva. Ikke alle forstår at det er ett av de viktigste grepene våre for å selge og bygge merkevare. Størsteparten av tiden klarer jeg å ignorere disse kjipe kommentarene, men i perioder hvor jeg har det tyngre mentalt og er sårbar, kan det stikke.

LES OGSÅ: Nå vil vi drikke alkoholfritt. Slik lager du de diggeste drinkene

Jeg får jobbe med det jeg brenner for hver dag. Det i seg selv veier i grunnen opp for det meste av kjipe kommentarer og overtid.​ Jeg gleder meg til fortsettelsen, og til å kunne fortelle deg om de nye, spennende prosjektene vi jobber med. Vi har mye spennende på gang, og det er det som gjør jobben min så himla kul.