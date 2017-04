10 kriminelt gode serier du må få med deg i påska

Følg trd.by på Facebook

Med Netflix, NRK, Tv2 Sumo, HBO (ja, you name it), er det lett å gå seg vill i seriejungelen. Vi ønsker å komme i påskestemning, og for å finne de beste seriene har vi snakket med Kristian Kvamsoe (26), som studerer filmvitenskap på NTNU og skriver filmanmeldelser på fritiden for Jump-Cut.no.

Vil du se noe annet enn den tradisjonelle NRK-påskekrimmen, er det altså bare å slå seg løs!

Sherlock (2010-) – Netflix

Genre: Crime, Drama, Mystery

Detektiv Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) og Dr. John Watson bor sammen i 221B Baker Street, og løser spennende saker som kommer deres vei. De er moderne versjoner av Conan Doyle’s berømte detektivkarakterer, og er satt til nå-tid i London. Til tross for de helt ulike personlighetene til Sherlock og Dr. Watson, er de et fantastisk team som utfyller hverandre perfekt.

- Er dette den mest spektakulære og intrikate krimserien noengong? Godt mulig! Kjemien mellom Benedict Cumberbatch og Martin Freeman er god nok til å bære serien alene, og med en god dose briljant skrevet dialog og innovativ regi, når serien fantastiske høyder.



Broadchurch (2013-) – Netflix/NRK

Genre: Crime, Drama, Mystery



Serien starter med at elleve år gamle Danny blir funnet død på stranden i den lille byen Broadchurch i England. Politibetjent Ellie Miller (Olivia Colman) og Alec Hardy (David Tennant) blir satt på saken, noe som viser seg å bli en krevende oppgave for begge to. Til tross for at det er et sted der alle kjenner alle, er det mange skjulte hemmeligheter som kommer fram under etterforskningen.

- Første sesong skildrer sårt og vakkert hvordan et dødsfall kan påvirke en hel landsby. Andre sesong øker spenningen, dramaet toppes, og er om mulig enda mer spennende. Tredje sesong starter på NRK 17.april, det er bare å glede seg!



The Night Of (2016) – HBO Nordic

Genre: Crime, Drama



Når en nydelig, fremmed kvinne hopper på i taxien til Naz (Riz Ahmed) glemmer han bort sine festplaner til fordel for henne. Etter en spennende natt sammen oppdager han at kvinnen er død, og han ender plutselig opp midt i en mordetterforskning. Naz er fylt med panikk, og er heller ikke sikker på sin egen uskyld.

- Her er enda en serie som fokuserer på en sak gjennom hele sesongen. Det gjør at serien går i detalj på hendelser vi ikke ofte ser. Resultatet er vittig og deprimerende på samme tid. John Turturro er genial i rollen som den eksemplagede forsvarsadvokaten med større hjerte enn han har evner.

American Crime Story: The People vs. OJ Simpson (2016-) – Netflix

Genre: Biography, Crime, Drama



Den første sesongen av American Crime Story portretterer OJ Simpson (spilt av Cuba Gooding Jr.), og rettsaken han var gjennom da han var hovedmistenkt for det brutale drapet på sin ekskone . Sesongen er basert på boken ”The Run of His Life: The People vs. O.J. Simpson” av Jeffrey Roobin, og viser hendelsesforløpet fra drapsnatten i 1994 til den endelige dommen. Serien har også flere store navn i forskjellige roller, som Sarah Paulson, John Travolta og David Schwimmer.



- Noen ganger er sannheten mer crazy enn fiksjon, og i denne saken stemmer det godt. Ordet mediesirkus kunne gjerne vært oppfunnet til OJ-rettssaken, og serien omtrent renner over av høydepunkter. Fpr de som er interessert i Karadashian-familien, er dette i tillegg et unikt innblikk



A Series of Unfortunate Events (2017-) – Netflix

Genre: Adventure, Drama, Family



Baudelaire-barna Klaus, Violet og Sunny mister foreldrene sine sammen med sitt hjem i en grusom brann. Den ondskapsfulle Grev Olaf (Neil Patrick Harris) blir barnas formynder, noe som viser seg å bli starten på en rekke uheldige hendelser for barna. Grev Olaf klarer å lure alle de voksne rundt seg, men barna nekter å finne seg til rette med dette. De vil ikke gi opp.

- Denne serien gjør det Jim Carrey-filmen fra 2004 ikke kunne, nemlig å skape tid og rom for å formidle den skrekkelige historien om Baudelaire-barna med både stil og tålmodighet. Den er tro mot bokserien, kanskje fordi forfatteren selv har vært involvert i utvikllingen av manuset. Mørk og morsom serie, med Neil Patrick Harris som passer perfekt som Count Olaf.



Big Little Lies (2017-) – HBON

Genre: Crime, Drama, Mystery







I denne stjernespekkede tv-serien får vi se alenemoren Jane (Shailene Woodley) som blir inkludert i mamma-gjengen til Madeleine (Reese Witherspoon), og dramaet som utfolder seg etter Ziggy, sønnen til Jane, blir beskyldt for å ha tatt kvelertak på Amabella. Hun er datteren til en rivaliserende mor med navn Renata (Laura Dern). Vi får vite at noen kommer til å dø, og gjennom serien får man hint om hvem dette samt morderen kan være.

- Mord og mysterier utspiller seg blant overklassen i California. Plottet er hentet fra en såkalt flyplassroman, men handlingen styrkes av fantastisk regi og skuespill fra øverste hylle. Med et cast som består av Kidman, Witherspoon og Woodly, skal det vel mye til for at resultatet ikke blir bra. Dette er trashy underholdning uten sidestykke.



Veep (2012-) – HBON

Genre: Comedy





Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) er tidligere Senator, og takker ja til tilbudet om jobben som Visepresident i USA. Den viser seg å ikke være i nærheten av slik som hun forestilte seg, og vi følger henne og hennes team i forsøket på å sette sitt spor i politikken. Det politiske spillet som foregår i Washington gjør ting vanskelig for Selina.



- Hvis du lurer på hvorfor det politiske systemet er så dysfunksjonelt som det kan virke i disse dager, er denne serien et lynkurs. Det ett av de morsomste kursene du noen gang kommer til å ta. Arbeidsplasshumor har sjeldent fungert bedre, eller med en så stor grad av tilsynelatende nøyaktighet.

Svartsjøen (2016) – Viaplay/TV3

Genre: Horror, Thriller



Denne skandinaviske spenningsserien ble spilt inn I Nord-Sverige, og er satt til et nedlagt skisenter. Dette har vært stengt siden en familie ble funnet drept for tyve år siden. Mystiske ting begynner å skje når en gjeng med ungdommer kommer dit i håp om å gjenåpne hotellet.

- Her har vi en iskald skrekk/thriller som tråkker i velkjent skandinavisk terreng på flere måter. Om skrekken er rent psykologisk eller overnaturlig er uvisst, men i den snøknedde fjellheimen hjelper det uansett lite å skrike. Suksessformel til tross - den når ikke opp til Fritt Vilt eller Rovdyr, men er uansett verdt å se.



Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (2016-) – Netflix

Genre: Comedy, Sci-Fi







Todd (Elijah Wood) jobber på et hotell som pikkolo og oppdager plutselig et lik som viser seg å være resultatet av et brutalt mord. Detektiv Dirk Gently dukker opp i leiligheten til Todd for å hjelpe han å løse mordsaken. Motvillig blir Todd med på etterforskingen, som tar utrolig mange forskjellige retninger – basert på hva som virker lurest å gjøre akkurat i det bestemte øyeblikket. Beviser og spor er det ikke nødvendigvis like nøye med.

- Ok ok, kanskje dette er kanskje den mest innviklede krimserien noen gang. I Dick Gentlys verden henger alt sammen. Og her snakker vi absolutt alt. Når denne verdenen tillegg inneholder reise gjennom ulike tider, ny sjel og en anarkistgruppe, sitter vi igjen med et vanvittig sammensurim uten like. Når det er sagt, er det kanskje nettopp det som gjør hele greia så avhengighetsskapende.

Transparent (2014-) – Viaplay

Genre: Comedy, Drama





I dette komediedramaet får vi se hvordan en L.A. familie takler nyheten om et familiemedlem som står fram som transperson. Det er en vakker historie med et viktig tema, utspilt i topp kvalitet av Jeffrey Tampor, som spiller familiefaren. Det er han som kommer med innrømmelsen, og vi får i løpet av serien se hvordan han selv og de rundt takler dette.



- Familiedramedier (dramakomedier), finnes det bøttevis av, olg alle har en gimmick som skal vekke interesse. Å kalle Jeffrey Tambor sin prisvinnende tolkning å komme ut som transkjnnet i voksen alder for gimmick, blir bare feil. Det er så mye, mye mer. At serien tar utgangspunkt i personlige erfaringer, merkes på den brutale ærligheten, men med en god dose humor funker det. Det funker utrolig bra.

