Denne sjekklista må du bruke når du planlegger nytt kjøkken

Vårens hotteste å male kjøkkenet i, er likevel mørkblå Kan det være fordi det er en kombinasjon av grått og svart som er kjent for de fleste av oss? Skulle du likevel ønske å bevege deg bort fra den tradisjonelle skalaen, er gul en farge vi vil se mer av framover.

Best av alt - det er ikke lenger bare på catwalken svart gjør seg gjeldende.

- Sort, mørkebrun og gråbrun er på vei tilbake.

- Et kjøkken skal vare lenge, og derfor er lurt å velge en stil man kommer til å være komfortabel med over lengre tid, forteller Nina Heie, butikksjef hos HTH kjøkkenforum i Trondheim.

Uavhengig av sesong - er farger en smakssak. Lyse toner vil alltid gi et tidløst uttrykk, men likevel ser man at mørke farger er på vei inn igjen.

- Det er mye enklere å male om fargen på en vegg enn å skifte ut et helt kjøkken. Derfor anbefaler vi å velge en tidløs innredning, og heller gå for de vågale trekkene på ting som er lett å forandre, sier hun.

Bergarter er superhot

Et fargefattig kjøkken kan piffes opp ved hjelp av tre og stein på benkeplatene, som gir varme til omgivelsene.

- Folk har et behov for å ta naturen inn på kjøkkenet, og brungylne tresorter er en slager der, sier Heie.

Bergartene granitt og kvarts er trendy - og vi skal heller ikke avskrive de siste årenes kanskje største hit; marmor. Heldigvis finnes det løsninger også for deg med slunken lommebok.

Det slitesterke laminatet er en praktisk løsning til en konkurransedyktig pris.

- Hos oss er gulfarget tre populært på benkeplaten, forteller Øyvind Røskaft, som er kjøkkenselger hos Røskaft kjøkkenstudio.

Ja, vi elsker natur!

Benkeplatene kan også pyntes opp med rekvisitter i naturmaterialer, slik som koster, tørkerullholdere og fjøler.

- Vi selger bra av accessories. De aller fleste har en tørkerull, men det er ikke så mange fine holdere på markedet. I det siste har det også blitt etterspørsel etter fargerike ting, forteller Kristian Elvedal, daglig leder for nettbutikken Keiserens nye trær.

For, et tidløst kjøkken trenger ikke å være ensbetydende med et anonymt kjøkken. Små detaljer kan utgjøre en stor forskjell – et maleri på veggen, og krydder og oljer på benken produserer en god atmosfære.

- Du trenger ikke å gjøre mye for å gi kjøkkenet nytt liv Å bytte grep på skap og skuffer, kan ofte gi et nytt uttrykk, tipser Elvedal.

Keramikk og porselen med spennende overflater og glasurer pynter opp hvilken som helst kjøkkenkrok. I tillegg til dette er stødige tekstiler populært.

- Fokuser på gode, varige materialer og sørg for å ha nok belysning. På vårparten er det fint å sette fram planter i vinduskarmen, legger Elvedal til

Åpne løsninger

Ønsker du deg et funksjonelt kjøkken, men mangler plass, kan det være lurt å integrere kjøkken og spisestue.

- En åpen løsning er gunstig for at hele familien skal kunne være tilstede under matlagingen. Ved riving av vegger konstruerer man enkelt et større kjøkken, forklarer Heie.

I et åpent kjøkkenlandskap kan det utdaterte kjøkkenbordet gjerne erstattes av en forbedret variant.

- Det har aldri vært mer trendy å ha kjøkkenøy, men det er greit å ha et stort rom for å unngå at øya spiser for mye av plassen, sier Røskaft.

Ny teknologi styrer stekeovnen for deg

Det skjer enormt mye på teknologifronten i disse dager, som det kan være lurt å holde seg oppdatert på. Siste skrik innenfor kjøkkenteknologien er homeconnect-apper som kan brukes til å sette på ovnen eller sjekke innholdet i kjøleskapet ved hjelp av noen få tastetrykk.

- Mobilen brukes til så mye allerede, så da kan man like så godt bruke den til å sette på stekeovnen på tur hjem fra jobb, sier Heie.

Sett bort i fra den tradisjonelle fryseren, så finnes det andre produkter på markedet som sørger for lengre holdbarhet på matvarene.

- Vakuumskuffer fungerer som et langtidslager, og er et fint tilskudd på et moderne kjøkken, forteller Røskaft.

Integrerte hvitevarer er kommet for å bli

Før var integrerte hvitvarer forbeholdt de eksklusive kjedene. Slik er det ikke lenger. Faktisk spår ekspertene at frittstående hvitevarer synger på sitt siste vers i de fleste hjem. Når hvitevarene er kledd i samme drakt som resten av kjøkkenet så skaper dette en helhet som det er lett å la seg sjarmere av.

- Kjøleskap, oppvaskmaskin og fryser – alt skjuler seg bak en bekledning på dagens kjøkken. , forteller Heie.